Валентин Балахничев: МОК и ВАДА уже все решили в отношении России

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал слухи о его отношениях с ВАДА и высказал мысли по второй части доклада Макларена.



– Валентин Васильевич, на одной радиостанции сегодня высказали предположение, что вы можете являться одним из засекреченных информаторов ВАДА. Источники они не назвали, а выразились расплывчато: мол, ходят такие разговоры. Что на это скажете?

– Мне только не хватало быть информатором ВАДА, находясь под следствием в Следственном комитете, будучи уже неоднократно допрошенным и еще при этом информировать ВАДА, чем моя собака и мои два кота занимаются дома, - говорит Валентин Балахничев. – Я уже два года нахожусь вне легкой атлетики. Большей глупости придумать сложно. Но это делает мне честь – значит, я остаюсь политической фигурой в мире спорта.

В этой ситуации даже в суд подавать нельзя. Это такая глупость, что никакой суд ее рассматривать не будет. Слухи к делу не пришьешь.

– Видимо, человек, делавший спортивный обзор на данной радиостанции, это прочел в интернете.

– Не было такой информации в интернете, я внимательно мониторю все новости в сети. Получается, что Ричард Паунд платит мне 100 тысяч долларов в месяц за мою тяжелую скрытную работу.

– Теперь о докладе Ричарда Макларена (главы независимой комиссии ВАДА). Что ждать от второй части?

– Читайте первую часть, там все сказано. Это не может быть новый доклад, это будет продолжение первой части, дополненное доказательной базой. Ситуация тяжелая. Я убежден, что доклад уже обсуждался в МОК. Уверен, что господин Бах (президент МОК. – Прим. ред.) кривит душой, говоря, что никогда не видел этого доклада. Две его комиссии тесно сотрудничают с Маклареном, президент МОК выделяет на работу комиссии 500 тысяч, и при этом не удосужился поинтересоваться , что они там наработали? Не верю в это. А при этом люди из его окружения уже начинают делать заявления о возможных санкциях в отношении России и продлевают санкции против России, которые заканчивались 1 января. Это говорит о том, что содержание доклада Томасу Баху известно. Это доклад должен был быть согласован многими инстанциями задолго до его опубликования. Об этом свидетельствует примирение между Бахом и Крейгом Риди (главой ВАДА. – Прим. ред.), похоже, они пришли к какому-то соглашению в отношении России. А ведь после Игр в Рио Бах высказывал недовольство доказательной частью доклада Макларена.

– Макларен грозит, что у него есть еще информаторы, которые усилят доказательную базу доклада. Могут ли быть среди них участники или даже призеры Олимпиады в Сочи?

– Разные причины для предательства могут быть – не только 30 серебряников, это могут быть поблажки, прощение какого-то наказания. Ведь к Степановой именно поэтому и обратились – она уже была наказана за употребление допинга. А теперь западные СМИ сделали ее одной из выдающихся женщин года. Предательство – всегда индивидуально. А в ВАДА работают специально подготовленные в этом плане люди, бывшие работники спецслужб. Они умеют вербовать.



