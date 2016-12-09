Виктор Папаев: Не согласен с Ловчевым, Кокорин – не пустышка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Папаев – о поражении «Зенита» в матче с голландским «АЗ» (2:3), игре Александра Кокорина и работе Мирчи Луческу.
– Матч держал в напряжении до финального свистка. – начал Папаев. – Нужно отдать должное игрокам «Зенита», которые вышли на эту встречу и сыграли в хороший футбол. Все-таки, когда у тебя есть отрыв в десять очков, сложно настроиться. Команда Луческу, несмотря на поражение, сыграла лучше, чем в последних матчах чемпионата России. Мы не видели никакого академизма, поскольку это еврокубки. Были неплохие выходы как справа, так и слева. В центре Артем Дзюба тоже напрягал оборону. Где-то подвела реализация.
Во втором тайме российский клуб прибавил. Жулаино, в свою очередь, «отмазался» за ошибку, забив гол. На мой взгляд, бразилец не виноват в пропущенном мяче, который хозяева забили в самом начале встречи, но он должен был действовать осторожнее. К тому же, нужно смотреть на действия опорного полузащитника «Зенита» Хави Гарсии. Испанец не оказал должного сопротивления нападающему. Но в целом можно сказать, что это частный случай, и такое может произойти с любым игроком.
– В этом матче обе команды имели множество голевых моментов. Как вы думаете, итоговый счет отражает суть игры?
– Считаю, что «АЗ» заслужил победу, поскольку они были мотивированны и смотрелись лучше. Еще раз убедился в том, что голландские команды великолепно держат мяч. «Зениту» пришлось непросто свести матч к ничейному результату, пропустив три гола. Все-таки, уход такого игрока, как Гарай, дает о себе знать. Очевидно, клуб испытывает проблемы в обороне. К тому же, не стоит забывать об усталости. Возможно, некоторые игроки мыслями уже в отпуске. Очевидно, что голландцы много моментов не реализовали.
– В таком матче можно было дать возможность сыграть российский игрокам, которые часто оказываются вне стартового состава?
– Артур Юсупов неплохо сыграл в этой встрече. Луческу дал ему возможность проявить себя. Но я думаю, это случилось только потому, что Хави Гарсия подустал. Все-таки, его наказывали за нарушение в матче с «Краснодаром», что не могло не сказаться, да и нужно помнить, что испанец – один из основных игроков команды, а это значит, что и матчей он провел достаточно. Кстати, Юсупов проиграл единоборство игроку, который забил великолепный гол. Конечно, можно было выпустить Павла Могилевца, но это решение тренера. Потому что каждый специалист всегда думает о результате. Абсолютно каждый. К тому же, не стоит забывать, что «Зенит» является топ-клубом, а в таких командах очень серьезные требования. Здесь думают о репутации.
– У вас есть вопросы по игре Юрия Лодыгина?
– Никаких. Вратарь «Зенита» несколько раз спасал свою команду. Единственное – он мог не дать забить первый гол сопернику. Что касается второго и третьего гола, то здесь никаких вопросов. Будь я тренером «Зенита», не стал бы обвинять Лодыгина. Уж очень сложные мячи он пропустил.
– Наш обозреватель Евгений Ловчев считает, что Александр Кокорин – «пустышка». А что вы думаете об игре этого форварда?
– Не согласен. Александр очень прибавил! Во-первых, Кокорин расширил объем работы. Очевидно, он прислушивается к советам Луческу, который является опытным специалистом, но самое главное – наставник «Зенита» очень требователен, и Кокорин старается выполнить задания своего тренера. Да, нападающий не показывает своего максимума в некоторых матчах, но он упорно работает на тренировках, а Луческу видит в нем огромный потенциал. И это не дифирамбы!
Во-вторых, посмотрите матчи «Зенита». Александр после потери мяча не «выключается» из игры, а возвращается назад и помогает обороняться. Возможно, мы хотим большего...Что касается матча с «АЗ», то конечно Кокорин сыграл не лучшим образом, мог сделать большее. Но в целом, форвард прибавил с перехода в «Зенит», ведь в этом клубе всегда хотят победить. Уж такая психология в этой команде. Как в «Реале» или «Барселоне».
– Как оцените выступления «Зенита» по итогам первой половины сезона?
– Мне кажется, последние результаты команды связаны с уходом ключевых игроков. Очень сложно найти замену таким игрокам, как Халк или Гарай. И потом, обратите внимание на методы работы Луческу. Он делает ставку на физические нагрузки. Вспомните, сколько игр питерский клуб провел летом во время предсезонной подготовки. На мой взгляд, сине-бело-голубым нужно усиливаться, поскольку команде явно не хватает качественных игроков. Нет сейчас в «Зените» игрока, который может за счет индивидуального мастерства принести результат, – отметил Папаев.
Матч
Голы
Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).
Состав
Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)
Предупреждения:
Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет
Место и дата
08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция