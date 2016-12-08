Когда прохудилась ловушка. Как ЦСКА обыграл «Витязь»

Армейцы, опять спрятав пятерку кандидатов в сборную, одержали уверенную победу над «Витязем» (5:2). Не лучший матч провел голкипер сборной Финляндии Харри Сятери.



Армейцы вернулись с Дальнего Востока с максимальным очковым багажом, одержав победы в Хабаровске, Владивостоке и Шанхае. Причем в Китае красно-синие вынуждены были обходиться без пятерки кандидатов в сборную на Кубок Первого канала, стартующий через неделю. Вратарь Сорокин, защитник Киселевич, нападающие Ничушкин, Телегин и Светлаков остались вне игры и в матче с «Витязем».

Всё для фронта, всё для победы! Этим девизом вооружилась ФХР перед московским международным турниром, который нужно кровь из носу выиграть в 70-летний юбилей отечественного хоккея. В ЦСКА взяли под козырек и берегут сборников к ответственному старту. Правда, этой великолепной пятерке еще надо пробиться в состав. Ведь список кандидатов, обнародованный в начале недели, расширенный. В пятницу его обещали сузить.

У «Витязя» тоже есть потенциальные участники Кубка Первого канала, все – легионеры: вратарь Сятери, защитник Ержабек, нападающие Хорак, Кемпе и Аалтонен. Финны, чехи и швед.

Один из лучших голкиперов лиги пропустил две последние игры из-за отравления. Без Сятери «Витязь» одолел «Барыс» (4:2), но неожиданно уступил терпящей турнирное бедствие «Югре» (2:3).

Как знать, этих потерянных очков может не хватить команде Валерия Белова на финише регулярного чемпионата. Сейчас команда из Подмосковья идет девятой, имея игру в запасе.

Два последних матча с ЦСКА завершились в пользу «Витязя». И ворота в них защищал Сапрыкин, дублер Сятери. 9 ноября в Подольске два периода яростно атаковали гости, создав задел в две шайбы. Но в третьей 20-минутке хозяева эти голы отквитали и выиграли по буллитам. В том матче повреждение в столкновении с форвардом Выглазовым получил голкипер красно-синих Фаст.

Восстановился он только к матчу в «Куньлунем» и сразу засушил сухарь. Вот и в этом матче шведский страж ворот успешно оберегал свои владения 35 минут, но пропустил после лихой контратаки «три в одного» от экс-армейца Никулина. За чудо-пас похвалим ветерана Афиногенова, за потерю на чужой синей линии – Кугрышева.

Правда, чуть раньше шайба еще раз побывала в воротах хозяев после тихого наброса ветерана Степанов. Однако гол аннулировали – тренеры хозяев затребовали челлендж, и лайнсмены вынесли вердикт – до гола был офсайд. Но как быть зрителям, которые лишены возможности смотреть повторы? Их на медиакубе показывать запрещено. Хотя на чемпионатах мира это вето не действует.

К тому времени ЦСКА лидировал 2:0 благодаря точному броску Петрова и настойчивости на пятачке Андронова, а гол Никулина лишь отсрочил приговор «Витязю».

Похоронил надежды на спасение… Сятери, у которого прохудилась ловушка. Ничем иным нельзя объяснить бабочку, им запущенную после несильного кистевого броска армейца Скотта.

В середине третьего периода финский вратарь капитулировал еще дважды после атак армейской молодежи Кошелева и Мамина. «Витязь» ответил голом опытного Копейкина.

Перед финальной сиреной соперники попотчевали зрителей мимолетной дракой Карнаухова и Романова.