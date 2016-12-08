Армии спасение. СКА подарил себе на День рождения победу над «Динамо»

Лучший подарок на 70-летие - сделанная собственными руками победа над принципиальным соперником: у СКА получилось.

День рождения за две недели и 11 легенд

Кто еще скажет, что у СКА удобный, привилегированный календарь? Клуб – один из тех, с кого начинался хоккей в нашей стране 70 лет назад, а отмечать юбилей приходится за две недели до даты.

В декабре петербуржцы проводят только две игры: 8 декабря с «Динамо» и 29-го – с «Локомотивом». Второй вариант – день, когда больше хочется праздновать Новый год, а не День рождения. Поэтому особенный матч – против москвичей, что тоже символично: и «Динамо» ведь в 1946-м было среди первых советских команд.

Перед игрой у СКА глобальное дополнение к клубной галерее славы: над площадкой в Ледовом дворце было 18 вымпелов с именами заслуженных ветеранов. В честь 70-летия добавили еще 11: от Станислава Литовко и Евгения Волкова, которые играли за ленинградцев аж в 50-е и бодры по сей день, до Максима Сушинского и Максима Соколова, выступавших совсем недавно.

Зуб и Зубарев кусаются, забивает «Шипачев В.»

СКА этим матчем подчеркивает свои армейские корни: символическое вбрасывание – от военных людей, у которых вся грудь в орденах и медалях, специальная форма только для этой игры – камуфляж в синих тонах. И имена игроков не только на спинах, а еще и строчкой на груди. Только группы крови и резус-фактора не хватает до полевого варианта из настоящей армии.

Игроки в этой форме только на один матч, а болельщики в клубном магазине смогут купить ее и после – пять тысяч рублей стоит. Часть вырученных средств СКА передаст организациям военных ветеранов – отличная идея.

Анонсировали форму, кстати, на примере Александра Барабанова. Не Ковальчук, не Дацюк, не Войнов. Видимо, потому что именно Барабанов – единственный символ традиций в нынешнем составе. Он в СКА всю жизнь, а с этого сезона еще и заметную роль играет, в сборную России пробился.

Пара защитников Зуб – Зубарев выходит кусаться в меньшинстве. И спасает Игоря Шестеркина. По логике пора бы забить армейцам, но самый напряженный отрезок первого периода у их ворот. Через пару минут Владимир Брюквин еще и в штангу стреляет.

Хотя финал первого периода все-таки за справедливость: крутая геометрия розыгрыща лишнего – и 1:0 от «Шипачева В.»

Новые казармы, финский размер

Накануне матча СКА наконец-то показал свои новые казармы: рядом с Ледовым построен хоккейный комплекс, там все команды клубной системы скоро начнут тренироваться, некоторые – даже жить, гостиница там же.

Главная – до плей-офф должна успеть перебазироваться. Вместо тренировок то на игровой арене, то на малых катках «Юбилейного» СКА станет работать на одной и своей собственной.

Там же и сборная России наверняка скоро квартировать будет: Роман Ротенберг приоткрыл предварительный план провести в Петербурге весной матч Еврочелленджа.

А еще интереснее другой анонс вице-президента СКА: со следующего сезона в Петербурге планируют играть на площадке финского размера. Регламент КХЛ позволяет менять эти габариты, клуб-флагман переключается – наверняка будут и последователи скоро. Всех перевести на новый размер не получится, приказ такой не отдашь: некоторых устаревшие дворцы ограничивают. Но кто сможет, скорее всего тоже переключится.

Развязка для снайперов!

Если бы и сейчас воинские звания в СКА давали за результаты, на внеочередное по итогам регулярки точно мог бы рассчитывать, кроме удивлявшего в первые месяцы Барабанова, Сергей Плотников – он максимально органичен с давно уже офицерами Ковальчуком и Дацюком. Он же и боевой мотор: капитан Дацюк – тут не звание, а официальный статус в команде – много в соперников не втыкается, Ковальчук тоже в этом сезоне отлично чувствует свою технику и пытается обыгрывать всех подряд. А Плотников бодается за троих и успевает финтить на кусочках свободного льда.

В начале сезона, кстати, игроки рассказывали, что в клубной раздевалке хранится гильза от выстрела из пушки Петропавловской крепости в день командной презентации – плюс один армейский атрибут.

Выстрелы как из пушки не работают: то прицел стоит подправить, то в ростовые фигуры вратарей шайбы прилетают. У динамовцев получается взять ворота Игоря Шестеркина не обстрелом, а осадой: Артем Федоров выскакивает из окопа и подставляет клюшку под бросок Анселя Галимова.

Мирные соглашения тут не предусмотрены, пакт о капитуляции никто по своей воле не подпишет. Овертайм для дополнительного сражения – и этого мало.

Перестрелка снайперов нужна, чтобы понять окончательно: это лакомство в виде победы над «Динамо» или испорченный День рождения.

На табло по три мишени – почти как в биатлоне. Только тут не из черных белыми, а из синего зелеными нужно сделать.

Попадание Брюквина – и промах Дацюка. Неточный выстрел Федорова – и по-снайперски точный бросок Широкова.

Алексей Цветков, который и сам когда-то играл в СКА, промахивается. А Илья Ковальчук, который по ходу матча стал лучшим бомбардиром в российской истории клуба, даже не пулю, а как будто штык-нож в ближнем рукопашном бою с Еременко достает! Гол!

СКА вырывает эту юбилейную победу и спасает свой собственный День рождения!