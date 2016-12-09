Григорий Дрозд: Поветкин нокаутирует Стиверна до шестого раунда

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд рассказал о своей готовности вернуться на ринг и поделился ожиданиями от поединка Александра Поветкина с Бермейном Стиверном, который пройдет 17 декабря в Екатеринбурге.

– О вас часто идет противоречивая информация. То ваше плечо болит и ваше возвращение, то вы тренируетесь в полную силу. Проясните, пожалуйста.

– Я тренируюсь, спаррингую. Это факт. Но выходить на ринг не готов. Плечо все еще побаливает.

– Не слишком понятная сейчас ситуация с чемпионским поясом, который принадлежал вам. Его обладатель Тони Белью будет драться 4 марта с Дэвидом Хэем, но в другой весовой категории. Что это значит? Он отказывается от титула? Едва ли при таком раскладе стоит ждать вашего боя с ним до начала лета.

– Не было объявления о том, что Белью переходит в другую весовую категорию. Он проведет один боя в тяжелом весе. Это будет именно один бой и за очень большие деньги.

Если я приму решение вернуться на ринг, безусловно, буду настаивать на своем праве, сразу получить бой за титул чемпиона мира.

– У вас был серьезный простой. Промежуточный бой возможен?

– Теоретически, да. Но меня больше интересует свое плечо и понимание того, когда я вернусь на ринг.

– Как оцени шансы Белью в бою с Хэем?

– Достаточно низкие.

– Но почему же он инициировал этот бой?

– Большие деньги. Популярность. Он рискует. Он может добиться победы. У него есть хороший удар. И это смелый поступок Белью, но Хэй является явным фаворитом этого поединка.

– Вы сами могли так поступить и провести бой в тяжелом весе?

– В тяжелом весе – нет. Я не являюсь крупным соперником. Но подобные бескомпромиссные поединки я уже проводил, поэтому вы и задаете мне вопросы о моем здоровье.

– Александр Поветкин скоро проведет бой за пояс временно чемпиона WBA. Видели ли вы Александра? Каковы его шансы в поединке с Бермейном Стиверном?

– К сожалению, я не был в лагере Александра и не видел, как он готовится. Но отзывам и телефонным разговорам с его командой знаю, что все проходит великолепно. Саша давно к этому готовился. Мы знаем, что у него был большой перерыв. Этот бой со Стиверном – шанс для него завоевать титул. Уверен, что пояс временного чемпиона перейдет в регулярный. Прогноз: Александр нокаутирует Стиверна до шестого раунда.

– То есть Стиверн не соперник Поветкину?

– Он однозначно достойный соперник, поэтому и является претендентом, но на сегодня Александр Поветкин выглядит намного лучше, чем Бермейн Стиверн.