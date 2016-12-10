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Судный день Моуринью. Что смотреть на выходных

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жозе Моуринью
Жозе МоуриньюИсточник: Reuters

«Советский спорт» представляет главные матчи европейского уик-энда.

ШАНС ЯЯ ТУРЕ

«Лестер» - «Манчестер Сити»

10 декабря. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр». 20.30 (мск)

ТВ: «Матч Футбол 1», 20.25 (мск), «Матч ТВ», 20.25 (мск)

С турнирной точки зрения «Манчестер Сити» - однозначный фаворит. Если «горожане» находятся в лидирующей группе, то «лисы» борются за выживание. В 14 турах действующий чемпион одержал всего три победы, обыграв не хватающих звезд с неба «Бернли», «Кристал Пэлас» и «Суонси». Против грандов дела у команды Клаудио Раньери идут не очень. Уже трижды она проиграла им с разницей в три мяча - «Челси» (0:3), «Манчестер Юнайтед» (1:4) и «Ливерпулю» (1:4).

Но «Сити» дорого обошелся нервный срыв в концовке матча с «Челси» в прошлом туре. Тогда сначала набедокурил Агуэро, влетевший в ноги Давиду Луизу. Затем не сдержался Фернандиньо, оттолкнувший Фабрегаса. В итоге аргентинец заработал дисквалификацию на четыре матча, а бразилец - на три.

Так главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола лишился двух ведущих футболистов, определяющих игру команды в атаке. Агуэро - лучший бомбардир «горожан» в чемпионате Англии (10 голов). Для сравнения, второй результат в команде у Стерлинга - четыре мяча. Такой отрыв Агуэро неудивителен - он является самым бьющим игроком не только команды, но и всей премьер-лиги, нанося в среднем за матч 5,1 удара.

Фернандиньо - единственный игрок «Сити», проведший без замен все матчи в чемпионате Англии. Через него строится выход в атаку. В среднем за матч полузащитник делает 71,5 передачи - лучший результат в команде. С точностью при этом у него все в порядке - 86%.

Скорее всего, вместо Агуэро будет играть молодой Ихеаначо. Заменить Ферандиньо могут стать Фернандо или Яя Туре. Учитывая, что последнего летом списали со счетов, сейчас у ивуарийца есть реальный шанс ответить всем критикам. Недавно он вышел с первых минут в матче против «Кристал Пэлас», сделал дубль, а «Сити» победил - 2:1.

МОМЕНТ ИСТИНЫ ДЛЯ «ЮНАЙТЕД»

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»

11 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 17.15 (мск)

ТВ: «Матч Футбол 1», 17.10 (мск), «Матч ТВ», 18.05 (мск)

Перед сезоном «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» ставили перед собой задачу как минимум попасть в четверку сильнейших. Но после 14-ти туров ни те, ни другие туда не попадают. И если «шпоры» находятся в трех очках от заветной зоны, то «красные дьяволы» - в девяти. Если уступят и сейчас, то о попадании в Лигу чемпионов можно будет забыть (если только не выиграют Лигу Европы).

Победы даются «МЮ» с огромным трудом. С начала осени – лишь два выигрыша в 11 турах! Главный тренер Жозе Моуринью то и дело жалуется на отсутствие фортуны. Но стоит ли говорить о невезении, когда имеешь в своем составе таких игроков, как Ибрагимовича и Погба?

Голы даются «Юнайтед» с огромным трудом – всего 19 за 14 туров. Например, скромный «Вест Бромвич» забил 20 голов, хотя ни Ибрагимовича, ни Погба у него в составе нет. «Ливерпулю», «Арсеналу», «Манчестер Сити» и «Челси» уже покорилась отметка в 30 мячей. Очевидно, здесь дело не только в отсутствии удачи, но и в организации игры. О каком невезении можно говорить после матча с «Эвертоном» (1:1), когда наносишь десять ударов по воротам соперника? Столько бьет тульский «Арсенал» в среднем за матч в чемпионате России.

В чем шанс «МЮ» в матче против вновь поймавшего свою прошлогоднюю волну «Тоттенхэма»? В надежной игре в обороне. Такой опыт у команды Моуринью уже есть - от «Ливерпуля» она не пропустила, но и не забила. А впереди авось что-нибудь придумаем.

ПРЕТЕНДЕНТ ПРОТИВ ЧЕМПИОНА

«ПСЖ» - «Ницца»

11 декабря. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22.45 (мск).

ТВ: «Матч Футбол 1», 22.40 (мск), «Матч ТВ», 22.40 (мск).

«Ницца» лидирует в чемпионате Франции после 16 туров, набрав 39 очков. «ПСЖ» идет третьим, отставая на четыре очка. Победив, команда Унаи Эмери не только сократит разрыв, но и, что самое важное, напомнит всем, кто в доме главный.

Особенно важна игра для испанского тренера. В начале декабря издание Lе Parisien сообщило, что руководители клуба недовольны работой Эмери и будут следить за игрой команды в ближайших матчах. С тех пор «ПСЖ» уступил в чемпионате Франции «Монпелье» (0:3) и сыграл вничью в Лиге чемпионов с «Лудогорцем» (2:2), пропустив на первое место в группе «Арсенал». Не того ждут от команды с практически неограниченными возможностями.

«ПСЖ» любит атаковать большими силами, часто нарываясь на контратаки. В этом плане «Ницца» крайне опасный соперник: она умеет играть в обороне, пропустив пока меньше всего в чемпионате Франции – десять голов. 0,6 гола в среднем за матч. Для сравнения, «Челси» в чемпионате Англии пропускает по 0,8 гола за игру.

А тут еще у «ПСЖ» чудят игроки обороны. В двух последних матчах центральный защитник Маркиньос совершил три результативные ошибки! Как тут не вспомнить, что летом в «Челси» был продан Давид Луиз, являющийся там сейчас ключевым игроком. Заменить Маркиньоса сейчас может 21-летний Кимпембе. Другой вариант - перевод в центр крайнего защитника Орье. Но стопроцентной уверенности нет ни в одном из них.

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