Полтора «Зенита». Колонка Сергея Микулика

До чего же это мы, однако, дожили – в «Зените» уже футболистов не хватает!

И это при том, что в клубе на контрактах столько народу, что в ЦСКА из них бы три команды слепили. Мирча Луческу сначала осторожно, а потом все громче говорил, что слишком много в клубе людей, не способных постоянно играть в полную силу – кто травмирован, кто восстанавливаетс я, кто еще почему-то не готов. При этом конкретных фамилий румынский тренер не большой охотник называть. Однако, понятно, что «группу балласта» он для себя определил давно, и расставание с ней – процесс больше уже технический.

Действительно, между главным «Зенитом» и «Зенитом-2» существует целая прослойка футболистов, которых тренер не может задействовать по максимуму. Они как бы есть – и их как бы нет После матча с «Алкмаром» Луческу высказался коротко и ясно, а для кого-то – и зловеще: мало игроков – много проблем. Любому тренер хочется ведь наоборот: чтобы игроков много, а проблем – мало.

Я мог бы, конечно, привести длинный список имен и фамилий, но не буду. Чтобы отделить тех, кто действительно героически пытается вылезти из череды травм от тех, кто месяцами бегает трусцой по периметру «золотой клетки», нужно быть внутри ситуации. А обижать кого-то подозрениями – «это не наш метод». Но этот «Зенит-1,5» – явная головная боль Луческу.

Именно его – для менеджмента зенитовского ситуация более чем привычная. Хотел Виллаш-Боаш, который так затосковал в Питере по грустившей по нему в Португалии семье, что, едва вернувшись домой, принял первое предложение из Китая, чтобы Могилевец сидел у него на дальнем конце лавки – он и сидел. Луческу так не хочет – за осенний этап он разобрался, кто здесь «Зениту» конкурент, а кто – просто участник чемпионата, и теперь будет давать добро на адресные аренды. Никого, кстати, не хотите к бывшему своему тренеру отправить? Кто там так выигрышно смотрелся при Халке, а без него увядать начал?

Пока «Зенит» Луческу не выглядит командой, которая поставила себе цель во чтобы то ни стало вернуть чемпионство в Санкт-Петербург. А вместе с ним – перевезти в Питер, как сказал на днях в сладеньком фильме про «Зенит» Алексей Миллер, «футбольную столицу». Даже с имеющимся составом сводить надежды на результат в Ростове к постановке «точки» – как-то, право, не солидно. В первом сезонном матче этих же команд, к слову, перемочь «Ростов» «Зениту» удалось только с помощью пенальти и отнюдь не стопроцентного гостевого удаления, проще сказать – судей. И вот целый круг миновал, а вы все с теми же намерениями, неужели больше ничего наиграть не удалось?

По Европе отряд Луческу прошелся в целом лихо, но к концовке ближе порох уже сыреть начал. И потом, для воплощения в жизнь легендарного девиза «вы забьете сколько сможете, а мы – сколько захотим», в команде надо все-таки иметь поболе бразильцев. Чем Мистер, видимо, и займется зимой в первую очередь.