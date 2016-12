«Тарасенко набрал три очка. Лучший русский в НХЛ?» Пять гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Конечно, с игрой у «Вашингтона» есть кое-какие проблемы. И не просто так хоккеисты «Кэпиталз» собираются в раздевалке и беседуют по душам – что-то у них идет не так. Но третья победа подряд говорит сама за себя. Решающий гол в большинстве забил 20-летний чех Якуб Врана, проводивший свой пятый матч в НХЛ. В том моменте ему ассистировали Евгений Кузнецов, а также Дмитрий Орлов, который вообще набрал 2 (0+2) очка в этой игре. Важно и то, что «Вашингтон» два раза из трех реализовал большинство.

Смутило только одно – Александр Овечкин снова не набрал очки. С ним это произошло уже в четвертый раз в последних пяти матчах. И его игровое время снова упало – до 16.45 минут. При этом в большинстве Овечкин провел 4.29, и это лучший показатель в команде.

Что-то не то сейчас происходит с Ови. Будем ждать, когда его прорвет.

Конечно, это Владимир Тарасенко, отдавший три голевые передачи в матче с «Нью-Джерси». И вы заметьте, что Володя за игру нанес аж 8 бросков. Это чудо, что ему не удалось ничего забить.

Теперь вот Тарасенко вышел на второе место среди лучших бомбардиров НХЛ (31 очко), отставая только от Коннора Макдэвида (38). Кстати, молодой капитан «Эдмонтона» в этот вечер ничего не набрал. Так что шанс потягаться с ним в гонке бомбардиров еще есть.

А можно ли сказать, что Владимир Тарасенко – лучший российский хоккеист этого сезона? Ведь есть еще Бобровский, Кучеров, Малкин, да и другие достойные ребята.

Но знаете что, если вы так скажете, то не сильно ошибетесь. Главная ценность Тарасенко – он прибавляет с каждым сезоном. Он будет еще лучше.

«Коламбус» без пыли и шума убрал «Детройт», хотя на матч, например, не сумел выйти заболевший Ник Фолиньо. Сергей Бобровский снова был великолепен, и забить ему смог только Дилан Ларкин.

Четыре победы подряд. 94% процента отраженных шайб. 1,48 в среднем пропущенных за игру. «Коламбус» прет как танк и идет четвертым в Восточной конференции.

Sergei Bobrovsky of the @BlueJacketsNHL improved to 5-0-1 in his last six appearances (1.48 GAA, .940 SV%), including four straight wins. pic.twitter.com/fbdXT1yy6r