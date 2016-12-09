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Игорь Макаров: Вложил в «Катюшу» $300 миллионов

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Макаров (с велосипедом)
Игорь Макаров (с велосипедом)Источник: «Катюша»

В прошедшие выходные состоялась презентация обновленной велосипедной команды «Катюша», которая теперь будет выступать под швейцарским флагом.

О причинах смены «гражданства» рассказал основатель команды, президента Федерации велосипедного спорта России Игоря Макарова.

- 10 лет назад я вместе со своими друзьями принял решение поддержать российский велоспорт в нелегкое время, -- рассказал Макаров, который в свое время входил в состав сборной СССР по велоспорту. -- Нами был создан очень сильный попечительский совет, который возглавил Сергей Викторович Чемезов и я ему за это благодарен. Потом пришли наши лучшие банки, губернаторы, министерство спорта, представители различных компаний и организаций. Была принята программа до 2020 года. Наша группа «Итера» сделала достаточно серьезные инвестиции в велоспорт. Были созданы 6 профессиональных команд, а по программе «Старт» мы финансировали федерации и детские спортшколы. Всего за эти годы мы вложили более 300 миллионов долларов.

- Что изменилось сейчас?
- Сейчас непростая политическая ситуация в мире. В сложившихся обстоятельствах смена «гражданства» команды «Катюша» и изменения в ее составе были направлены исключительно на спасение команды, на сохранение всего проекта. Несмотря на активные поиски поддержки команды, в России нам ее найти не удалось. Интерес проявила немецкая компания Alpecin, которая и стала новым титульным спонсором. Соответственно, все изменения во многом были определены взаимными договоренностями с новым партнером.

При этом швейцарский флаг не говорит, что мы отходим от России. Российские корни никуда не делись - мы сознательно не стали менять основное название команды, добавив к нему лишь название второго спонсора. Не много российских брендов могут похвастаться тем, что вышли на новый уровень и стали международными.

- Президент РФ недавно сказал, что профессиональные спортсмены сами должны зарабатывать себе на жизнь.
- Наша команда показывает пример, как мы должны приспосабливаться к современной ситуации, искать дополнительные инвестиции. При этом спонсорами могут быть не только частные компании, но и физические лица и государственные структуры.

В 2016 году команда «Катюша» уже начала приносить прибыль благодаря ряду коммерческих направлений проекта. Так что, изначально российский бренд Katusha продолжает развиваться на международном рынке, и, я надеюсь, что через какое-то время он станет в один ряд с известными и привычными для большинства названиями спортивных брендов.

- Велокоманда, говорят, стоит приблизительно как средний футбольный клуб российской премьер-лиги.
- Бюджет «Катюши» на 2017 год – 20 миллионов евро. Это серьезный бюджет. Конечно, не как футбол или хоккей, но все же. Если сравнить с другими ведущими велокомандами - бюджет у Sky более 30 миллионов евро, у «Астаны» - около 30 миллионов, то с ними пока соревноваться тяжеловато. Но несмотря на все эти скандалы и санкции «Катюша» в прошлом году заняла пятое-шестое место. Я считаю, это нормально. Команда выжила и двигается дальше.

Главное, что марка «Катюша» остается. И она прижилась, ее знают во всем мире.

- Как дела у федерации велоспорта в России и будете ли вы выдвигаться на новый президентский срок?
- Сейчас идут консультации (в итоге Макаров решил не выдвигаться на очередной срок, на пост претендуют два кандидата: Вячеслав Екимов и Александр Винокуров. – Прим. ред.). В любом случае мы никуда не уходим. Мы, вложив столько средств и усилий в наш любимый велоспорт, поможем ему пережить эти непростые времена. А кто станет президентом федерации - будем решать на следующей неделе. Или я останусь, или будем выдвигать новую кандидатуру. Но, в любом случае, все вместе будем помогать.


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