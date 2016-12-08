Назаров в нокауте! «Спартак» забросил две шайбы на последних секундах
В «Лужниках» свершилось маленькое чудо. Матч уверенно шел к овертайму, когда на последней минуте москвичи дважды огорчили нижнекамцев.
На свободу не только с чистой совестью, но и с хорошим настроением!
Так мог бы воскликнуть главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, отбыв трехматчевую дисквалификацию и вернувшись на скамейку «Нефтехимика».
Напомню, 26 ноября в матче нижнекамцев с «Сибирью» тренер поспорил с главным арбитром встречи, обложил его матом и был удален, а затем еще и дисквалифицирова
Однако, «Нефтехимик» довел тот поединок до уверенной победы 6:2. А затем, выиграл и еще два матча из трех (когда Назаров руководил командой по телефону) – у ХК Сочи (5:1) и «Торпедо» (6:5 ОТ).
И только «Спартак» сумел одолеть «Нефтехимик» без Назарова – 4:3. Тем не менее, нижнекамцы вошли в заветную кубковую восьмерку. И в Москве жаждали не столько взять реванша у красно-белых, как закрепиться в зоне плей-офф.
Ну а «Спартаку», одержавшему в «Лужниках» во вторник «сухую» победу над «Ак Барсом», пасовать перед более скромной татарстанской командой тоже было не с руки.
Тем более, что предыдущий матч выявил двух специалистов по «Нефтехимику» в составе красно-белых – Артем Воронин и Игорь Мирнов отметились в нем дублями.
В том поединке спартаковцы трижды уступали по ходу матча. И трижды отыгрывались. Но в Москве они не собирались так трепать нервы своей торсиде.
Через три минуты после начала поединка гости схлопотали первое удаление. А еще 46 секунд форвард хозяев Константин Глазачев его реализовал.
Красно-белые в этот момент были явно активнее на чужом пятачке. И могли в дебюте не раз увеличить счет, поскольку нижнекамцы даже после пропущенной шайбы никак не желали просыпаться.
Назаров патетически взмахивал блокнотом и театрально закатывал глаза, когда его команда теряла шайбу в чужой зоне и нарывалась на контратаку. Потом выкрикивал ЦУ прямо в ухо проштрафившемуся игроку.
Но вот когда его хоккеистов удаляли, не спорил и демонстративно отворачивался от арбитров.
Спартаковцы в большинстве мазали по шайбе в момент решающих бросков.
Сексапильные блондинки в костюмах Белоснежек для ролевых игр - белых чулочках и красных мини-платьицах - игриво сгребали снег у ворот. Сперва раздавали воздушные поцелуи. А потом, слегка наклонившись, усердно пыхтели орудуя чересчур большими для них лопатами.
Талисман «Спартака» Гладиатор отбирал у публики то шарф, то рюкзак и махал ими над головой.
Три поросенка дрыгали передними копытцами в такт спартаковским речевкам, но при этом опасливо косились на фанатскую трибуну и приближаться к ней не решались.
Выхваченные камерой пары на трибуны, увидев себя на табло, целовались взасос, надеясь получить обещанный приз…
В общем, чтобы не заскучать, посмотреть было на что. Но второй гол в ворота «Нефтехимика» назревал, назревал…
Постепенно москвичи устали от своих бесплодных атак. Начали сами проваливаться, пропуская контрвыпады. А оставшись в меньшинстве пропустили ответную шайбу.
И все же «Спартак» сражался до конца, выдав инфарктную концовку. За последние 30 секунд шайба дважды влетела в сетку «Нефтехимика»!
Матч
Спартак - Нефтехимик - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы:
Глазачев (Гилрой), 3:46 (1:0). Гюнге (Брюле, Сергеев), 43:02 (1:1). Мирнов (Стэплтон, Бобров), 59:25 (2:1). Стоа (Глазачев), 59:53 (3:1).
Место и дата
08 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция