Жоаозиньо: Все видели, что пенальти в матче с «Ниццей» не было

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал «Советскому спорту», что думает о судействе в матче с «Ниццей» (1:2), и как оценивает выступление в Лиге Европы.

- Давайте подведем итоги первой части сезона. Чем довольны и чем нет?

- К плюсам отнесу выход в плей-офф Лиги Европы. Хотя мы потерпели поражения в трех матчах, где не должны были проигрывать. Такое случается. Что касается чемпионата, могли бы находиться чуть выше, в первой тройке. Но теряли очки с соперниками, которые плотно оборонялись, не позволяя нам создать много моментов.

- Можно сказать, что в Лиге Европы «Краснодар» пока выступает лучше, чем в чемпионате?

- Да, но только потому, что мы достигли цели – вышли в весеннюю стадию турнира.

- Какой матч вы считаете лучшим на групповом этапе?

- Домашний с «Ниццей» («Краснодар» победил 5:2 – Прим. ред.). Сыграли великолепно!

- А худший?

- Матч с «Зальцбургом» (1:1), тоже дома. Мы ничего не создали, хоть и забили гол…

- После матча с «Ниццей» в четверг Федор Смолов раскритиковал действия судьи…

- Соглашусь. Уверен, все зрители прекрасно видели, что пенальти не было. Хоть сто раз нарушь правила таким образом, арбитр не назначит пенальти! Почему судья так поступил в нашем случае, нужно узнать у него. В этом моменте он ошибся, и другого мнения быть не может.

- А вообще вы довольны судейством в сезоне, или могло быть лучше?

- Сложно сказать. Не смотрю на картину в целом, то есть не слежу за другими матчами. А по играм «Краснодара» вспоминаю несколько эпизодов, когда арбитры усложняли нам жизнь.

- Игорь Шалимов назвал игру команды позором.

- Так и есть. Тренер это не зря говорит. Мы и правда сыграли не лучшим образом, тем более против нас вышел второй состав «Ниццы». В таких матчах нужно побеждать.

- В раздевалке тренер то же самое сказал?

- Точно не помню, но, конечно, он не в восторге от результата и недоволен, как мы сыграли.

! Полная версия интервью с Жоаозиньо – в ближайшее время на сайте «Советского спорта»