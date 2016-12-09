Григорий Дрозд: Поветкин нокаутирует Стиверна до шестого раунда
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд рассказал о своей готовности вернуться на ринг и поделился ожиданиями от поединка Александра Поветкина с Бермейном Стиверном, который пройдет 17 декабря в Екатеринбурге.
– О вас часто идет
противоречивая информация. То ваше плечо болит и ваше возвращение, то вы
тренируетесь в полную силу. Проясните, пожалуйста.
– Я тренируюсь, спаррингую. Это факт. Но выходить на ринг не готов. Плечо все еще побаливает.
– Не слишком понятная сейчас ситуация с чемпионским поясом,
который принадлежал вам. Его обладатель Тони Белью будет драться 4 марта с
Дэвидом Хэем, но в другой весовой категории. Что это значит? Он отказывается от
титула? Едва ли при таком раскладе стоит ждать вашего боя с ним до начала лета.
– Не было объявления о том, что Белью переходит в другую весовую категорию. Он проведет один боя в тяжелом весе. Это будет именно один бой и за очень большие деньги.
Если я приму решение вернуться на ринг, безусловно, буду настаивать на своем праве, сразу получить бой за титул чемпиона мира.
– У вас был серьезный
простой. Промежуточный бой возможен?
– Теоретически, да. Но меня больше интересует свое плечо и понимание того, когда я вернусь на ринг.
– Как оцени шансы
Белью в бою с Хэем?
– Достаточно низкие.
– Но почему же он
инициировал этот бой?
– Большие деньги. Популярность. Он рискует. Он может добиться победы. У него есть хороший удар. И это смелый поступок Белью, но Хэй является явным фаворитом этого поединка.
– Вы сами могли так
поступить и провести бой в тяжелом весе?
– В тяжелом весе – нет. Я не являюсь крупным соперником. Но подобные бескомпромиссные поединки я уже проводил, поэтому вы и задаете мне вопросы о моем здоровье.
– Александр Поветкин
скоро проведет бой за пояс временно чемпиона WBA. Видели ли
вы Александра? Каковы его шансы в поединке с Бермейном Стиверном?
– К сожалению, я не был в лагере Александра и не видел, как он готовится. Но отзывам и телефонным разговорам с его командой знаю, что все проходит великолепно. Саша давно к этому готовился. Мы знаем, что у него был большой перерыв. Этот бой со Стиверном – шанс для него завоевать титул. Уверен, что пояс временного чемпиона перейдет в регулярный. Прогноз: Александр нокаутирует Стиверна до шестого раунда.
– То есть Стиверн не
соперник Поветкину?
– Он однозначно достойный соперник, поэтому и является претендентом, но на сегодня Александр Поветкин выглядит намного лучше, чем Бермейн Стиверн.