Все там же. Все так же. Михаил Борзыкин – об итогах еврокубковой осени

Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги первой части еврокубкового сезона и сквозь эту призму оценивает уровень нашей премьер-лиги.

Беднеем, но не слабеем

Еврокубковые турниры хороши тем, что отражают истинный уровень национальной лиги. И если вдруг очередному футбольному чиновнику померещится, что этот уровень стремительно растет, еврокубки отрезвят довольно быстро. Как это было у нас в эпоху безумных трат, когда «Анжи» за одно трансферное окно выкладывал такую пачку денег, что завидовали даже арабские шейхи, а за сделками «Зенита» в Португалии следила (и, конечно, тоже завидовала) вся Европа. Да только в эпоху ту мы ничего не выиграли.

Сейчас в нашем футболе таких денег, слава богу, нет. Даже «Зенит» на трансферах теперь зарабатывает больше, чем тратит. Кризис учит думать, считать, экономить. Почти все разгружают зарплатные ведомости, что ведет к снижению уровня команд, игроков, игры. Такое понятие как длинная скамейка осталось в прошлом. По данным transfermarkt, за три года суммарная стоимость игроков премьер-лиги упала ровно в два раза – с 1,54 млрд. евро до 773 млн. Хотя это вовсе не значит, что наш чемпионат стал в два раза слабее.

Парадокс в том, что, беднея, мы не слабеем. Мы все там же, что и два года назад, три или пять лет. С большими деньгами, скромными или вообще без денег наблюдается одна и та же картина. Мы по-прежнему идем во втором эшелоне в таблице коэффициентов УЕФА, сражаясь с Португалией за шестое место и три путевки в Лигу чемпионов. Где наши клубы по-прежнему неконкурентоспособны, не считая единичных вспышек вроде прошлогоднего «Зенита» и разовых сенсаций вроде победы «Ростова» над «Баварией».

Остаемся на плаву

И по-прежнему сенсаций со знаком минус у нас больше, чем со знаком плюс. «Спартак» не прошел даже квалификацию, уступив кипрскому АЕК. У каждого нашего клуба есть свой АЕК. У ЦСКА это был АИК, что из Швеции. У «Локомотива» – швейцарская «Лозанна» и кипрский «Аполлон». Чуть раньше у «Спартака» были швейцарский «Санкт-Галлен» и польская «Легия». У «Зенита» – португальский «Насьонал», а у «Динамо» – болгарский ЦСКА. Правда, было это уже давно, динамовцы, наверное, и не вспомнят.

Ничего не меняется. Вообще. Ни в Лиге чемпионов, где мы чужие. Ни в Лиге Европы с ее конфузами. Мы все так же плывем на своем потрепанном временем и стихией скромном судне, пытаясь угнаться за более быстрыми, современными кораблями. Изредка что-то действительно получается – и курс верный, и ход хороший. Но чаще вмешиваются всякие обстоятельства – то шторм налетит, то мотор забарахлит, то матросы ходят пьяные или, что хуже, нанюхавшиеся запрещенного белого порошка. И вообще матросов не хватает.

И дальше события будут развиваться по давно известному сценарию. За зиму успеем внушить себе, что что-то можем. И будем горевать, когда выяснится, что нет, не можем. И не можем уже очень давно. Лучшее достижение за последние пять евросезонов – два выхода в четвертьфинал Лиги Европы («Рубин» в 2013-м и «Зенит» в 2015-м). Вот наш максимум. Хоть богато живем, хоть бедно. Впрочем, кто-то, может, и выстрелит. Если штормить не будет и мотор не подведет. И будут соблюдены еще два десятка условий.

Футбольные середняки мы. У нас чаще плохо, чем хорошо. Однако, несмотря ни на что, все еще остаемся на плаву. «Титаником» пока не стали.

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