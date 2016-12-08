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Спасибо, что живой. «Зенит» в «упорном» матче проиграл АЗ

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Спасибо, что живой. «Зенит» в «упорном» матче проиграл АЗ
Источник: Reuters

«Зенит» проиграл в шестом матче группового этапа Лиги Европы голландскому «АЗ Алкмару» и со спокойным сердцем ушел в отпуск.

Матч в Голландии напоминал для «Зенита» лыжную «закатку». Это когда гонщики, завершив дистанцию, тут же отправляются метелить еще километров 15. В профилактических целях. Нагрузки ради и тонуса для.

Свою дистанцию «Зенит» завершил успешно еще до того как. И акцент надлежит сделать на слове «завершил». Шестая часть пути - гостевая игра с «Алкмаром» - в понятие «дистанция» у петербуржцев не входила. В турнирном смысле мотивации никакой, в финансовом — эфемерная, отпуск на носу. Надо? Ладно, сыграем. Но побеждать не обязательно. Побеждали уже один раз со счетом 5:0, хватит.

Мысль о том, что не выиграть у такой команды повторно или хотя бы не сыграть с ней вничью, — несколько стыдно, головы зенитовцев не посетила. Футбол — практичный вид спорта, в нем не место сантиментам.

Странно только, что та же мысль не пришла в седую голову Мирчи Луческу. Резервисты Юсупов, Гасилин, Маурисио, Могилевец, оба Кержаковых и другие смотрелись бы в основе естественнее, потому что играли бы жарче. В этом случае результат действительно отошел бы на второй план.

А так — почти вся основа в деле, ноль гостевых желтых карточек, поражение. Бессмысленная то ли игра, то ли тренировка.

Сказанное относится примерно к четырем пятым времени матча. «Зенит» на этом отрезке не выглядел ленивым или медленным. Он бегал. Но не боролся.

Потом подзавелся, стал толкаться, забивать. Матчи, однако, не выигрываются «потом». Это нужно начинать сразу, с первых минут. С тех самых, когда момент за моментом упускали голландцы, а не питерцы.

Зачем совать ноги в пекло, если их, неполоманные, можно использовать в отпуске с большей эффективностью? Совершенно незачем. Ясно, что коэффициенты страны в таблице УЕФА и болельщики у телевизоров - совсем не то, что способно вдохновить на подвиг настоящего профессионала. Профи по натуре рационален, он экономит силы для отдыха и не кует сомнительные победы безо всякого толку. «Зенит» - профи. Спасибо, что живой.

А вот как ведут себя непрофессионалы и обалдуи.

Немотивированная «Виктория» победила со счетом 3:2 мотивированную «Аустрию», причем Пльзень с 18-й минуты играла вдесятером и получила еще три «горчичника».

Немотивированный «Шахтер» грохнул в гостях мотивированную «Брагу» (4:2), заработав четыре предупреждения.

Немотивированная «Фиорентина» прибила на выезде мотивированный «Карабах», причем Кьеза получил предупреждение в начале - и удаление в конце.

Зачем они это делали? Вот дураки-то.

«Зенит» - не дурак, без сомнений. И все же неплохо бы этому клубу понять простую вещь. Если ему не нравятся разговоры про то, что проект «Зенит» - это не про футбол, а только про деньги, такие матчи, как против «Алкмара», нужно выигрывать. Или по крайней мере играть на зубах.

Если же такого не происходит, окружающие вправе решить: проекту «Зенит», про который по федеральному каналу только что показали умильный фильм, плевать, что про него думают и говорят. Не ваше это дело, окружающие. 

Матч

Алкмар - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).

Состав

Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)

Предупреждения:

Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет

Место и дата

08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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