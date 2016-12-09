«Верим, ты заразишься СПИДом!» Атака на Коннора Макдэвида. Пять гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

Отличный матч мы увидели – «Филадельфия» одержала седьмую победу подряд, теперь над «Эдмонтоном». «Летчики» уже лет пять не играли так здорово. Команда, которая легко могла не попасть в плей-офф, теперь идет на четвертом месте в Восточной конференции.

У Филли» выстрелило первое звено – Якуб Ворачек набрал 4 (3+1) очка, Клод Жиру заработал 3 (2+1). Хотя матч для хозяев начался неудачно, и они уступали 0:2. Спасение началось с того, что Иван Проворов начал атаку, которую мощным щелчком завершил Марк Штрайт. Третий гол забил Жиру, очень сильно бросив уже в падении. Какие-то нереальные шайбы посыпались в ворота «Эдмонтона», и канадцы были ошарашены таким напором.

«Нефтяникам» помог прийти в себя гол в меньшинстве. Но «Филадельфия» снова спаслась – теперь со счета 3:5. Три шайбы подряд! Решающую забросил Михаэль Раффл, когда продрался к воротам и переиграл голкипера.

Очень красивая игра. Похоже, «летчики» будут готовы задать всем жару в плей-офф.

СКАНДАЛ ДНЯ

Помните, как в прошлом сезоне вундеркинд Коннор Макдэвид получил травму и выбыл на три месяца? Его сломал защитник «Филадельфии» Брэндон Мэннинг, когда дернул за шорты, лишил равновесия, и Макдэвид на полной скорости вписался в борт.

Из-за этого Коннор остался без «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги, «Эдмонтон» снова не вышел в плей-офф. Как ни крути, тот сезон получился провальным.

И вот – новый поворот. После этой игры молодой капитан «Ойлерз» рассказал прессе, что Мэннинг охотился за ним на протяжении всего матча и пытался снова сломать.

«А я ведь сделал все, чтобы отмазать его в том году перед журналистами, - развел руками Макдэвид. – Все же говорили, что он мне специально нанес травму. А потом Мэннинг дал такие комментарии…»

Тут нужно напомнить слова Мэннинга: «Мне тогда писали гадости в твиттере, угрожали. Люди говорили: верим, что ты заразишься СПИДом! Канадские болельщики вообще очень страстно переживают. Но такие стыки – это часть хоккея».

«Такое бесчестное поведение Мэннинга, как в этом матче, редко встретишь, - продолжал Макдэвид. – Он постоянно говорил мне гадости и пытался ударить».

«Да я никого не пытался сломать. Но все знают, что я играю в жестком стиле!» - разводил руками защитник «Филли». Вообще он в этом конфликте победить не может. Поднять руку на священную корову НХЛ – это ведь додуматься нужно. Думаю, в следующем их матче Мэннинга просто посадят на свисток. Но вот минус того, что в НХЛ больше нет тафгаев. «Эдмонтон» выпустил бы какого-нибудь головореза, и он решил бы вопрос.

ПРОВАЛ ДНЯ

«Ванкувер» далеко не так силен в этом сезоне, но «Тампа» умудрилась проиграть ему с разгромным счетом 1:5. Вообще «молния» после травмы своего капитана Стивена Стэмкоса очень плоха. Семь поражений в девяти матчах, и главное, куда-то пропала атака. Пять игр этой черной серии – лишь одна заброшенная шайба. И теперь вот «Тампа» не попадает в зону плей-офф.

Вы скажете: «А что же Никита Кучеров, который шел вторым среди лучших бомбардиров НХЛ?» Ну вот эта игра ему не удалась. Вместе с другом Владиславом Наместниковым они на пару набрали аж минус-7 за полезность.

Конечно, делать выводы пока рано. Но тренеру Джону Куперу нужно как-то выводить «Тампу» из крутого пике.

ГОЛ ДНЯ

И кого волнует, что «Флорида» проиграла «Питтсбургу» со счетом 1:5? Ведь Яромир Ягр забил тот единственный гол «пантер». Конечно, тут нужно сказать спасибо Александру Баркову, который продрался к сетке и выложил шайбу Ягру как на блюдечке. Но ведь и сам Яромир не промахнулся!

Это его 1882-е очко в НХЛ. Еще пять до Марка Мессье и второго места в истории лучших бомбардиров лиги вообще. Да-да, Сидни Кросби снова набрал два очка и вышел на второе место в списке бомбардиров. Капитан «Питтсбурга» очень горяч! Но Ягр есть Ягр. История творится на наших глазах.

… А если честно, ребята, лучший гол дня забил Джон Таварес.

Но я вам снова повторю – Ягр есть Ягр.

ПЕРЕГОВОРЫ ДНЯ

А какие там новости по переговорам с НХЛ? Поедут ли лучшие игроки мира на Олимпиаду в Корею? В эти дни во Флориде проходит совещание владельцев клубов. Главный вопрос – почему МОК не хочет оплачивать проживание, перелет и страховки хоккеистов. Лига и так несет убытки, а теперь еще ради Олимпиады должна выложить $10 млн. К тому же игроки, хоть и хотят поехать в Корею, отказались от сделки – продлить коллективное соглашение. Так удалось бы избежать локаута, стабилизировать финансовое будущее НХЛ. Но нет, нет…

«Мы доложим всю ситуацию совету владельцев клубов, - рассказал вице-президент НХЛ Билл Дэйли. – Но пока не пришло время просить совет, чтобы именно сейчас было принято решение о трехнедельной паузе в сезоне-2017/18 под Олимпиаду».

То есть вопрос снова затягивается. Впрочем, НХЛ до весны обещала дать окончательный ответ.

ЦИТАТА

«Патентное бюро пока не разрешило нам зарегистрировать торговую марку «Вегас Голден Найтс», но мы расцениваем это как рабочий вопрос и будем настаивать на своей позиции, действуя в рамках федерального законодательства».

официальное заявление НХЛ

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Эдмонтоном» (6:5)

2** – Михаил ГРИГОРЕНКО (Колорадо)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Бостоном» (4:2)

3*** – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Айлендерс» (2:3)

ТАБЛО

ТБ: Кучеров (0+0; -4, 0, 5, 15.28)

Наместников (0+0; -3, 0, 0, 15.46)

в Василевский (10-9; 90%, 20.00)

В: Трямкин (0+1; +2, 0, 2, 17.32)

Б: в Худобин (22-18; 81,8%, 58.04)

К: Тютин (0+0; -1, 2, 0, 19.41)

Задоров (0+0; +1, 2, 0, 19.19)

Григоренко (0+1; +1, 0, 1, 16.51)

М: Радулов (0+0; +1, 0, 2, 20.27)

Марков (0+0; +1, 0, 1, 22.39)

Емелин (0+0; +1, 0, 2, 21.13)

НД: Калинин (0+0; -1, 0, 0, 13.41)

Ф: Любимов (0+0; +1, 0, 0, 13.40)

Проворов (0+1; 0, 2, 0, 21.05)

А: Кулемин (0+0; -1, 0, 3, 11.42)

СЛ: Тарасенко (0+1; 0, 0, 3, 18.39)

П: Малкин (0+0; 0, 2, 2, 16.48)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.