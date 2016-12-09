Ричард Макларен Источник: Reuters

Михаил ТЕРЕНТЬЕВ,

член комиссии спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК), паралимпийский чемпион

- Ничего нового во второй части я не обнаружил. Источник начал по памяти вспоминать фамилии. Ну, кто не знает известных спортсменов, чемпионов Паралимпиады, они же у всех на слуху? А он вспомнил их по памяти… Это же просто чушь! Четырех спортсменов назвал, двух вспомнить не смог, и на этом строится все обвинение. Мне даже смешно тут что-то комментировать. Все это звучит фантастично, абсурдно, но, к сожалению, очень печально для российского спорта. Макларену надо менять источники получения информации и расширять поле исследований для получения объективных выводов, которые он хочет сделать

(Р-Спорт)

Валентин БАЛАХНИЧЕВ,

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики

- Пусть ИААФ перепроверит пробы наших спортсменов с московского чемпионата мира-2013, как они это собираются сделать, и все будет нормально. Я в этом убежден! Не вижу в этом абсолютно никаких проблем. Удивлен ли я тому, что ИААФ так быстро согласилась? Назовите организацию, включая МОК, которая не соглашалась с тем, что делает ВАДА. ВАДА стало демонической организацией, которой верят на слово без всяких доказательств. Настало время реформирования агентства, но, к сожалению, сам МОК оказался к этому не готов.

(Р-Спорт)

Виталий СМИРНОВ,

глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК), почетный президент ОКР

Если изучать историю, на наше государство всегда было давление. Важно понять, обосновано оно или нет. Если это направлено на очищение мирового спорта, мы за то, чтобы объективно разбираться. А предвзятое отношения несправедливо. И тут важную роль играют наши представители в международных федерациях. Порой там некому отстаивать наши интересы. Нужны деятели, которые достойно смогут представлять наш российский спорт.

(Р-Спорт)

Павел КОЛОБКОВ,

министр спорта РФ

- Господин Макларен произнес слова «государственный заговор». Это - ошибочная терминология. Никакого заговора у нас в помине не было и быть не могло. С отдельными нарушениями и даже, на мой взгляд, преступлениями, совершенными, в частности, господином Родченковым и его вероятными сподвижниками, российские правоохранительные органы разбираются. Хорошо бы, кстати, чтобы и в других странах с не меньшим упорством расследовали допускаемые там допинговые нарушения. С другой стороны, отрадно, что господин Макларен заметил наши действия по очищению российского спорта от допинга. Подчеркну, мы делаем это не под давлением, мы сами больше всех заинтересованы в чистоте спорта.

(ТАСС)

Дмитрий ПЕСКОВ,

пресс-секретарь Президента РФ

- Нам предстоит изучить сам доклад, а поскольку там содержатся отсылки на интернет сайт и на публикации на интернет сайте, предстоит изучить и интернет сайт, что именно будет опубликовано.

(Р-Спорт)

Денис ТИХОМИРОВ,

президент Федерации сноуборда России

- Конечно, я переживаю за Вика Уайлда, но как тренер, который с ним работал, могу сказать, что на любых совещаниях, будь они открытыми или закрытыми, мы никогда не поднимали тему возможного использования каких-либо стимулирующих препаратов для достижения своих целей. Но я спокоен и оптимистичен. Потому что наш вид спорта никак не подразумевает применение и использование каких-то препаратов.

Мы находимся в постоянном контакте с Международной федерацией. Тема допинга по отношению к нашим спортсменам никогда не затрагивалась. Хотят они вести нас более тщательно - пусть ведут. Нам ежегодно приходит формуляр, которые мы заполняем и отправляем им. Но такой вопрос, что нас подозревают в чём-то, даже никогда не поднимался.

(Спорт FM)

Алексей КРАВЦОВ,

президент Союза конькобежцев России

- Я уверен не только в чистоте Виктора Ана, также и в том, что ни один из членов сборной России по шорт-треку и конькам не применял запрещенные препараты ни в процессе подготовки к Играм, ни во время Олимпиады в Сочи. Наши спортсмены были прекрасно информированы о запрещенных препаратах, и все время находились под плотным контролем врачей сборной. Все препараты они получали исключительно от врачей сборной команды.

(«Советский спорт»)