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Назаров в нокауте! «Спартак» забросил две шайбы на последних секундах

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Назаров
Андрей НазаровИсточник: КХЛ

В «Лужниках» свершилось маленькое чудо. Матч уверенно шел к овертайму, когда на последней минуте москвичи дважды огорчили нижнекамцев.

На свободу не только с чистой совестью, но и с хорошим настроением!

Так мог бы воскликнуть главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, отбыв трехматчевую дисквалификацию и вернувшись на скамейку «Нефтехимика».

Напомню, 26 ноября в матче нижнекамцев с «Сибирью» тренер поспорил с главным арбитром встречи, обложил его матом и был удален, а затем еще и дисквалифицирован.

Однако, «Нефтехимик» довел тот поединок до уверенной победы 6:2. А затем, выиграл и еще два матча из трех (когда Назаров руководил командой по телефону) – у ХК Сочи (5:1) и «Торпедо» (6:5 ОТ).

И только «Спартак» сумел одолеть «Нефтехимик» без Назарова – 4:3. Тем не менее, нижнекамцы вошли в заветную кубковую восьмерку. И в Москве жаждали не столько взять реванша у красно-белых, как закрепиться в зоне плей-офф.

Ну а «Спартаку», одержавшему в «Лужниках» во вторник «сухую» победу над «Ак Барсом», пасовать перед более скромной татарстанской командой тоже было не с руки.

Тем более, что предыдущий матч выявил двух специалистов по «Нефтехимику» в составе красно-белых – Артем Воронин и Игорь Мирнов отметились в нем дублями.

В том поединке спартаковцы трижды уступали по ходу матча. И трижды отыгрывались. Но в Москве они не собирались так трепать нервы своей торсиде.

Через три минуты после начала поединка гости схлопотали первое удаление. А еще 46 секунд форвард хозяев Константин Глазачев его реализовал.

Красно-белые в этот момент были явно активнее на чужом пятачке. И могли в дебюте не раз увеличить счет, поскольку нижнекамцы даже после пропущенной шайбы никак не желали просыпаться.

Назаров патетически взмахивал блокнотом и театрально закатывал глаза, когда его команда теряла шайбу в чужой зоне и нарывалась на контратаку. Потом выкрикивал ЦУ прямо в ухо проштрафившемуся игроку.

Но вот когда его хоккеистов удаляли, не спорил и демонстративно отворачивался от арбитров.

Спартаковцы в большинстве мазали по шайбе в момент решающих бросков.

Сексапильные блондинки в костюмах Белоснежек для ролевых игр - белых чулочках и красных мини-платьицах - игриво сгребали снег у ворот. Сперва раздавали воздушные поцелуи. А потом, слегка наклонившись, усердно пыхтели орудуя чересчур большими для них лопатами.

Талисман «Спартака» Гладиатор отбирал у публики то шарф, то рюкзак и махал ими над головой.

Три поросенка дрыгали передними копытцами в такт спартаковским речевкам, но при этом опасливо косились на фанатскую трибуну и приближаться к ней не решались.

Выхваченные камерой пары на трибуны, увидев себя на табло, целовались взасос, надеясь получить обещанный приз…

В общем, чтобы не заскучать, посмотреть было на что. Но второй гол в ворота «Нефтехимика» назревал, назревал…

Постепенно москвичи устали от своих бесплодных атак. Начали сами проваливаться, пропуская контрвыпады. А оставшись в меньшинстве пропустили ответную шайбу.

И все же «Спартак» сражался до конца, выдав инфарктную концовку. За последние 30 секунд шайба дважды влетела в сетку «Нефтехимика»!

Матч

Спартак - Нефтехимик - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы:

Глазачев (Гилрой), 3:46 (1:0). Гюнге (Брюле, Сергеев), 43:02 (1:1). Мирнов (Стэплтон, Бобров), 59:25 (2:1). Стоа (Глазачев), 59:53 (3:1).

Место и дата

08 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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