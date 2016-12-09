Это наша бронза! Как у Шипулина хотели отобрать медаль, но не вышло

В первой же гонке на 2-м этапе Кубка мира по биатлону Антон Шипулин завоевал бронзовую медаль.



Елисеев ставит себе четверку за топ-10

Ну вот и Антон Шипулин заговорил на языке лидеров мирового биатлона. Впервые в сезоне он провел гонку без единого промаха, что позволило ему бороться за медали.

Чем Антон удивляет и радует – несмотря на то, что именно стрельба становится для него помехой в ряде гонок, на рубеже он продолжает работать очень быстро. Не выцеливает, не ждет и не вздыхает. Автоматной очередью по мишеням он прошелся и в словенском спринте. После второй стрельбы он вышел со стрельбища третьим: результат Йоханнеса Бе был лучше на 14 секунд, Уле-Айнара Бьорндалена – на три.

На финишном круге Антон съел воображаемого Бьорндалена настолько быстро, что тот даже пикнуть не успел. Мало того Шипулин замахнулся и на время Йоханнеса Бе, а в итоге на финише ему не хватило лишь секунды с хвостиком, чтобы превзойти результат норвежца.

Тут же, правда, финишировал и Мартен Фуркад. Он подвинул на пьедестале обоих – и Бе, и Шипулина.

Вполне мог быть ближе к призерам Матвей Елисеев, который показал блестящую скорость – с одним промахом он финишировал деcятым в 38 секундах от Фуркада и в 24 – от пьедестала. И каков все же Матвей! Вот послушайте его:

– Я поставил бы себе четверку за эту гонку. Пока не удается сконцентрировать ся на стрельбе. На последнем круге я немножко «поплыл». А так лыжи работали шикарно – на спусках я брал народ пачками.

То есть вы поняли, да? Молодой парень, который делает первые шаги в Кубке мира, за 16-е место в шведском спринте влепил сам себе тройбан, а сегодня выставил четверку. Это за топ-10! При том, что обошел кучу народа, которые стрельнули в этой гонке «ноль». В том числе – Антона Бабикова и Максима Цветкова. Победитель и серебряный призер шведского пасьюта сегодня не добрали по дистанции ногами: у Цветкова – 13-й результат (0 промахов, +52 секунды), у Бабикова – 22-й (0 промахов, +1 минута 16 секунд).

Почему Шипулин не догнал Бе-младшего?

Сам Бабиков объяснил это тем, что тяжело переносит акклиматизацию.

– С каждым днем здесь в Поклюке я чувствовал себя все хуже, сегодня вышел на старт также не в лучшей форме. Но все-таки я надеялся, что на дистанции разгонюсь, дела пойдут нормально, но нет. На последнем подъеме я даже упал, заметьте, что не на спуске, повредил винтовку, и теперь мне предстоит ее ремонтировать.

И вот как раз учитывая все то, что сказал Бабиков, Шипулин сработал в сегодняшней гонке на пять баллов. После первого круга он на 14 секунд отставал от Йоханнеса Бе. А после гонки доложил, что не выжимал из себя максимум намеренно.

– Я сразу решил не бежать быстро на первом круге, – сказал Антон коллегам из Матч-ТВ. – Помню, как это бывает на высоте: кажется, силы есть и ты продержишься. Но потом вырубает и ты ничего не можешь сделать. Поэтому я решил распределить силы по-другому и не прогадал. На самом деле я мог в этой гонке додавить из себя и эту секунду с небольшим от второго места, но меня долгое время вели по результату Бьорнадлена, и только на последнем подъеме я узнал, что и до Бе осталось всего четыре секунды. Если бы я услышал об этом раньше, нашел бы в себе силы перекрыть его результат.

Когда гонка уже подходила к концу, среди ее участников появился тот, кто получил шанс спихнуть Шипулина с пьедестала. На выходе после второй стрельбы результат Кентена Фийона Майе (стартовал 88-м) был почти на три секунды лучше, чем у Антона. Но фокус не удался: француз финишировал пятым и проиграл Шипулину 12 секунд.

Поклюка (Словения)

Второй этап Кубка мира

Спринт. Мужчины. 10 км



Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Поклюка (Словения)

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 23.11,7 (0).

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — +13,7 (0).

3. Антон Шипулин (Россия) — +15,1 (0).

4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +20,9 (0).

5. Кентен Фийон Майе (Франция) — +27,0 (0).

6. Симон Шемпп (Германия) — +29,5 (0).

7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +31,4 (0).

8. Эрик Лессер (Германия) — +32,6.

9. Михал Крчмарж (Чехия) — +36,1 (0).

10. Матвей Елисеев (Россия) — +38,4 (1).

13. Максим Цветков (Россия) — +52,2 (0)…

22. Антон Бабиков (Россия) — +1.16,6 (0)…

36. Евгений Гараничев (Россия) — +1.33,0 (0)…

62. Юрий Шопин (Россия) — +2.15,6 (2).



