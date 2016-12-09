Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  Олимпиакос- : -УНИКС
Хоккей  Металлург Нк- : -Авангард
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Григорий Дрозд: Поветкин нокаутирует Стиверна до шестого раунда

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Поветкин
Александр ПоветкинИсточник: «Советский спорт»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд рассказал о своей готовности вернуться на ринг и поделился ожиданиями от поединка Александра Поветкина с Бермейном Стиверном, который пройдет 17 декабря в Екатеринбурге.

– О вас часто идет противоречивая информация. То ваше плечо болит и ваше возвращение, то вы тренируетесь в полную силу. Проясните, пожалуйста.
– Я тренируюсь, спаррингую. Это факт. Но выходить на ринг не готов. Плечо все еще побаливает.

– Не слишком понятная сейчас ситуация с чемпионским поясом, который принадлежал вам. Его обладатель Тони Белью будет драться 4 марта с Дэвидом Хэем, но в другой весовой категории. Что это значит? Он отказывается от титула? Едва ли при таком раскладе стоит ждать вашего боя с ним до начала лета.
– Не было объявления о том, что Белью переходит в другую весовую категорию. Он проведет один боя в тяжелом весе. Это будет именно один бой и за очень большие деньги.

Если я приму решение вернуться на ринг, безусловно, буду настаивать на своем праве, сразу получить бой за титул чемпиона мира.

– У вас был серьезный простой. Промежуточный бой возможен?
– Теоретически, да. Но меня больше интересует свое плечо и понимание того, когда я вернусь на ринг.

– Как оцени шансы Белью в бою с Хэем?
– Достаточно низкие.

– Но почему же он инициировал этот бой?
– Большие деньги. Популярность. Он рискует. Он может добиться победы. У него есть хороший удар. И это смелый поступок Белью, но Хэй является явным фаворитом этого поединка.

– Вы сами могли так поступить и провести бой в тяжелом весе?
– В тяжелом весе – нет. Я не являюсь крупным соперником. Но подобные бескомпромиссные поединки я уже проводил, поэтому вы и задаете мне вопросы о моем здоровье.

– Александр Поветкин скоро проведет бой за пояс временно чемпиона WBA. Видели ли вы Александра? Каковы его шансы в поединке с Бермейном Стиверном?
– К сожалению, я не был в лагере Александра и не видел, как он готовится. Но отзывам и телефонным разговорам с его командой знаю, что все проходит великолепно. Саша давно к этому готовился. Мы знаем, что у него был большой перерыв. Этот бой со Стиверном – шанс для него завоевать титул. Уверен, что пояс временного чемпиона перейдет в регулярный. Прогноз: Александр нокаутирует Стиверна до шестого раунда.

То есть Стиверн не соперник Поветкину?
– Он однозначно достойный соперник, поэтому и является претендентом, но на сегодня Александр Поветкин выглядит намного лучше, чем Бермейн Стиверн.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бермейн Стиверн: Не могу дождаться момента, когда я нокаутирую Поветкина. Промоутер и тренер не смогут драться за негоКанадский тяжеловес Бермейн Стиверн уверен в своей победе над Александром Поветкиным.Победил Гассиев, но звезды болели за ЛебедеваПобедил Гассиев, но звезды болели за ЛебедеваКорреспондент «Советского спорта» пообщалась с известными спортсменами после боя Лебедев – Гассиев.Григорий Дрозд: К судьям нет вопросов. Все вопросы к Лебедеву и его командеБывший чемпион мира Григорий Дрозд подвел итог боя, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.Ударное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабреУдарное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре«Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.Дэвид Хэй: Могу пьянствовать каждый день, и все равно нокаутирую БельюЭкс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Дэвид Хэй уверен в своей победе над соотечественником Тони Белью.«Денис – за ЦСКА, я – за «Барселону»«Денис – за ЦСКА, я – за «Барселону»В понедельник прошла пресс-конференция, посвященная вечеру бокса, который пройдет в Москве 3 декабря.Григорий Дрозд: Оцениваю шансы Лебедева на победу в бою с Гассиевым как 60 на 40Известный боксер Григорий Дрозд дал прогноз на предстоящий титульный бой чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Дениса Лебедева с соотечественником Муратом Гассиевым.Григорий Дрозд: Это просто наглость, Уорд даже ничьи не заслужилГригорий Дрозд: Это просто наглость, Уорд даже ничьи не заслужилИзвестный российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд прокомментировал поражение Сергея Ковалева представителю США Андре Уорду.Григорий Дрозд: Нужно очень сильно любить Уорда, чтобы дать хотя бы ничьюИзвестный российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд прокомментировал поражение Сергея Ковалева представителю США Андре Уорду.Александр Поветкин: Бой со Стиверном всем все покажет и расставит на свои местаЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с канадцем Бермейном Стиверном, а также рассказал, чем занимался во время простоя без поединков.Александр Поветкин: Мне все равно, кто под каким допингом находитсяЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин прокомментировал информацию, согласно которой допинг-проба Бермейна Стиверна, с которым россиянину предстоит провести бой 17 декабря, дала положительный результат.Допинг-проба соперника Поветкина канадца Стиверна оказалась положительной, но их бой состоитсяПортал Boxing247 со ссылкой на заявление Всемирного боксерского совета (WBC) сообщил, что допинг-проба канадского боксера Бермейна Стиверна дала положительный результат, однако его бой за за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе против россиянина Александра Поветкина состоится.Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBC в тяжелом весеРоссийский боксер Александр Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг, сообщается в пресс-релизе WBC.Александр Лебзяк: Поветкин – один из сильнейших тяжеловесов в миреБывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк считает, что Александр Поветкин одержит победу в бое за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном.Григорий Дрозд: Букмекеры считают Уорда фаворитом, но я не сомневаюсь в победе КовалеваРоссийский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд поделился ожиданиями от предстоящей встречи чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом.Григорий Дрозд: Завершение карьеры? Об этом речи мы пока не ведемРоссийский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд рассказал, что не может вернуться на ринг из-за травмы.Константин Цзю: Желаю Поветкину хорошего боя и заработать денегЭкс-чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю пожелал удачи Александру Поветкину в предстоящем поединке с канадцем Бермейном Стиверном.Андрей Рябинский: Поветкин и Стиверн разделят гонорарный фонд 50 на 50Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал распределение гонорарного фонда между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.Бой Поветкин — Стиверн состоится 17 декабря в РоссииВсемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном состоится 17 декабря в России.Григорий Дрозд: Пакьяо всем и все доказал, пора подумать о семьеРоссийский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд выразил мнение, что филиппинцу Мэнни Пакьяо следует завершить профессиональную карьеру.

Григорий Дрозд
Григорий Дроздвсе новости
Дэвид Хэй
Дэвид Хэйвсе новости
Тони Белью
Тони Бельювсе новости
Бермейн Стиверн
Бермейн Стивернвсе новости
Александр Поветкин
Александр Поветкинвсе новости

Cпецпредложение