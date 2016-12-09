Ждать ли медалей от Шипулина в Поклюке? Сегодня стартует 2-й этап Кубка мира

Антон Шипулин Источник: Reuters

Сегодня в Поклюке двумя спринтерскими гонками стартует 2-й этап Кубка мира по биатлону. Что происходило в сборной России перед этим этапом и на что рассчитывать болельщикам – об этом в материале «Советского спорта».

Программа второго этапа – очень сжатая: биатлонисты будут соревноваться три дня подряд и в каждый из дней уместятся по две гонки: в пятницу – оба спринта, в субботу –гонки преследования, в воскресенье – эстафеты.

В заявку мужской сборной на спринт в Поклюке вошли Евгений Гараничев (25-й стартовый номер), Максим Цветков (28-й), Антон Шипулин (29-й), Матвей Елисеев (41-й), Антон Бабиков (49-й) и Юрий Шопин (77-й). Начало в 13.30 мск.

Женская сборная России стартует так:оРосси Ольга Подчуфарова (3), Татьяна Акимова (19), Екатерина Глазырина (41), Светлана Слепцова (53), Анастасия Загоруйко (103). Начало 16.15 мск.

Елисеев может больше?

Перед этим этапом тренеры мужской сборной немного поколдовали с составом. В результате в заявку не был включен один из самых опытных биатлонистов сборной Дмитрий Малышко. Угроза отправки на Кубок IBU нависла над Малышко уже после первой индивидуальной гонки в Эстерсунде – в ней он занял 80-е место, допустив девять промахов. Неудача в следующем спринте однозначно прекращала бы выступление Малышко за первую команду, и тренеры поставили перед ним вполне конкретную цель – попасть в топ-20. Малышко финишировал 31-м, однако сразу после гонки главный тренер сборной России Александр Касперович похвалил Малышко за то, что тот «с дальних номеров забежал в сороковочку». Также он пообещал, что тренерский штаб разрешит ему выступить еще как минимум на одном этапе – в Поклюке, дабы у спортсмена была возможность проявить себя.

Эти слова вызвали непонимание в болельщицкой интернет-среде. Неизвестно, изучает ли тренерский штаб мнение биатлонных фанатов, но через некоторое время было принято другое решение: Малышко в Поклюку не поедет.

А вот дебютант Кубка мира Юрий Шопин все же выступит в Словении. На первом этапе он провел лишь одну гонку (50-е место в индивидуалке), а затем ему на замену в составе вышел Матвей Елисеев, который в спринте финишировал 16-м, а в гонке преследования – 17-м. И уж если считается, что для опытного спортсмена «сороковочка» – это неплохо, значит «двадцаточка» для молодого – вообще прекрасно. Таким образом, Елисеев оставил за собой место в составе и будет стартовать сегодня в Поклюке. Вряд ли он опустится ниже установленной самим же планки, тем более, что после финиша в шведском спринте, Матвей был крайне расстроен своим 16-м результатом. Значит, чувствует, что может больше.

Заставить Фуркада говорить по-русски

Молодежь вообще выступила на первом этапе лучше, чем старая гвардия. Опять же обернемся на спринт: там наша первая тройка выглядела так: Бабиков (7), Цветков (10), Елисеев (16), вторая: Шипулин (28), Малышко (31), Гараничев (49). Это ли не тенденция? Но приятная же! Понятно, что Шипулин так просто не отдаст свой первый номер. И уже в Поклюке от него можно ждать громких «заявлений» на трассе.

Что касается Гараничева, то пока его результаты отчасти объясняются тем, что спортсмен переболел незадолго до старта Кубка мира и пока в полную силу бежать не может. Зато бежит Антон Бабиков. В своей золотой гонке он действительно порадовал скоростью – стал на лыжне четвертым вслед за норвежцами Бе-младшим и Абе-Лундом, а также немцем Симоном Шемппом. Даже Фуркад остался позади. У того, правда было, 450 лишних метров на дистанции по сравнению с Бабиковым, и, возможно, он устал, либо нахимичил фуркадовский сервис.

В продолжение разговора о Бабикове – он, кстати, не такой уж и юный, как кажется многим, кто не так давно обратил на него внимание. Антону 25 лет. Для сравнения -- Йоханнесу Бе – 23, а тот же Мартен Фуркад к своим 25 годам трижды выигрывал Большой хрустальный глобус. Сейчас французу 28, и у него уже пять побед в общем зачете Кубка мира.

Словом, Антону Бабикову раскачиваться некогда и незачем. В Эстерсунде он уже продемонстрирова л, что ничего невозможного для него нет. Показательный момент случился на пресс-конференци и. Когда золотой и серебряный призеры гонки Бабиков и Цветков отстрелялись и перед журналистами (на русском), Мартен Фуркад, оправившись от соревновательног о шока, пошутил: «А мне тоже говорить на русском?»

На этапе в Поклюке, у нашей сборной есть шанс заставить заговорить на русском не только Фуркада. В воскресенье нас ждет первая эстафета в сезоне. Прогноз на нее для российских болельщиков – очень благоприятный.

Завершит ли женская сборная безмедальную серию?

В женской кубковой части о русской речи на пресс-конференци ях, куда приходят только призеры, мы пока лишь мечтаем. Самый высокий результат, которого добились наши девушки в Эстерсунде, -- 6-е место Екатерины Глазыриной в индивидуальной гонке. Это при том, что спортсменка только-только вернулась из отпуска по уходу за ребенком и проводила свою первую гонку на Кубке мира после возвращения. Ее результат, а также попадание еще троих наших девушек в Топ-20 выглядели просто праздником. Но это до тех пор, пока не взглянуть на показатели скорости: отставания по две-три минуты никуда не делись и в следующей гонке. Ну разве что уменьшились из-за того, что и сама спринтерская гонка в два раза короче индивидуальной.

Плюс в спринте у наших было два падения. Екатерина Глазырина так долго выпутывалась из сетки, что потеряла на этом почти минуту, которая и прибавилась ей в отставание на старте гонки преследования. Понятно, что ни о каком прорыве в преследовании после такого спринта в Эстерсунде речи уже не шло.

Откуда падения? Не повезло? Трасса? Или сами виноваты? После финиша Глазырина рассказала, что ноги затекли и не выдержали. Значит, пока не хватает «физики».

Сегодня новый этап, можно забыть про падения и начать новую жизнь.

Состав у девушек по сравнению со шведским вариантом тоже немного изменился: в заявке нет Екатерины Шумиловой. В остальном перемен нет: еще один шанс получает Слепцова, главные надежды в основном на Подчуфарову, Акимову, Глазырину. Вернее – на их точную стрельбу. Пока ситуация складывается так, что только отменная работа на рубеже может помочь нашей команде завоевать высокие места. Между тем, если мужчины свою безмедальную серию закрыли двойным триумфом, то у женщин этот вопрос остается открытым. Последняя личная награда была завоевана нашей сборной 23 января на этапе в Антхольце – тогда Екатерина Юрлова победила в гонке преследования. На следующий день россиянки получили бронзу в эстафете. С тех пор – медальная тишина.