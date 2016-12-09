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«Завтра встать бы с постели!» Чем запомнится женский спринт в Поклюке

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Екатерина Глазырина
Екатерина ГлазыринаИсточник: Global Look Press
Женская сборная России по биатлону осталась без медалей в спринтерской гонке на 2-м этапе Кубка мира, который стартовал в словенской Поклюке. Ольга Подчуфарова – 13-я

Чем порадовала гонка и чем расстроила?

Ольга Подчуфарова и Екатерина Глазырина завершили гонку с двумя нулями. Но вот их отставание на трассе по-прежнему велико. При этом Подчуфарова рассказала после гонки, что на сегодняшний день она показала свой максимум.

Кубок мира по биатлону. Поклюка (Словения)

Спринт. Женщины.

1. Лаура Дальмайер (Германия) 19:51,7 (0)

2. Жюстин Бреза (Франция) + 3,5 (0)

3. Марте Олсбю (Норвегия)+ 21,3...

13. Ольга Подчуфарова (Россия) + 52,3 (0)...

22. Екатерина Глазырина (Россия) + 1.07,8 (0)...

29. Татьяна Акимова (Россия) + 1.25,0 (1)...

55. Светлана Слепцова (Россия) + 2.10,0 (2)...

77. Анастасия Загоруйко (Россия) + 3.00,3 (4).

– В этом сезоне мы с тренерами решили исправить ошибки прошлых лет и распределить силы на сезон другим образом. Так как раньше начало сезона у меня было хорошим, но на весь сезон сил не хватало, то в этом году решили сразу не форсировать. Поэтому мою форму нельзя назвать сейчас топовой. Рассчитываю, что после нового года результаты будут выше.

Екатерина Глазырина, несмотря на два нуля, ногами уступила лидеру больше минуты, и это принесло ей текущее 17-е место, а в итоге 22-е. Ситуация вполне ожидаемая, учитывая то, что мы увидели в Эстерсунде. В то же время сама Екатерина заявила, что ее цель на сезон – войти в топ-10 в общем зачете.

– Теперь, когда у меня есть сын, возвращаться в биатлон имело смысл только если ставить перед собой высокие цели. Когда я уходила, была 13-й, а теперь хочу попасть в топ-10 по итогам сезона.

Чем запомнится гонка?

В этой гонке вернулась на Кубок мира двукратная олимпийская чемпионка, а также двукратная мама Анастасия Кузьмина, которая выступает за Словакию. Она отсутствовала по той же причине, что и Глазырина, и вот теперь снова блещет. После первой стрельбы Кузьмина – первая, после стойки – она четвертая и у нее всего минус 11 секунд от лидера. Вот это возвращение! Несколькими часами ранее родной брат Анастасии Антон Шипулин был примерно в той же ситуации, и он сумел «растолкать» народ на пьедестале, оставив при себе бронзу. Анастасия в итоге стала шестой и попала в цветы. Когда после финиша журналисты «Матч-ТВ» спросили ее о гонке преследования, в которой у нее неплохие шансы для атаки лидеров, Кузьмина лишь разулыбалась:

– Завтра бы только встать с постели!

Прекрасной получилась и борьба за золото. Юный бриллиантик французской команды Жюстин Браза показала зубки и лидировала в этой гонке, пока ее не накрыла мощной волной Лаура Дальмайер.

Что будет со Слепцовой?

Увы, в этой гонке Светлана Слепцова снова решала не бог весть какую задачу, а именно – попасть в гонку преследования, то есть закончить гонку не ниже 60-го места. Два промаха и две минуты отставания – с таким багажом она финишировала в спринте.

– Как приходят соревнования, так сразу что-то начинает не получаться, – огорчалась Светлана после гонки.

Поскольку Светлана далеко не железный кандидат на место в первой команде, а тренеры только лишь дают ей шанс, то скорее всего на третьем этапе в чешском Нове Место ее уже не будет в составе. То есть ее постигнет участь Дмитрия Малышко и Екатерины Шумиловой, которых тренеры отправили на Кубок IBU уже после первого этапа. А Светлане отрядили еще один шанс, и вот что из этого пока получается. В пасьют она в итоге попала, ее место – 55-е. Две пятерки, но это совсем не те пятерки, о которых хотелось бы написать.

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