Хайо Зеппельт: Я совсем не против России

Престижные международные награды журналистам, занимающейся расследовательской журналистикой, вручали в Таллинне в минувшую среду. Среди прочих лауреатов был замечен Хайо Зеппельт – небезызвестный автор документальных фильмов о допинге в российском спорте, которые легли в основу антидопингового расследования специальной комиссии WADA.

Мне не хочется обсуждать, вписываются ли фильмы Зеппельта в жанр «журналистское расследование». Лично для меня было в это вечер любопытно иное: появление скандально известного документалиста не вызвало вообще никакого ажиотажа у здешних СМИ. Эстонские телевизионщики недоуменно переглядывались и пожимали плечами: кто этот человек, искренно удивленный отсутствию сколько-нибудь серьезного интереса к его персоне. Наверное, это только российские коллеги так на него реагируют? Скажем так, повышенно тревожно.

Наливает себе сок вместо шампанского, с которые на фуршете фланируют абсолютно все.

– Вы без допинга, Хайо? – спрашиваю.

Зеппельт внимательно всматривается в меня, пытаясь рентгеновскими лучами быстро определить, не российский ли я журналист – он принципиально не общается с нашими соотечественниками.

– Мне со сцены слова благодарности ещё говорить. Надо быть в форме.

– Но претендентов много. Вы уверены, что премию дадут именно вам?

– Я бы иначе не приехал.

– Воспринимаете ли вручение премии именно вам (чуть позже премию за лучшие публикации иностранных СМИ о России дадут действительно Зеппельту – Прим.ред.) как своего рода вызов?

– Нет. Я абсолютно не против России. Я это много раз в разных местах уже это говорил.

– 9 декабря второй часть доклада Макларена. А к каждому из новых заявлений WADA, МОК всегда выходили ваши фильмы-расследования. Скажите честно, вы уже знаете, какие решения будут приняты и озвучены 9 декабря?

– Знаю, но… – повисает очень долгая пауза. Мой собеседник потерял всякий интерес к разговору.

В этот момент в зале появляются российские оппозиционные политики, и Зеппельт устремляется к ним. Нежелание общаться с россиянами у него сразу же улетучивается.