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«Меня не волнует статистика». Что говорил Зидан перед матчем с «Депортиво»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ASКомментарии
Зинедин Зидан
Зинедин ЗиданИсточник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с «Депортиво» ответил на вопросы журналистов.

В начале пресс-конференции наставник «сливочных» высказался о предстоящей игре, отметив, что следует отнестись к сопернику очень серьезно.

«Это самая настоящая ловушка. «Депортиво» неплохо выступает в нынешнем сезоне. Команда отлично работает в каждом матче. «Реал» прекрасно знает, что обыграть такого соперника придется постараться. Нам будет очень тяжело. Это последняя игра в 2016 году. Нужно постараться выиграть».

Французский специалист дал понять, что форвард Карим Бензема, оформивший дубль в ворота дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов, пропустит сегодняшнюю встречу.

«Я решил предоставить ему отдых, поскольку он провел достаточно времени на поле. Это, кстати, касается и других футболистов команды».

Один из журналистов задал вопросу Зидану о беспроигрышной серии «Реала» в нынешнем сезоне.

«Такого результата добивались многие специалисты. Считаю, что нужно думать лишь о работе. Конечно, я ценю то, что мы делаем, однако, меня не волнует статистика игроков. У футболиста не должно быть никаких иллюзий».

«Реал» старается не обращать внимания на таблицу чемпионата, где «сливочные» опережают «Барселону» на 6 очков. Об этом заявил Зидан.

«Отрыв в шесть очков от «Барселоны» не дает вам никакого преимущества. Конечно, мне не все равно, но самое главное для меня – работа команды. Меня не интересует то, что делают другие. Сегодня нас ждет важный матч с «Депортиво», поэтому я лишь хочу одного – заработать три очка. Уверен, соперник захочет показать красивый футбол».

Не обошлось и без вопроса о деле Криштиану Роналду, которые, по сообщениям СМИ, подозревается в уклонении от уплаты налогов.

«Конечно, это влияет на игрока, но я бы не хотел говорить об этом. Надеюсь, этот вопрос решится в ближайшее время. Каждый футболист должен вести себя, как профессионал. Уверен, что мои игроки отдают себе отчет в собственных действиях. Надеюсь, что все свои проблемы он уладит быстро. «Реал» хочет думать только о футболе».

Наставник «сливочных» отказался рассказать, каким будет состав его команды на сегодняшний матч, отметив, что полузащитник Хамес Родригес не покинет «Реал».

«Этот игрок не собирается уходить из команды в зимнее трансферное окно. По крайней мере, я так думаю. Стартовый состав? Вы сами все увидите».

Зидана попросили подвести итоги уходящего года, и вот что сказал наставник «Реала»: «Мы упорно трудились все это время. Очень доволен результатами команды. Главное – верить в собственные силы, особенно в трудные моменты. Если «Реал» будет работать и верить в собственную мечту – все получится. Должен сказать, что на данный момент лично у меня нет никаких желаний. Я ни о чем не мечтаю, но надеюсь продолжать в том же духе».

Матч

Реал - Депортиво

Место и дата

10 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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