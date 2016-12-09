Мы их теряем! Каких соревнований теперь могут лишить Россию

Из второй части «доклада Макларена» по государственной допинг-программе в России мы не узнали практически ничего нового, лишь поняв, что Россию скорее всего лишат всех зимних соревнований вплоть до Олимпиады-2018 в Южной Корее



Более 1000 спортсменов на допинге, мужские ДНК в женских пробах, «грязные» медали Сочи-2014, вскрытые пробирки… Днем 9 декабря 150 журналистов, собравшихся в Швейцарии слушать вторую часть доклада Ричарда Макларена, испытали сильнейшее чувство дежавю. Где-то мы это уже слышали. Стало лишь ясно, что от своего Макларен не отступится и Россия с большой долей вероятности может лишиться не только первого общекомандного места Олимпийских игр Сочи-2014, но и всех международных соревнований по зимним видам спорта, которые должны были проводиться на территории нашей страны вплоть до следующей Олимпиады в Южной Корее.

Обиднее всего должно быть жителям Урала, и так не избалованным крупными международными турнирами. Они которые планировали увидеть сразу четыре этапа Кубков мира в разных видах спорта. Впервые этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени. Он должен был прийти на замену турниру в Ханты-Мансийске. Там же планировалось и проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Еще двух соревнований может лишиться Челябинская область. Под риском отмены оказался этап Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, а также этап Кубка мира по фристайлу в Миассе.



Фристайл рискует не увидеть и Москва, которая также значилась в календаре Кубка мира. Может остаться столица и еще без трех турниров. Первый из них – этап Кубка мира по сноуборду, традиционно проходящий в самом центре города. Второй турнир в этом году уже прошел. Пройдет ли в следующем? Большой вопрос. Речь идет об этапе Гран-при по фигурному катанию – такому популярному в нашей стране. Третий – этап хоккейного Евротура. В 2016 году он наверняка состоится – до старта остается ровно неделя. Зато следующий год у «Кубка «Первого Канала» остается под большим вопросом.



Не обошла беда стороной и Сочи. По южному городу, возможно, даже ударит сильнее всего. Здесь в новом сезоне должен был проходить не просто очередной этап Кубка мира, а чемпионат мира – по бобслею и скелетону. Хотя, конечно, это покажется мелочью на фоне возможных санкций в адрес чемпионата мира по футболу 2018 года.

Правда, все это - пока лишь сценарий, причем наиболее негативный. Возможно, массовой отмены турниров в России не случится. А если и случится, то отмена всех этих соревнований не будет централизованным решением. МОК может лишь рекомендовать. Каждая спортивная федерация будет решать за себя. Так что, у нашей страны еще есть надежда отстоять часть турниров, если вообще не их все.







