Дубль – два. «Краснодар» проиграл резервистам «Ниццы»

«Краснодар» в ничего не решающем матче Лиги Европы уступил резервистам «Ниццы».

Состав хозяев походил на тот, которым французы сыграли в Краснодаре, ровно одной единицей. И единица эта — Балотелли. Итальянцу предоставили игровую практику продолжительностью в тайм. Десять его партнеров являлись дублерами команды с Лазурного берега, что вполне отвечало отсутствию турнирных резонов для обеих команд.

А вот «Краснодар» вышел основой. Это ничто не гарантировало, поскольку крепость состава, как показала игра «Зенита» в Голландии, вовсе не гарантия серьезного футбола. Но раз уж играть все равно надо, почему не сделать это по-взрослому?

Дальше — сложнее. Мирча Луческу наверняка говорил своим: обязаны лечь костьми. Говорил и Игорь Шалимов.Только говорить и делать — разное. Сложно судить, насколько отдавался французской игре тот же «Краснодар». Может, подспудно и не хотелось ему, из-за чего первый тайм вышел не самым толковым. А может, не моглось: у гостей сейчас не все гладко с организацией игры.

Глядя же на последнее место «Интера» в своей группе, при одновременном лидерстве пражской «Спарты», вообще перестаешь понимать приоритеты участников Лиги Европы.

Но вот вторая половины игры вышла бойкой. Сначала прелестный, лукавый мяч забил Смолов. Затем удалился Гранквист, сыгравший грубо, не желая того. К тому же «Ницца» забила пенальти. И игра обрела хоть какой-то смысл. «Краснодар» загорелся, «Ницца» и не остывала.

Жаль, что гол хозяев оказался не единственным. Французы забили после углового, доказав: в игре соперников любой силы и численности чаще побеждает более мотивированный. У дублеров «Ниццы» мотивация была. Нашим клубам предстоит ее в себе взращивать. Процесс трудный, долгий, осложненный условиями окружающей среды.

А российский футбольный фильм-2016 закончился на том кадре, которого он заслуживает. Два необязательных поражения наших флагманов от их середняков и дублеров. Печаль.