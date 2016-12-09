Юрист: «Макларен не предъявляет свидетелей, боится, что их допросят»

Ричард Макларен Источник: Reuters

Старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко прокомментировал для «Советского спорта» доклад Ричарда Макларена.

- Каковы могут быть последствия второй части доклада для России?

- Это может быть продолжение того, что происходило летом. Последствия могут быть примерно такими же: Россию дисквалифицируют в каких-то видах спорта. Но опять нет никаких доказательств, только голословные обвинения. Представители России не были допущены до перекрестного допроса свидетелей, на опросе которых построены все обвинения.

Огульно были названа цифра, что в применении допинга замешана тысяча спортсменов, но никаких фамилий не было названо. Могли ведь назвать несколько фамилий и предоставить по три доказательства, а так – это не имеет никакого отношения к цивилизованному юридическому процессу. Доклад Макларена – это пиар-акция. По-другому я это назвать не могу.

- Почему Макларен не называет имена информаторов?

- Если называть их имена, то они когда-то будут вызваны в суд и там попадут под перекрестный допрос. А это очень неприятная вещь. В результате может выясниться, что половину из того, что говорили информаторы, ложь.

- Но кроме мифической тысячи, Макларен резко сузил круг вероятных нарушителей на Играх в Сочи, сказав, что среди них двукратные олимпийские чемпионы. А таковых немного. Значит, какие-то основания для таких заявлений есть?

- Возможно, но я бы хотел на них взглянуть. Если в отношении кого-то есть подозрения, пусть предъявят доказательства, что пробы обвиняемых были подменены. Если доказательств нет, то юридически спортсмены невиновны.

- Тоже самое можно сказать о мужском ДНК в пробах двух неназванных хоккеисток, о повышенном содержании соли в пробах российских спортсменах…

- Перечислять можно долго, а каковы последствия? Если только ты называешь имя, сразу же должен предоставить доказательства. Тогда это переворачивает ситуацию. А если говорить о тысячах нарушителей, о повышенной концентрации соли в допинг-пробах, о царапинах на пробирках, тогда уже можно обвинять систему и всю страну.

- И все-таки, какие могут быть последствия?

- Не имею представления. В летней части доклада Макларена паралимпийцы упоминались лишь один раз, но всю нашу команду не пустили в Рио. И четверть основной сборной не поехала на Олимпиаду в Бразилию. Ожидать можно всего, что угодно.