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Возьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФА

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Возьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФА
Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о перспективах России в главном футбольном рейтинге.

Что и говорить, заключительную евронеделю наш квартет провалил. Всего одно очко, добытое «Ростовом» в Голландии (ничья 0:0 с ПСВ). Остальные клубы свои матчи проиграли. «Зенит» не смог набрать максимум очков в группе – поражение 2:3 от голландского «АЗ Алкмара». А днем ранее ЦСКА без шансов уступил в Англии «Тоттенхэму» (1:3).

Последние надежды были связаны с «Краснодаром». К тому времени «Брага» уже проиграла свой матч «Шахтеру» (2:4), и если бы «быки» победили французскую «Ниццу», быть нам шестыми в рейтинге. Поначалу все складывалось замечательно – Смолов забил 31-й гол в этом году. А потом… Не наш день. И неделя.

Мы уходим на зимний перерыв на седьмом месте в таблице коэффициентов. И на этом плохие новости заканчиваются. Дальше – только хорошие.

Во-первых, Португалия, вырвавшаяся вперед благодаря 10 бонусным очкам, начисленным за выход «Бенфики» и «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов (бонуса за выход в 1/16 финала Лиги Европы нет; только со стадии 1/4 финала – 1 очко), не будет представлена в Лиге Европы.

Представьте себе, выступление в еврокубках завершили «Брага» и «Спортинг». Как далеко по лигочемпионской сетке пройдут «Бенфика» и «Порту»? С учетом того, что оба клуба на жеребьевке будут «несеяными». Возможные соперники – «Ювентус», «Боруссия», «Барселона» и другие. После зимнего перерыва Португалия вообще хоть что-нибудь в рейтинг наберет?

Россия же будет представлена тремя клубами в Лиге Европы. И шансы «Краснодара», «Зенита» и «Ростова» набрать очки в плей-офф заметно выше, чем у португальцев.

Во-вторых, мы уходим на перерыв, отставая от Португалии на символические 0,267 балла. Это чуть больше одного очка (одной ничьей).

Расклад сил следующий. У нас три клуба, у португальцев – два. У нас – в Лиге Европы, у них – в Лиге чемпионов. Пожалуй, Россия находится в куда более выгодном положении. И должна финишировать шестой. Если, конечно, не случится очередное фиаско. Но вроде как два года подряд не должно…

Таблица коэффициентов УЕФА

Примечание. Данная таблица определяет представительство стран в еврокубках-2018/19. Если в нынешнем сезоне Россия финиширует на 7-8 местах, то в сезоне-2018/19 будет представлена пятью клубами (двумя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы). А если финиширует на 5-6 местах, то будет представлена шестью клубами (тремя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы).

В рейтинге нынешнего сезона Россия опустилась на восьмое место. Наибольший вклад в коэффициент страны внес «Ростов» – 11 очков. Вторым идет «Зенит» – 10. У «Краснодара» – 8,5. У ЦСКА – 7. У «Спартака» – 0,5. Сразу видно, кто Россию в еврокубках представляет, а кто подставляет.

Ждем февраль и развязку российско-португальского противостояния. Время пролетит незаметно.

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