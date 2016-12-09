Секретные материалы. 5 самых интересных фото из доклада Макларена

«Советский спорт» выбрал несколько самых любопытных фото из сотен, опубликованных после доклада Макларена



Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства выложила в открытый доступ 1166 документов, которые использовал в своем расследовании глава независимой комиссии по расследованию обвинений в применении допинга Ричард Макларен. «Советский спорт» изучил и выбрал несколько интересных фотографий из сотен опубликованных документов.

1. На фото видны те самые царапины, которые якобы оставили российские сотрудники ФСБ, подменявшие допинг-пробы российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи:







2. Так выглядит запечатанный контейнер с допинг-пробой атлета, взятой во время соревнований.





3. На этом снимке видны металлические зубцы системы, закрывающей пробирку. Именно ни и не должны были позволить вскрыть ее без применения грубой силы.









4. Номер пробы дублируется на колпачке пробирки. Сквозь его прозрачный корпус также видно часть сложного закупоривающего механизма.





5. Пробирка с пробой «Б», которую используют в качестве контрольной для доказательства вины или невиновности спортсмена.







