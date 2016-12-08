Путь льва. 4 варианта продолжения карьеры для Леонида Слуцкого

Леонид Слуцкий Источник: Reuters

После увольнения из ЦСКА тренер Леонид Слуцкий оказался на перепутье.

Последнее место работы: ПФК ЦСКА и сборная России по футболу.

Ключевые навыки: управление коллективом капризных миллионеров, создание тактической модели при ограниченных человеческих ресурсах с нуля.

Знание иностранного языка: английский – уровень upper intermediate.

Личные интересы: КВН, «Что? Где? Когда?».

Зарплатные ожидания: 1-2 миллиона евро.

В краткой версии примерно так могло бы выглядеть резюме соискателя на вакансию в графе ФИО которого значилось бы: Леонид Викторович Слуцкий.

Освободившись от своих обязанностей главного тренера, экс-наставник сборной России и ЦСКА оказался на перепутье. С одной стороны кажется, что перед тобой открыты все дороги, а с другой – не знаешь куда податься. Да что там, у тебя даже агента своего нет, который бы и варианты подыскал, и твою кандидатуру нужным людям предложил. В России, ладно, можно обойтись и своими силами – твой телефон есть у владельца любого клуба. Но в Европе все по-иному.

Пока сам Леонид Викторович думает, как бы ему поступить, слухи продолжают распространяться: пауза в карьере, клуб российской премьер-лиги, английская команда, карьера в Европе, Антарктида… «Советский спорт» попытался собрать воедино все варианты продолжения карьеры «российского Моуринью».

Сразу в «Челси»

Все друзья Леонида Слуцкого почти в один голос уверяют, что мечты тренера связаны с работой в английской премьер-лиге. В Англию всех тянет, будто медом там намазано. Вот и Леониду Викторовичу захотелось попытать счастья на туманном Альбионе.

Какие там могут быть варианты, учитывая, что английские клубы вряд ли с распростертыми объятиями будут встречать российского тренера без опыта работы за рубежом, только что проигравшего «Тоттенхэму» на «Уэмбли» со счетом 1:3 и без единого шанса на успех? Понятно, что у Слуцкого должны быть какие-то, хотя бы минимальные точки соприкосновения с клубом.

Эти самые «точки» есть в двух случаях. Первый – фантастический: «Челси». Связь напрашивается сама собой, ведь владелец команды – Роман Абрамович. Но пока «Челси» лидирует в чемпионате, вероятность отставки Антонио Конте и водружения на его трон Слуцкого выглядит более чем невероятно.

Второй – «Борнмут», принадлежащий другому российскому бизнесмену, Максиму Демину. Вариант более реальный, ведь до грандов английского футбола скромной команде далековато. Но и тут проблема – клуб со скромными возможностями отлично себя чувствует в середине таблицы под руководством Эдди Хау, в котором игроки души не чают. Да и Демин, в отличие от Абрамовича, пока не был склонен к каким-то патриотическим замашкам – в клуб россиян, во всяком случае, не приглашал.

Есть условно российские деньги и еще в одной английской команде премьер-лиги – в «Арсенале». Но Алишер Усманов, владеющий достаточно крупным пакетом акций клуба, пока не обладает такой властью, которая позволила бы назначить российского тренера. Да и при живом Арсене Венгере это даже обсуждать не стоит.

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В АПЛ через Чемпионшип

Существует возможность постучаться в клуб премьер-лиги снизу – из Чемпионшипа, являющегося английским аналогом нашей Футбольной национальной лиги. Здесь и клубов побольше, да и уровень требований, предъявляемых к опыту кандидата на тренерскую позицию – пониже.

Один минус – состязаться с желающими поработать в Англии Леониду Слуцкому придется на общих основаниях, без какого-то конкурентного преимущества российского паспорта. Наша страна еще недавно имела какое-то отношение к «Редингу», идущему на третьей строчке, но молодой отечественный бизнесмен Антон Зингаревич, приведший в клуб Павла Погребняка на самую высокую зарплату, два года как продал свой контрольный пакет акций и умыл руки.

Вполне возможно, что какой-то из клубов все же захочет попытать счастья с тренером, имеющим опыт игры в четвертьфинале Лиги чемпионов. Но даже в этом случае Леониду Викторовичу придется пройти огонь, воду и медные трубы Чемпионшипа, в котором, в отличие от российской первой лиги, выигрывает не тот, кому больше хочется, а тот, кто 46 матчей подряд будет с методичностью киллера и инстинктами льва откусывать очки у своих конкурентов. По накалу страстей эта лига – одна из жесточайших на планете.

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В «Челси» через черный ход

Есть у Леонида Викторовича и еще одна возможность оказаться в английском чемпионате, но не с наскока – постепенно. Эта возможность – голландский «Витесс», в который сейчас Слуцкого так активно сватают российские и английские СМИ.

Зачем Слуцкому «Витесс»? Во-первых, отличный опыт работы за границей, где общение идет на английском языке, а футболисты обладают совершенно иным менталитетом. Во-вторых, голландское первенство обладает достаточно высоким уровнем конкуренции и считается настоящей кузницей талантов, как игроков, так и тренеров. В-третьих, «Витесс» – клуб с достаточными возможностями, которые должны позволить Слуцкому показать, чего он на самом деле стоит за пределами родной России.

Но главное, что владельцем команды является российский бизнесмен Дмитрий Чигринский. В команде уже есть два человека, с которыми Леонид Викторович может изъясняться на русском языке – экс-игрок «Локомотива» Аршак Корян, и капитан команды грузин Гурам Кашия. И, что гораздо важнее, «Витесс» тесно сотрудничает с «Челси» в вопросе обмена кадрами. В Англию за сходные суммы отправляются перспективные голландские игроки, а в обмен на это англичане ссылают в «Витесс» в аренду своих перспективных дублеров. Так что Слуцкий в этой команде может работать под пристальным взглядом селекционеров «Челси» и самого Романа Абрамовича.

Клуб в прошлом сезоне финишировал девятым, а сейчас идет на восьмой строчке в чемпионате Голландии. Не такого результата ждет от команды ее владелец. Так что кресло под голландцем Хэнком Фрейзером раскачивается основательно.

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Россия

Самый логичный вариант для любого российского тренера, уволившегося из отечественного клуба – найти работу в другой команде премьер-лиги. Правда, Слуцкому это сделать будет очень проблематично.

В ЦСКА тренер достиг такого уровня, что на понижение идти уже не комильфо. Учитывая это, в нашей стране команды, которые могли бы удовлетворить амбициям Леонида Викторовича, можно пересчитать по пальцам одной руки. «Зенит»? Да. «Спартак»? Да. «Краснодар»? Возможно. «Локомотив»? Маловероятно. Вот и все.

Одновременно со слухами об увольнении Слуцкого из ЦСКА поползли разговоры и о возможном продолжении его карьеры в «Зените». Но какого-то развития они не получили. Да и повода для увольнения Мирчи Луческу у сине-бело-голубых пока нет. Чемпионат не окончен, а команда идет на втором месте, сохраняя все шансы на чемпионство при более чем уверенной игре в Лиге Европы.

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Беспрецедентный Слуцкий

Все же, наиболее предпочтительно выглядит перспектива продолжения карьеры Слуцкого в Европе. Вот только в российской истории примеров успешной работы нашего соотечественника в зарубежном клубе слишком мало.

Вспоминается разве что Станислав Черчесов, который, придя в польскую «Легию», сумел клуб из середины турнирной таблицы сделать чемпионом и выиграть Кубок страны. Кроме того на «багаже Черчесова» «Легия» и в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов выступила более чем достойно, обыграв в последнем туре «Спортинг», и обеспечив себе попадание в плей-офф Лиги Европы.

Кто еще? Валерий Карпин? Провал в «Мальорке». Анатолий Бышовец? Вряд ли его опыт в португальском «Маритиму» и кипрском АЕЛ можно назвать положительным. Покопавшись в истории, можно найти фамилии таких тренеров, как Сергей Андреев и Виктор Бондаренко. Но все свои титулы они выиграли в африканских клубах. При всем уважении – это не Европа.

Интерес к Валерию Газзаеву якобы проявляли французские «ПСЖ» и «Монако», а также пара итальянских команд. Вроде как, Курбаном Бердыевым интересовались два итальянских, несколько турецких и китайский клуб. Но это все слова, раз предложений не последовало. Так что Слуцкий в Голландии может стать настоящим первопроходцем.