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Валентин Балахничев: МОК и ВАДА уже все решили в отношении России

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валентин Балахничев
Валентин БалахничевИсточник: «Советский спорт»

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал слухи о его отношениях с ВАДА и высказал мысли по второй части доклада Макларена.

– Валентин Васильевич, на одной радиостанции сегодня высказали предположение, что вы можете являться одним из засекреченных информаторов ВАДА. Источники они не назвали, а выразились расплывчато: мол, ходят такие разговоры. Что на это скажете?
 Мне только не хватало быть информатором ВАДА, находясь под следствием в Следственном комитете, будучи уже неоднократно допрошенным и еще при этом информировать ВАДА, чем моя собака и мои два кота занимаются дома, - говорит Валентин Балахничев. – Я уже два года нахожусь вне легкой атлетики. Большей глупости придумать сложно. Но это делает мне честь – значит, я остаюсь политической фигурой в мире спорта.

В этой ситуации даже в суд подавать нельзя. Это такая глупость, что никакой суд ее рассматривать не будет. Слухи к делу не пришьешь.

 Видимо, человек, делавший спортивный обзор на данной радиостанции, это прочел в интернете.
 Не было такой информации в интернете, я внимательно мониторю все новости в сети. Получается, что Ричард Паунд платит мне 100 тысяч долларов в месяц за мою тяжелую скрытную работу.

 Теперь о докладе Ричарда Макларена (главы независимой комиссии ВАДА). Что ждать от второй части?
 Читайте первую часть, там все сказано. Это не может быть новый доклад, это будет продолжение первой части, дополненное доказательной базой. Ситуация тяжелая. Я убежден, что доклад уже обсуждался в МОК. Уверен, что господин Бах (президент МОК. – Прим. ред.) кривит душой, говоря, что никогда не видел этого доклада. Две его комиссии тесно сотрудничают с Маклареном, президент МОК выделяет на работу комиссии 500 тысяч, и при этом не удосужился поинтересоваться, что они там наработали? Не верю в это. А при этом люди из его окружения уже начинают делать заявления о возможных санкциях в отношении России и продлевают санкции против России, которые заканчивались 1 января. Это говорит о том, что содержание доклада Томасу Баху известно. Это доклад должен был быть согласован многими инстанциями задолго до его опубликования. Об этом свидетельствует примирение между Бахом и Крейгом Риди (главой ВАДА. – Прим. ред.), похоже, они пришли к какому-то соглашению в отношении России. А ведь после Игр в Рио Бах высказывал недовольство доказательной частью доклада Макларена.

 Макларен грозит, что у него есть еще информаторы, которые усилят доказательную базу доклада. Могут ли быть среди них участники или даже призеры Олимпиады в Сочи?
 Разные причины для предательства могут быть – не только 30 серебряников, это могут быть поблажки, прощение какого-то наказания. Ведь к Степановой именно поэтому и обратились – она уже была наказана за употребление допинга. А теперь западные СМИ сделали ее одной из выдающихся женщин года. Предательство – всегда индивидуально. А в ВАДА работают специально подготовленные в этом плане люди, бывшие работники спецслужб. Они умеют вербовать.


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