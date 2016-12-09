Шляхтин остался у руля федерации, Исинбаева взяла самоотвод

На прошедшей в пятницу отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики действующий глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин был переизбран на новый 4-летний срок. Елена Исинбаева еще до выборов сняла свою кандидатуру.

«НЕ МОГУ ДОПУСТИТЬ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ»

Из четырех кандидатов именно двукратная чемпионка Олимпийских игр долгое время считалась фаворитом. Однако пару дней назад поползли слухи – Исинбаева возьмет самоотвод. Так что сенсацией заявление Елены отнюдь не стало. Заседание стартовало в 11 утра, но спустя час многократная рекордсмена мира в прыжках с шестом вышла на встречу с журналистами.

- Думают, можно пока без вопросов. Вопрос у всех один, - улыбаясь, начала выступление Исинбаева. – Как вы все знаете, 7 декабря я была избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА. Для меня большая честь работать на этом посту на благо российского спорта, стараясь добиться, чтобы вся мировая общественность увидела - мы действительно хотим, чтобы наш спорт был чистым. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в чистоте побед российских спортсменов. В связи с тем, что я заняла эту должность, мне пришлось снять свою кандидатуру с выборов главы ВФЛА, чтобы не возникло конфликта интересов. В настоящий момент мы начинаем завоевывать доверие у наших коллег из Международной федерации легкой атлетики (ИААФ), и очень не хочется как-то испортить эту ситуацию.

- Теперь вы полностью сосредоточитесь на работе в РУСАДА и в МОК?

- Конечно. Мне, как председателю наблюдательного совета РУСАДА, придется налаживать контакт с представителями ВАДА. Что, собственно говоря, я уже делаю. Будучи в Лозанне во время сессии МОК, мне удалось пообщаться с некоторыми представителями Всемирного антидопингового агентства. Я им говорила о планах и направлении своей работы в МОК. Конечно это будет антидопинг и защита прав чистых спортсменов. Нельзя допускать повторения таких ситуаций, в которой оказалась я, когда не смогла выступить на Олимпиаде в Рио. Нужно, чтобы к спортсменам из нашей страны относились так же, как ко всем остальным. Чтобы это отношение не было предвзятым, когда российских атлетов обвиняют во всем, что только можно. Добиться этого – теперь моя задача. Я забуду о своих обидах как профессиональной спортсменки, поскольку сегодня уже представляю нашу страну в МОК. Будем работать, взаимодействовать, налаживать контакты с коллегами. И уверена, что в скором времени нам удастся разрешить все данные проблемы и вернуть лицензию РУСАДА.

«ПРОГРЕСС В БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ – КОЛОССАЛЬНЫЙ!»

Завершив короткий пресс-брифинг, Исинбаева отправилась обратно в зал. Работа конференции продолжилась. Кандидатов на пост главы ВФЛА осталось три – действующий президент Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь федерации Михаил Бутов и олимпийский чемпион Пекина в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

Первый раунд результатов не дал. Необходимых для победы двух третей голосов не набрал ни один из участников голосования. Но до второго тура их число все же сократилось – вслед за Исинбаевой с выборов снялся Бутов. В итоге победу отпраздновал Шляхтин – за него отдали свой голос 36 делегатов. За Сильнова – 31. Еще один бюллетень оказался поврежденным и был признан недействительным. Большинством в 50 процентов плюс 2 голоса на пост президента переизбрали Шляхтина. Кстати, именно в его пользу сняла свою кандидатуру Исинбаева.

Позднее в рамках ОВК прошли выборы вице-президентов (их посты достались Сильнову, Юрию Борзаковскому, Марине Купцовой и Юлии Тарасенко), а также членов президиума. Сильнов при этом стал первым вице-президентом, а заодно объявил о завершении спортивной карьеры (по факту Андрей не выходил в сектор в 2014 году).

- Я доволен тем, как прошла конференция, - признался Андрей. - Работа была проведена колоссальная – и не только по подготовке моей программы, но и с регионами, международными руководителями. Думаю, избрание первым вице-президентом – неплохой результат для начала. Это отличный задел на будущее. Считаю, что депутатский, преподавательский и дипломатический опыт серьезно помогут мне при работе в ВФЛА.

- Наверное, впервые за всю постсоветскую историю сегодня были настоящие, демократические выборы, - добавил в свою очередь Шляхтин. – Теперь наша совместная задача – продолжить работу и вернуться на прежние позиции. Работа в этом направлении ведется. В том числе, мы добились прогресса в борьбе с допингом. Все меры были приняты, за 2016 год мы протестировали огромное количество спортсменов и выявили всего три случая употребления запрещенных веществ. Это колоссальный прорыв.

- Насколько плотно идет работа с ИААФ на предмет восстановления в правах нашей федерации?

- Мы эту работу никогда не останавливали. В конце месяца у меня была встреча с рабочей группой ИААФ. Мы отсекали те вещи, которые уже сделали и переходили к проблемам, которые только предстоит решить. Ориентировочно 23-24 января состоится еще одна такая встреча – в России. Хотя, возможно, ее получится организовать и до Нового года.

