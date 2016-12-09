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«Сыграл на радость кухаркам. А потом что?». Ловчев – о «Зените» и «Краснодаре»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Синицын
Андрей СиницынИсточник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итоги выступления «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы и российских клубов в осенней части еврокубков в целом.

О матче «Алкмар» – «Зенит» 

Матч

Алкмар - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).

Состав

Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)

Предупреждения:

Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет

Место и дата

08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция

- «Зенит» проиграл в концовке «Краснодару», с «Ростовом» у команды ничего не получилось, теперь вот поражение от «Алкмара». Потухшая команда была, потом только вспыхнули, как будто вспомнили что-то, начали играть. Не вижу, что тренер управляет командой. В «Зените» сейчас не так, как в «Спартаке». Там людям надо что-то доказывать, а «Зенит» – команда-звезда, элита. Им не надо доказывать. Мы же знаем, как тот же Дзюба был хорош, когда доказывал Карпину, «Спартаку»… А сейчас ему ничего и никому доказывать не надо. Ну, и игра соответствующая.

Очевидно, что «Зенит» становится зависим от игры Жулиано. И он был заведен в этом матче. Бразильцы – а я их хорошо знаю по мини-футбольному «Спартаку» – когда играют в футбольной атмосфере, при полных трибунах, не на снегу – сами заводятся. И Жулиано игру закрутил. Но сказались проблемы «Зенита» в защите. После ухода Гарая там постоянно возникают дыры. И неуверенность вратаря Лодыгина полевым игрокам, конечно, передается.

Виктор Папаев: Не согласен с Ловчевым, Кокорин – не пустышка

Нет, я не думаю, что во время паузы «Зенит» сменит тренера. За клубом стоит солидная компания, руководители которой не живут одним днем и эмоциями. Не потеряно ведь ничего. В Лиге Европы прошли дальше, команда на втором месте в чемпионате. Да и Луческу по характеру такой, что не будет оставаться в клубе только ради того, чтобы деньги капали на счет. Нет, он потребует усиления и, сдается мне, сделает ставку на южноамериканский рынок. Поэтому к нему и Жулиано пошел. Луческу для южноамериканцев – фигура! Будет конкуренция – и перестанет ставить Кокорина и Дзюбу. Почему накануне игры Луческу вновь заговорил про российских судей? Он упертый. И будет продолжать в том же духе. Гамула же рассказал, что он и на Украине так же говорил. Так что и здесь продолжит на своем стоять. Но вот судья Левников из Петербурга судит матч «Спартака» с «Крыльями» и назначает пенальти в ворота московского клуба, которого, оказывается, не было. Это признает судейская комиссия. Так что, теперь «Спартак» должен говорить, что их не должны судить питерские рефери?..

О матче «Ницца» – «Краснодар»

Матч

Ницца - Краснодар - 2:1 (0:0)

Голы

Смолов 52 (0:1). Босетти 63 (1:1 - пен.). Ле Марчан 77 (2:1).

Состав

Ницца: Бенитес, Боскальи, Бюрнер, Суке (Рафетраньяна, 74), Бодмер, Ле Марчан, Лусамба, Перро, Марсель, Балотелли (Босетти, 46), Донис (Маю, 68)

Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов, Газинский, Торбинский (Калешин, 66), Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Смолов

Предупреждения:

Балотелли, 27; Марсель, 54 - Эбуэ Куасси, 26; Гранквист, 41

Удаления:

нет - Гранквист, 61

Судья:

Сандро Шерер (Швейцария)

Место и дата

08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция

- Игра разбилась на две части – до удаления Гранквиста и после. Ничего не предвещало такого развития событий. Молодые игроки «Ниццы» хотели себя проявить, но их уровень уступал уровню игроков «Краснодара».

У меня вопрос к вратарю «Краснодара» Синицину. Разве он не понимает, что вратарь, защитник – это саперы? Один неправильный шаг – и все взорвется. Синицын подставил команду, изменил ход игры. Он неуправляем тренерами? Или не научен в детстве? Или ему просто не дано быть хорошим вратарем? Ну, да Синицын обыграл футболиста «Ниццы» на радость кухаркам. Но мяч-то подсунул потом Гранквисту, которому пришлось отрывать ногу нападающему. Это бесспорная красная.

И из-за таких вот ошибок тренер не знает, где себе найти место. Потому что ведь глупость же совершили. В свой штрафной первое касание – последнее! Закон давний: мяч на ноге – выбивай!

А так команда горбатится, Смолов великолепный гол забивает. Хочу похвалить Федора за футбольный ум. Забить такой мяч! Любуюсь, как он мыслит на поле. Жаль, что то, чего команда добилась, потом сама же и разрушила. Спрашивается: зачем тогда нужно было везти вратаря Синицина, который привез гол? Из-за которого Гранквист получил красную карточку и пропустит важнейший матч? Сыграли бы тогда молодежью и без таких душевных потерь.

Итог

- В Лиге чемпионов потолок наших клубов – играть в групповом турнире и при стечении обстоятельств рассчитывать на выход в первую стадию плей-офф. В Лиге Европы можно рассчитывать на выход из группы – так, собственно, и произошло.

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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