«Доклад Макларена – туфта». Накануне черной пятницы олимпийцы веселились на балу

Приближение доклада комиссии Ричарда Макларена ничуть не испортило настроение участникам Олимпийского бала.

Бал олимпийцев России-2016. Фотогалерея

Балы в конце года — модная у нас тема. Перед выходом в свет олимпийцев, состоялись аналогичные мероприятия у паралимпийцев и представителей студенческого спорта. Последние, кстати, гуляли на широкую ногу, пригласили не самого дешевого ведущего. Могут себе позволить: студенческий спорт в стране пользуется особой популярностью.

Олимпийцы на ведущих «сэкономили»: торжество вели олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и руководитель пресс-службы ОКР Константин Выборнов. Пока Ромашина готовилась к выходу на сцену, ее партнершу по синхронному плаванию Наталью Ищенко не отпускали фотографы, плененные красотой и самой чемпионки, и платья в стиле «летучая мышь».

Ищенко, как и большинство спортсменок, отдала предпочтение черному цвету. А вот Елена Исинбаева выбрала красный, Алия Мустафина — голубой. Мужчины, понятно, тоже в основном были в черном.

Руководитель независимой антидопинговой комиссии Виталий Смирнов шел нарасхват. Почетный президент ОКР в очередной раз сравнил происходящее с рассказом Льва Толстого «После бала», имея в виду разительно отличие двух дней как в рассказе, так и сейчас перед докладом Макларена. На наивный и даже риторический вопрос журналистки, почему всех так интересует эта тема, Смирнов с заметным недовольством ответил, что кроме допинга нас сейчас ничего не интересует. Это действительно недалеко от истины, но нашей вины в том нет.

Чья есть? На этот вопрос был готов ответ у Александра Тихонова. Четырехкратный олимпийский чемпион вдоль и поперек проехался по руководству российского спорта. Прав ли, он, решать вам. Чьи-то фамилии, возможно, будут в докладе Макларена. Хотя Виталий Смирнов сделал предположение, что имена называть не будут, просто передадут списки в международные федерации.

Геннадий Зюганов, оказывается, не пропустил ни одного Олимпийского бала. Руководитель компартии рассказал, что вся его жизнь связана со спортом. В юности стометровку он бегал за 11 секунд, метал гранату на 70 метров, а еще играл за сборную города по волейболу.

– У меня дома висит лозунг: «Кто не научился играть в волейбол, теннис, преферанс и на бильярде, тот обокрал свою старость», – улыбался Зюганов.

– Тревожитесь перед пятничным докладом Макларена?

– Пошлите его подальше! Выкиньте его, это стопроцентная туфта. Американцы пьют мельдоний, а нам нельзя. Какой это допинг, если он стимулирует восстановление организма?! А что сделали с паралимпийцами? Все это задумано лишь для того, чтобы «умыть» нашу страну. Ему сделали заказ и он выполняет эту грязную, ЦРУшную работу.

Для борца Романа Власова этот бал был первым, и он сильно пожалел, что пропустил бал после победы в Лондоне. Волей-неволей все разговоры и интервью возвращались к пресловутому докладу. Власов выразил надежду, что руководство российского спорта сможет сделать так, чтобы последствия были не такими жесткими, как после первой части, которая была обнародована перед Играми в Рио.

– Страшно? – спросили у Софьи Великой, которую в четверг ввели в Исполком ОКР.

– Нашим людям, нашим спортсменам уже ничего не страшно, – за всех ответила Софья.

И все же был момент, когда о макларенах, риди и прочих паундах все-таки забыли.

Маргарита Мамун закончила раздавать интервью. Неожиданно высокий молодой человек встал перед ней на колени, протянул кольцо и предложил гимнастке стать его женой. Этим человеком был пловец Александр Сухоруков, с которым Маргарита встречается с 2013 года.

Увидев кольцо, девушка улыбнулась и кивнула.