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«Спартаку» наука. Как европейские клубы выходили на биржу и что из этого вышло

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонид Федун
Леонид ФедунИсточник: «Советский спорт»
Леонид Федун уже давно помышляет о выводе своего клуба на IPO для привлечения дополнительных средств, но стоит ли игра свеч?

Непонятная обычному футбольному фанату аббревиатура из трех букв латинского алфавита IPO означает первое публичное размещение акций компании. Если еще проще, то компания объявляет о том, что начинает продавать свои акции на бирже и их может приобрести любой желающий. Это делается для того, чтобы с помощью средств новых акционеров пополнить казну клуба. В дальнейшем цена акций будет определять рыночную цену компании. Теоретически заработать должен и клуб, и акционер, который, при условии роста цены акций, может перепродать их по выгодной цене, получив прибыль.

Зачем мы пишем об этом в «Советском спорте»? Дело в том, что уже на протяжении долгого времени владелец московского «Спартака» Леонид Федун подумывает о том, чтобы вывести команду на IPO. В желающих же купить акции «народного» клуба недостатка быть не должно. Не так давно, например, претендент на звание чемпиона мира по шахматам, Сергей Карякин, признался, что приобрел бы акции любимой команды, как один из путей инвестиции полученных за чемпионский матч призовых денег. Сотни же тысяч обычных болельщиков «Спартака» просто мечтают стать владельцами хоть малой части команды.

Пока Леонид Федун раздумывает, а «Спартак» готовится, акции многих европейских футбольных клубов уже активно торгуются на международных биржах. Так что красно-белый клуб вполне может использовать опыт, чтобы при выходе на IPO не допускать ошибок.

На данный момент можно свободно купить акции порядка двух десятков европейских футбольных клубов. Среди них такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Порту» и даже «Аякс».

Самые дорогие акции – у шотландского «Селтика» - каждая акция стоит 71 евро. За последние пять лет их стоимость выросла с 34 долларов – более чем в два раза. Максимальный же показатель был достигнут 9 декабря 2013 года – 79,5 долларов за акцию. Так что, сегодня стоимость находится на очень высоком уровне. Вкладчики должны быть спокойны.

Похожая ситуация и у «Боруссии», акции которой за пять лет выросли в цене с 1,77 до 5,32 долларов; и у «Ромы» - рост с 0,269 до 0,419 доллара; и у «Аякса» - с 6,84 до 8,9 долларов за акцию. Из десятки сильнейших команд, чьи акции торгуются на бирже, за последнюю пятилетку цена упала лишь у французского «Лиона» - с 3,9 до 2,96. Но и у этого клуба были хорошие времена, когда стоимость акции доходила до 6,75 долларов.

Существует даже специальный индекс, который объединяет в себе показатели 22-х футбольных клубов – STOXX Europe Football. На данный момент он находится на уровне 93-х пунктов, поднявшись до него за последние 5 лет с 88-ти пунктов. Максимальное же значение было достигнуто в 1997 году, когда индекс достиг 507 пунктов. Дно было достигнуто в 1992 году – 63 пункта.

Может показаться, что торговля акциями футбольных клубов – дело выгодное для любой из сторон: клуб получает дополнительные деньги, увеличивает свою рыночную стоимость, а акционеры могут рассчитывать на выгодную продажу акций, когда им понадобятся наличные.

Но… Да, как всегда есть это «но». Вас не смутило, что из сотен европейских клубов на бирже продаются акции лишь 22-х из них? Почему мы не можем купить акции «Реала», «Барселоны», «Баварии», «Ливерпуля», «Милана», ПСЖ?

Дело в истории. Настоящий бум биржевой футбольный рынок пережил в начале-середине 90-х годов. Первым свои акции начал продавать английский «Тоттенхэм», который, благодаря выходу на IPO, привлек огромное по меркам 1983 года количество средств. К середине 90-х годов на бирже можно было купить акции двух с половиной десятков английских команд. На данный момент из всей Великобритании их осталось всего три – английский «Манчестер Юнайтед» и шотландские «Селтик» с «Рейнджерс».

Почему так произошло? Ближе к концу 90-х годов инвесторы поняли, что футбольный рынок вряд ли когда-нибудь станет прибыльным, за исключением единичных случаев. Вкладываемые деньги не приносили дохода, а, грубо говоря, проедались футболистами, на зарплаты которых тратилась львиная доля бюджетов команд. Цена акций постепенно поползла вниз. Вместе с ней падала и стоимость команд. Многие клубы приняли решение уйти с рынка. Остались только самые стойкие.

Ситуация с английскими командами удержала от выхода на биржу многие клубы Европы. Многие из тех, что вышли – горько пожалели об этом. Итальянская «Рома» потеряла порядка 90% своей стоимости.

В 2012 «Манчестер Юнайтед» пошел против тренда – один из самых дорогих клубов мира решил разместить свои акции не где-нибудь, а на нью-йоркской бирже, для которой это было первое IPO спортивного клуба за 12 лет. Это же IPO стало и самым успешным по количеству привлеченных средств. Однако в клубе оно было признано провальным. Ожидая, что в первые сутки акции, размещенные по цене 14 долларов за штуку, подскочат до 16-17 долларов, владельцы клуба разочаровались. Акции не только не подорожали, но к закрытию торгов даже упали в цене до 13,9 долларов за акцию. Общая рыночная стоимость клуба вместо ожидаемых 3,2-3,5 миллиардов долларов составила 2,3 миллиарда.

Стоит ли размещать акции «Спартака» на бирже? Учитывая традиционную убыточность нашего футбола, а также тот факт, что даже собственный стадион команды записан на другое юридическое лицо, лучше подумать дважды, если не трижды, перед тем, как предложить на продажу частичку «Спартака».
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