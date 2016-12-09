«1000 россиян вовлечены в грязные схемы». Все что надо знать о докладе Макларена

Ричард Макларен (в центре) Источник: Reuters

Приводим основные тезисы второго доклада независимой комиссии Ричарда Макларена, который был сегодня обнародован в Лондоне.

1. В России существовала система манипулирования допинг-пробами, в которую были вовлечены спортсмены, работники Министерства спорта, РУСАДА, Центра спортивной подготовки, Московской антидопинговой лаборатории, а также Федеральной службы безопасности. Спортсмены не действовали в одиночку, а были часть системы, как уже говорилось в первой части доклада.

2. Систематическое покрывательство нарушений и манипулирование допинг-пробами появилось на Играх-2012 в Лондоне, а потом оттачивалось на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве-2013, на Универсиаде-2013 и на Зимних играх в Сочи-2014.

3. Система подмены проб появилась во время Олимпийских игр в Сочи и не прекратилась с их завершением. Это стало постоянной практикой в Московской антидопинговой лаборатории: манипуляции проводились как с представителями летних, так и зимних видов спорта.

4. Ключевые постулаты первого доклада остаются неизменными. Результаты тестирования, основанные на непреложных фактах, являются конечными. Доказательства и выводы основываются не только на вербальных свидетельствах, но и на физических уликах. Результаты медицинских и лабораторных анализов, доказывают, что в период с 2011 по 2015 гг. в отношении допинг-проб были совершены незаконные действия.

5. Более 1000 российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, были вовлечены или извлекли выгоду от манипуляций с целью скрыть положительный характер допинг-проб. В это число входит 600 (84%) спортсменов летних видов спорта и 95 (16%) – зимних.

6. Пятнадцать российских спортсменов-меда листов Игр-2012 в Лондоне из 78 манипулировали с пробами, у 10 из них медали уже отобрали.

7. У четырех российских спортсменов, принимавших участив чемпионате мира по легкой атлетике-2013 в Москве, пробы были подменены. Идет дальнейшее расследование.

8. У двух хоккеисток в пробах мочи с Игр-2014 были найдены мужские ДНК.

9. Обнаружены следы вмешательства в пробах двух российских спортсменов-мужч ин, выигравших в Сочи четыре золотых медали, а также у одной серебряной медалистки Игр. В этих пробах присутствуют физиологически невозможная концентрация солей.

10. На пробирках с пробами В двенадцати российских медалистов Сочи, включая трех вышеназванных, обнаружены царапины и повреждения на внутренней части пробирок и крышек, что свидетельствует о внешнем вмешательстве.

11. Также следы вмешательства отмечены на пробирках с пробами шести российских паралимпийцев, которые выиграли в сумме 21 медаль.