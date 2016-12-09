Андрей Назаров: Я не отворачивался от судей! Просто смотрел на табло

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – об упущенной победе в «Лужниках» и отношениях с арбитрами после дисквалификации.

Известный тренер Андрей Назаров стоически перенес трехматчевую дисквалификацию за оскорбление судей и вернулся на лавку «Нефтехимика». За месяц, который Назаров провел в нижнекамской команде, ему удалось вернуть ей уверенность в себе.

С предпоследнего места в Восточной конференции «Нефтехимик» бодро переместился в зону плей-офф. Однако остаются и проблемы. Вот, допустим, тому же «Спартаку» нижнекамцы уступили уже дважды – и в Татарстане, и в Москве.

В «Лужниках» команда Назарова едва не взяла у красно-белых реванш, перехватив инициативу в третьем периоде. Но неожиданно за 35 секунд до конца поединка пропустила решающую шайбу. А следом и еще одну – уже в пустые ворота.

- Уверен, что такие игры болельщикам нравятся, - сказал Назаров. – Ну а нам индивидуальные ошибки не позволили завоевать очки. Даже одного не заработали. Хотя все бились, старались, но… Обидно терять очки на последних секундах.

- Не считаете, что в этом виноват голкипер, пропустивший шайбу в ближний угол за 35 секунд до сирены?

- Не буду обвинять вратаря в этом голе. Там были и другие ошибки, контратака… А Колппанен в целом сыграл неплохо. Выручал в других моментах. Не его это гол. Навряд ли…

- Со стороны казалось, что «Спартак» здорово давил на ворота «Нефтехимика» в первой половине встрече. А в концовке вы перехватили инициативу. Но вот последняя минута…

- Это хоккей! Не скрою, моменты у нас были. Но и у «Спартака» - тоже. Мы во втором периоде шайбы с «ленточки» вытаскивали… Игра до гола шла. И мы пропустили этот гол. Все по делу.

- Может вам стоит опять подняться на трибуну? Когда вы руководили командой по телефону, ей больше фартило. А после окончания дисквалификации уже два поражения.

- Вот еще парочку проиграем и обязательно подумаем над этим. Примем меры. Но я надеюсь, что больше мы не уступим.

- «Нефтехимик» ноябрьский отрезок после паузы провел прекрасно. Выполнил главную задач – вернулся в восьмерку. Нет опасений, что команда после этого слегка сбавила обороты?

- Нет, мы играем хорошо. И уж в сегодняшнем матче точно очко заслужили. А если бы повезло, то и два бы заработали. Но есть индивидуальные ошибки, от которых ни один игрок не застрахован. И есть тренерские просчеты – если мы пропустили в последней смене, значит, я не тех ребят на лед выпустил. Будем разбираться.

- Вы сегодня очень спокойно провели матч. Мне со стороны даже казалось, что когда игроков «Нефтехимика» удаляли, вы намеренно отворачивались от судей?

- Да ни от кого я специально не отворачивался. Просто смотрел на табло. Ждал повтора момента, думал покажут…

- То есть сегодня у вас к судьям претензий нет?

- Абсолютно никаких.