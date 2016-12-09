Прадедушки футбола. Как играли в футбол до того, как его изобрели англичане

Официально датой изобретения футбола считается начало-середина XIX века, но пинать кожаный мяч ногами начали за три тысячи лет до этого.

Англичан называют родоначальниками футбола. Но справедливо ли им приписывают лавры изобретения самой популярной игры на свете?

По большому счету к изобретению футбола англичане не имеют ни малейшего отношения. Игра с кожаным мячом была известна человечеству еще за три тысячи лет до них. Единственное их достижение – создание единого свода правил, по которому с тех пор и принято играть в то, что мы сегодня называем футболом, соккером и даже кальчо.

Пок-А-Ток

Первые свидетельства игр в мяч были найдены в Центральной Америке. По предположению ученых предки таких цивилизаций, как Майя и Ацтеки, играли в мяч еще за 1600 лет до рождения Христа. Игра тогда называлась Пок-А-Ток.

Для игры строились специальные вытянутые в длину площадки от одного до другого конца которых было порядка 80 метров. По обоим концам на наклонной стене на высоте порядка 7-9 метров размещались по три каменных окружности, в которые надо было попасть небольшим (10-15 сантиметров в диаметре) мячом. Трогать мяч можно было исключительно бедрами, коленями и локтями. Позже три каменные окружности были заменены на одну, вскоре трансформировавшуюся в кольцо. Игру у своих предков унаследовали Майя. Ацтеки на ее основе разработали собственную забаву с весьма схожими правилами.

Как и сегодня, три с половиной тысячи лет назад, игра носила высокий социальный статус. Если сегодня успешные футболисты получают деньги, лучшие игроки в Пок-А-Ток тогда пользовались почетом и уважением. Голы случались настолько редко, что каждый из них означал конец матча. За человека, забившего гол, мечтала выйти замуж любая девушка. Проигравшим же, зачастую, отрубали головы. Большинство матчей завершались нулевой ничьей.

Тсу Чу

Более 2000 лет назад похожая игра носила название Тсу Чу и практиковалась в Древнем Китае. «Тсу» в этом словосочетании означает «пинать по мячу ногами», а «Чу» - «кожаный набитый мяч.

Набит этот кожаный мяч был в основном перьями и шерстью. Цель игры заключалась в том, чтобы попасть снарядом в кольцо диаметром в 30-40 сантиметров, подвешенное на высоте порядка 9 метров и оснащенное шелковой сетью, в которой и застревал мяч. Все это весьма напоминало современный баскетбол, вот только трогать мяч руками было категорически запрещено.

Изначально в Тсу Чу играли в день рождения императора. Но постепенно игра стала настолько популярной, что ее даже включили в комплекс физических упражнений для китайских солдат.

Кемари

Спустя несколько сотен лет похожая игра появилась и в Японии. Вполне возможно, что Тсу Чу в немного искаженном варианте перешла через пролив, покорив и небольшой соседний с Китаем остров. В японском варианте от 300 года нашей эры название игры звучит, как Кемари.

В Кемари играли мячом, обитым кожей с опилками внутри. Ворот, как таковых, в игре не было. Целью Кемари было как можно дольше продержать мяч в воздухе, нанося по нему удары исключительно ногами. Играли на прямоугольном поле, по углам которого были посажены молодые деревья.

Изначально Кемари была игрой высших слоев общества. Японские поэты середины прошлого тысячелетия, золотого века Кемари, описывают, как мяч со своей командой удерживал в воздухе сам император. Правда это, или художественное преувеличение, но команде императора удалось нанести более тысячи ударов до того, как мяч коснулся земли.

Эпискриос

Не обошлись без игры в мяч и в Древней Греции и Спарте. Примерно с 6 века до нашей эры существовала забава под названием Эпискриос. Естественно, начало ее отражено в мифах и имеет божественное происхождение. По легенде Афродита дала Эросу мяч со словами: «Я дам тебе чудесную игрушку: это шар быстро летучий, иной лучшей забавы ты не добудешь из рук Гефеста».

Древние греки играли мячом, который назывался «фоллис». Изначально его изготавливали из льна и шерсти, сшитых вместе и обернутых веревкой. Но такой снаряд был слишком тяжел и вскоре был заменен на надутый мочевой пузырь свиньи, обтянутый кожей этого же животного.

Правила игры затерялись в веках, но изображение играющего грека сохранились до наших дней на одном из гранитных рельефов, хранящихся в Афинском государственном музее археологии – мужчина, удерживающий мяч на колене. Это же изображение нанесено и на кубок, за который сегодня сражаются сильнейшие европейские клубы в Лиге чемпионов.

Гарпастум

Как и все лучшие достижение древнегреческой цивилизации, игра в мяч была перенята Древним Римом. Она была слегка видоизменена и получила новое название, знакомое нам благодаря отечественному художественному фильму – Гарпастум – игра в мяч руками.

В Гарпастум играли две команды. В качестве снаряда использовался небольшой увесистый мяч, набитый пухом. Играли в основном руками. Целью игры было пронести мяч в зачетную зону, находившуюся в конце противоположной части прямоугольного поля. Чтобы сделать это, необходимо было преодолеть препятствия в виде игроков соперника, которые всеми силами пытались не дать мячу оказаться у себя за спинами. Нападать можно было исключительно на игрока, владеющего мячом. Все это напоминало современную игру в регби.

Гарпастум использовали в армии для развития физической силы и быстроты принятия тактических решений. Популярна игра была и в народе. Мальчики захватывали городские площади, играя на них в Гарпастум. Поговаривают, что сам Гай Юлий Цезарь был настоящим поклонником Гарпастума.

Кальчо

Могущественная некогда Римская Империя способствовала распространению игры в мяч по всей Европе. Постепенно игра трансформировалась. В 16 веке в Италии ее уже называли Кальчо. Это была жесточайшая схватка двух команд, в каждой из которых было по 27 человек. Разрешены были самые грязные приемы.

Все это делалось с одной целью – пронести мяч над зачетной зоной – забить гол. Игра сохранилась и по сей день. Правда сейчас ее называют не Кальчо. Это имя в Италии носит привычный нам всем футбол. Ныне потомок Кальчо зовется Флорентийским футболом. В него регулярно играют на главной площади Флоренции. Матчи вполне могут конкурировать по популярности с играми местной футбольной команды «Фиорентины». Транслировать их, правда, никто не берется – слишком уж жестокое зрелище открывается неподготовленному болельщику.

Из Италии Кальчо перекочевало и в Англию. Там игра приняла новые очертания – играли всем городом, стараясь доставить мяч из одной части города в другую. Победитель (тот кто дотрагивался мячом до зачетной зоны) становился героем на целый год. Именно из этой игры и произошел современный футбол.

Шалыга

Был свой «футбол» и на Руси. В него играли мужики в лаптях. Игру именовали Шалыгой. Матчи проходили на замерзших реках и озерах. Целью было перевести мяч на сторону поля соперника.

В какой-то момент игра стала настолько популярной, что с ней начала бороться церковь. Народ с большей охотой шел смотреть на игроков в Шалыгу, чем в храм божий. Доходило даже до того, что протопоп Аввакум предлагал сжигать игроков в мяч.