Армии спасение. СКА подарил себе на День рождения победу над «Динамо»
Лучший подарок на 70-летие - сделанная собственными руками победа над принципиальным соперником: у СКА получилось.
День рождения за две недели и 11 легенд
Кто еще скажет, что у СКА удобный,
привилегированный календарь? Клуб – один из тех, с кого начинался хоккей в
нашей стране 70 лет назад, а отмечать юбилей приходится за две недели до даты.
В декабре петербуржцы проводят только две
игры: 8 декабря с «Динамо» и 29-го – с «Локомотивом». Второй вариант – день,
когда больше хочется праздновать Новый год, а не День рождения. Поэтому
особенный матч – против москвичей, что тоже символично: и «Динамо» ведь в
1946-м было среди первых советских команд.
Перед игрой у СКА глобальное дополнение к клубной галерее славы: над площадкой в Ледовом дворце было 18 вымпелов с именами заслуженных ветеранов. В честь 70-летия добавили еще 11: от Станислава Литовко и Евгения Волкова, которые играли за ленинградцев аж в 50-е и бодры по сей день, до Максима Сушинского и Максима Соколова, выступавших совсем недавно.
СКА: Истории из жизни [спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]
Зуб и Зубарев кусаются, забивает «Шипачев В.»
СКА этим матчем подчеркивает свои
армейские корни: символическое вбрасывание – от военных людей, у которых вся
грудь в орденах и медалях, специальная форма только для этой игры – камуфляж в
синих тонах. И имена игроков не только на спинах, а еще и строчкой на груди.
Только группы крови и резус-фактора не хватает до полевого варианта из
настоящей армии.
Игроки в этой форме только на один матч, а
болельщики в клубном магазине смогут купить ее и после – пять тысяч рублей
стоит. Часть вырученных средств СКА передаст организациям военных ветеранов –
отличная идея.
Анонсировали форму, кстати, на примере Александра
Барабанова. Не Ковальчук, не Дацюк, не Войнов. Видимо, потому что именно
Барабанов – единственный символ традиций в нынешнем составе. Он в СКА всю
жизнь, а с этого сезона еще и заметную роль играет, в сборную России пробился.
Пара защитников Зуб – Зубарев выходит кусаться
в меньшинстве. И спасает Игоря Шестеркина. По логике пора бы забить армейцам,
но самый напряженный отрезок первого периода у их ворот. Через пару минут
Владимир Брюквин еще и в штангу стреляет.
Хотя финал первого периода все-таки за справедливость:
крутая геометрия розыгрыща лишнего – и 1:0 от «Шипачева В.»
Новые казармы, финский размер
Накануне матча СКА наконец-то показал свои
новые казармы: рядом с Ледовым построен хоккейный комплекс, там все команды
клубной системы скоро начнут тренироваться, некоторые – даже жить, гостиница
там же.
Главная – до плей-офф должна успеть
перебазироваться. Вместо тренировок то на игровой арене, то на малых катках «Юбилейного»
СКА станет работать на одной и своей собственной.
Там же и сборная России наверняка скоро
квартировать будет: Роман Ротенберг приоткрыл предварительный план провести в
Петербурге весной матч Еврочелленджа.
А еще интереснее другой анонс
вице-президента СКА: со следующего сезона в Петербурге планируют играть на
площадке финского размера. Регламент КХЛ позволяет менять эти габариты,
клуб-флагман переключается – наверняка будут и последователи скоро. Всех
перевести на новый размер не получится, приказ такой не отдашь: некоторых устаревшие
дворцы ограничивают. Но кто сможет, скорее всего тоже переключится.
Развязка для снайперов!
Если бы и сейчас воинские звания в СКА
давали за результаты, на внеочередное по итогам регулярки точно мог бы
рассчитывать, кроме удивлявшего в первые месяцы Барабанова, Сергей Плотников –
он максимально органичен с давно уже офицерами Ковальчуком и Дацюком. Он же и боевой
мотор: капитан Дацюк – тут не звание, а официальный статус в команде – много в
соперников не втыкается, Ковальчук тоже в этом сезоне отлично чувствует свою
технику и пытается обыгрывать всех подряд. А Плотников бодается за троих и
успевает финтить на кусочках свободного льда.
В начале сезона, кстати, игроки рассказывали,
что в клубной раздевалке хранится гильза от выстрела из пушки Петропавловской
крепости в день командной презентации – плюс один армейский атрибут.
Выстрелы как из пушки не работают: то прицел стоит подправить, то в ростовые фигуры вратарей шайбы прилетают. У динамовцев получается взять ворота Игоря Шестеркина не обстрелом, а осадой: Артем Федоров выскакивает из окопа и подставляет клюшку под бросок Анселя Галимова.
Мирные соглашения тут не предусмотрены, пакт о капитуляции никто по своей воле не подпишет. Овертайм для дополнительного сражения – и этого мало.
Перестрелка снайперов нужна, чтобы понять окончательно: это лакомство в виде победы над «Динамо» или испорченный День рождения.
На табло по три мишени – почти как в биатлоне. Только тут не из черных белыми, а из синего зелеными нужно сделать.
Попадание Брюквина – и промах Дацюка. Неточный выстрел Федорова – и по-снайперски точный бросок Широкова.
Алексей Цветков, который и сам когда-то играл в СКА, промахивается. А Илья Ковальчук, который по ходу матча стал лучшим бомбардиром в российской истории клуба, даже не пулю, а как будто штык-нож в ближнем рукопашном бою с Еременко достает! Гол!
СКА вырывает эту юбилейную победу и спасает свой собственный День рождения!