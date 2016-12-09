«Четыре выходных очень нужны!» Признания игроков СКА после матча в День рождения

СКА жаловался на сложности после дальневосточного выезда, а в «Динамо» радовались, что решена сложная финансовая ситуация.



«Надеюсь, будет возможность купить эту форму!»

Немногословные Олег Знарок и Сергей Орешкин вполне логично признали: атмосфера – отличная, матч – сложный. Не поспоришь. Главный тренер СКА еще добавил, что его команде помешал недавний выезд на Дальний Восток.

– Хорошо, что дотерпели и выиграли, – вполне справедливо дополняет Илья Ковальчук, автор победного буллита. Он действительно выглядит замученным: может, действительно после дальневосточной поездки. Или игра с «Динамо» так его вымотала. Победные эмоции Кови уступали разве что кадрам, когда он в Казани с Кубком Гагарина по площадке катался.

– Илья, как вам специальная армейская форма к этому юбилейному матчу?

– Очень понравилась! Хотя все это, торжества, больше для болельщиков, а нам главное свое дело на льду делать.

– Надеюсь, будет возможность купить эту форму! – вдруг выдает Виктор Тихонов. Он просто еще не видел, что в клубном магазине за пять тысяч рублей она доступна каждому. – Свитера необычные, но крутые: военный камуфляж, номера в виде российского флага.

У Тихонова, как и у всей команды, теперь четыре выходных: можно и гардероб обновить, и главное – после дальнего выезда и энергозатратного матча в себя прийти.

– Организм не обманешь, – и Егор Яковлев про далекое путешествие первым делом. – Смена часовых поясов тяжело дается. Четыре выходных, которые будут перед подготовкой к Кубку Первого канала, нужны как никогда.

– К 70-летию СКА подошел как лучший российский клуб?

– В конце сезона посмотрим, кто лучший. Команда у нас отличная, да. Но есть и над чем работать.

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«Зря СКА демонизируют»

В «Динамо» другие сложности: там был период, когда денег не платили.

– Да, была такая проблема, но мы не обращали на нее внимания, – признается автор гола в ворота СКА Ансель Галимов. – Но мы доверяем руководству: спасибо Андрею Сафронову и Рашиду Нургалиеву, что нашли спонсоров. Был тяжелый период – но ничего страшного.

– Перед заброшенной шайбой не ожидали, что накрутите Тихонова за воротами?

– Не запомнил, кто там был. Гол – это же не только моя заслуга. Сейчас четыре команды вровень идут, для нас каждое очко на вес золота. Могли победить, немного не хватило.

– У СКА был матч, посвященный юбилею клуба. Можете сказать, что все-таки праздник армейцам подпортили? – вопрос динамовцу Алексею Терещенко.

– Можно было увезти и больше одного очка. Нужно забивать, реализовывать моменты. У нас в первом и во втором периодах были хорошие шансы забить. Где-то хладнокровия не хватило, где-то не повезло.

– Вы показали, что против СКА можно играть.

– С любым соперником можно играть. Нужно играть правильно, выполнять установку тренера, нужно биться. Зря СКА демонизируют.

– Результат в целом не такой удивительный, но обидно проигрывать по буллитам, – отмечает защитник москвичей Мэт Робинсон.

– Ансель Галимов сказал, что «Динамо» может быть довольно одним набранным очком. Согласны с ним?

– Да, одно очко в матче с лучшей командой лиги на выезде – это неплохо. У нас было много шансов, чтобы выиграть матч – особенно, во втором периоде, когда мы дважды выходили двое в одного. Забили бы, и пошла бы другая игра.

– «Динамо» и СКА в прошлые сезоны проводили по четыре игры. Может, вас расстраивает, что в этом году встречались лишь дважды?

– Мы играли против них слишком много раз (улыбается), провели по десять матчей в два последних сезона. Может, еще раз в плей-офф увидимся – посмотрим.