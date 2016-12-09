(ОНЛАЙН) Доклад Макларена-2. Сегодня чемпионов Сочи могут обвинить в обмане

Сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представит вторую часть доклада по расследованию фактов систематического употребления допинга в России. Начало пресс-конференции запланировано на 14:15 (мск).

Напомним, первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.

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12.00. Начнем со вчерашнего балла олимпийцев. Там была непринужденная обстановка и на счет доклада там не переживали.