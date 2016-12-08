Хайо Зеппельт: Я совсем не против России
Престижные международные награды журналистам, занимающейся расследовательской журналистикой, вручали в Таллинне в минувшую среду. Среди прочих лауреатов был замечен Хайо Зеппельт – небезызвестный автор документальных фильмов о допинге в российском спорте, которые легли в основу антидопингового расследования специальной комиссии WADA.
Мне не хочется обсуждать, вписываются ли фильмы Зеппельта в жанр «журналистское расследование». Лично для меня было в это вечер любопытно иное: появление скандально известного документалиста не вызвало вообще никакого ажиотажа у здешних СМИ. Эстонские телевизионщики недоуменно переглядывались и пожимали плечами: кто этот человек, искренно удивленный отсутствию сколько-нибудь серьезного интереса к его персоне. Наверное, это только российские коллеги так на него реагируют? Скажем так, повышенно тревожно.
Наливает себе сок вместо шампанского, с которые на фуршете фланируют абсолютно все.
– Вы без допинга, Хайо? – спрашиваю.
Зеппельт внимательно всматривается в меня, пытаясь рентгеновскими лучами быстро определить, не российский ли я журналист – он принципиально не общается с нашими соотечественниками.
– Мне со сцены слова благодарности ещё говорить. Надо быть в форме.
–
Но претендентов много. Вы уверены, что
премию дадут именно вам?
– Я бы иначе не приехал.
–
Воспринимаете ли вручение премии
именно вам (чуть позже премию за лучшие
публикации иностранных СМИ о России
дадут действительно Зеппельту –
Прим.ред.) как своего рода вызов?
– Нет. Я абсолютно не против России. Я это много раз в разных местах уже это говорил.
–
9 декабря второй часть доклада Макларена.
А к каждому из новых заявлений WADA,
МОК всегда выходили ваши фильмы-расследования.
Скажите честно, вы уже знаете, какие
решения будут приняты и озвучены 9
декабря?
– Знаю, но… – повисает очень долгая пауза. Мой собеседник потерял всякий интерес к разговору.
В этот момент в зале появляются российские оппозиционные политики, и Зеппельт устремляется к ним. Нежелание общаться с россиянами у него сразу же улетучивается.