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Каррера в тренде. Луческу в заложниках. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мирча Луческу и Массимо Каррера
Мирча Луческу и Массимо КаррераИсточник: «Советский спорт»

Попробую поставить диагнозы «Спартаку» и «Зениту» как главным соискателям титула.

Всю зиму, за неимением другого футбольного занятия, будем тешиться прогнозами на исход чемпионата. Эти заметки, если угодно, - сырьевая база для прогнозов.

Массимо Каррера в наших краях чужак чужаком, в котле премьер-лиги варится без году неделя. Но каков эффект! И все потому, что итальянец буквально на лету подхватил новомодный наш тренд, резко поднявшийся в цене с весенним прорывом «Ростова».

«Цель творчества – самоотдача», - настаивал поэт Борис Пастернак. «Ростов» Курбана Бердыева взялся поэту вторить. Его футбол насквозь пропитан самоотдачей. Безудержным бойцовством,  крепким взаимодействием и взаимовыручкой. Негасимым стремлением отбирать у соперников в эпизодах жизненно необходимые дециметры футбольной земли.

Но «Ростов» в  разговоре  о премьер-лиге мы обойдем. Он, похоже, переключил в этом сезоне свои недюжинные усилия с внутреннего фронта на европейский. А знамя с новым трендом подхватил «Спартак» Карреры.

В этой команде больше нет «пассажиров», заметьте! Да, кто-то – Глушаков, Зе Луиш, в какой-то мере Комбаров – по-новому раскрылись, им тренерские подходы итальянцы словно легли бальзамом на сердце. Но бойцовство теперь проходит по всей игре «Спартака» связующей нитью. Надо было видеть в заключительных матчах осеннего отрезка Попова, для примера. Этого пижонистого парня, мнящегося себя искусником. Он остервенело стелился в подкатах и вгрызался в борьбу. В общем, если кто не вжился в это гладиаторство новой волны, то только молодые-зеленые. Зуев, Давыдов. Бойцовский клуб имени Карреры застиг их немножко врасплох, не обросли еще должным футбольным мужеством.

Придут зимой в «Спартак» новички – и им теперь не спрятаться от новой командной ментальности. Тоже будут воевать на поле до последней капли крови.

«Спартак» нынче сделался – вот же сюрприз! – младшим братом нынешнего «Челси». Тот под водительством недавнего начальника Карреры Конте тоже  ведь  дерзко рвется в герои своей лиги. То есть: во-первых, у них, Конте – Карреры, выходит дело, прямо-таки частная фирма по выработке футбола по Пастернаку. А во-вторых, Каррера замечательно попал в нерв нашей пострыночной реальности. Когда успех уже сложно купить – успех следует самоотверженно зарабатывать.

Честно: от Мирчи Луческу в «Зените» я ждал чего-то в том же духе. Он ведь тренер огневой, газзаевского типа.  И «Шахтер» под его началом шуровал на диво предприимчиво и весело. Потому и думалось: встряхнет «Зенит», да и вытащит из болота, куда команда была погружена  методическими потугами  Виллаш-Боаша.

Но ментальные, так сказать, устои, с некоторых пор в «Зените» возобладавшие, оказались субстанцией  сильно вязкой. Вперив взгляд  в зенитовский образ благополучия, с которым команда вступает чуть не в каждую игру, -  будто попадаешь в царство сытости. Гуляет народ по полю, как в режиме послеобеденного моциона. Прорежется игра в мячик, покатит – чудненько. Не покатит – и так сойдет. Привычка, оказалось, и правда – вторая натура. Особенно у хронически закормленных.

Впрочем: двое в «Зените» осенью выделялись. Желанием показать себя. Жулиано и Мак, не знакомые с прежними, так сказать, зенитовскими ценностями. Если Луческу притянет зимой еще пару  бразильцев Жулиано под стать, этой новосложившейся компании будет  уже под силу  как-то переломить инерцию сытости.

Но! Настораживает поведение самого Луческу. Он ведь и сам впал в инерцию беспрерывного нытья, приняв эстафету от Боаша… Вот-де у меня полкоманды больные, вот-де судьи московские житья не дают. Слушайте, Мирча! Во-первых: как вы их тренируете-готовите, если, чуть что, массово ломаются? Во-вторых: вам-то стыдно  кивать на судейство! После матча-то со «Спартаком», где, что называется, шесть очков разыгрывалось. И на каком расстоянии от красно-белых зимовал бы «Зенит» без той победы с душком? А в остальном арбитраж для конкурентов, пожалуй, вошел в баланс. И одним, и другим где-то помогут, где-то помешают.

А  Каррера, заметьте, про арбитров – ни слова, ни полслова. Он  в тренде. А Луческу словно в заложниках  у малополезных для дела зенитовских обычаев.

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