«Тарасенко набрал три очка. Лучший русский в НХЛ?» Пять гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





Конечно, с игрой у «Вашингтона» есть кое-какие проблемы. И не просто так хоккеисты «Кэпиталз» собираются в раздевалке и беседуют по душам – что-то у них идет не так. Но третья победа подряд говорит сама за себя. Решающий гол в большинстве забил 20-летний чех Якуб Врана, проводивший свой пятый матч в НХЛ. В том моменте ему ассистировали Евгений Кузнецов, а также Дмитрий Орлов, который вообще набрал 2 (0+2) очка в этой игре. Важно и то, что «Вашингтон» два раза из трех реализовал большинство.

Смутило только одно – Александр Овечкин снова не набрал очки. С ним это произошло уже в четвертый раз в последних пяти матчах. И его игровое время снова упало – до 16.45 минут. При этом в большинстве Овечкин провел 4.29, и это лучший показатель в команде.

Что-то не то сейчас происходит с Ови. Будем ждать, когда его прорвет.

ГЕРОЙ ДНЯ





Конечно, это Владимир Тарасенко, отдавший три голевые передачи в матче с «Нью-Джерси». И вы заметьте, что Володя за игру нанес аж 8 бросков. Это чудо, что ему не удалось ничего забить.

Теперь вот Тарасенко вышел на второе место среди лучших бомбардиров НХЛ (31 очко), отставая только от Коннора Макдэвида (38). Кстати, молодой капитан «Эдмонтона» в этот вечер ничего не набрал. Так что шанс потягаться с ним в гонке бомбардиров еще есть.

А можно ли сказать, что Владимир Тарасенко – лучший российский хоккеист этого сезона? Ведь есть еще Бобровский, Кучеров, Малкин, да и другие достойные ребята.

Но знаете что, если вы так скажете, то не сильно ошибетесь. Главная ценность Тарасенко – он прибавляет с каждым сезоном. Он будет еще лучше.

ВРАТАРЬ ДНЯ





«Коламбус» без пыли и шума убрал «Детройт», хотя на матч, например, не сумел выйти заболевший Ник Фолиньо. Сергей Бобровский снова был великолепен, и забить ему смог только Дилан Ларкин.

Четыре победы подряд. 94% процента отраженных шайб. 1,48 в среднем пропущенных за игру. «Коламбус» прет как танк и идет четвертым в Восточной конференции.

Sergei Bobrovsky of the @BlueJacketsNHL improved to 5-0-1 in his last six appearances (1.48 GAA, .940 SV%), including four straight wins. pic.twitter.com/fbdXT1yy6r — NHL Public Relations (@PR_NHL) 10 декабря 2016 г.

А можно ли сказать, что Сергей Бобровский – лучший российский хоккеист этого сезона? Ведь есть еще Тарасенко, Кучеров, Малкин, да и другие достойные ребята.

Но знаете что, если вы так скажете, то не сильно ошибетесь.

СКАНДАЛ ДНЯ

Мало того, что «Чикаго» у себя дома всухую проиграл «Рейнджерс». Так еще в историю попал Патрик Кейн. Вот скажите, прав ли тут белокурый лидер «Блэкхокс»?

Да, Кейна у борта жестко отоварили – Марк Стаал ударил его клюшкой по спине. Было больно. Патрик вскочил на ноги. Продолжил игру. Молодец. Но дальше-то он умышленно врезал клюшкой по зубам Джей-Ти Миллеру!

Да, хотелось отомстить. И мы бы это поддержали, попади Кейн клюшкой в Стаала. Но все-таки Миллер здесь при чем? Тут ты, Патрик, не прав.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДНЯ

В эти дни во «Флориде» проходит совещание руководителей клубов НХЛ. Официальный сайт лиги приводит слова хозяина Теда Леонсиса. Он снова подтвердил, что отпустит Александра Овечкина на Олимпиаду в Корею, даже если сама лига туда не поедет.

«Я не вижу в этом никакой проблемы, - сказал Леонсис. - Мы вместе с Алексом Овечкиным, его семьей и всей командой в этом вопросе придерживаемся одной точки зрения. Он очень многое дал нашей организации, так что я уважаю его желание и поддержу его. В этом деле он может на меня рассчитывать».

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сказал, что совет директоров «крайне скептически настроен» в отношении шестой подряд поездки игроков на Олимпиаду. Но прямо отвечать на вопрос об Овечкине не стал: «Будут ли ему грозить санкции, если он поедет на Игры без поддержки НХЛ? Я сегодня не хотел бы обсуждать данный вопрос. Для этого нет причин. Никаких решений не принято. Так что никому ничего не грозит. Давайте оставим ответ на данный вопрос на другое время».

ЦИТАТА

Футбольный Овечкин !!! Фото опубликовано Юрий Жирков (@yuryzhirkov) Дек 9 2016 в 3:24 PST

«Футбольный Овечкин!» - написал о себе в инстаграме Юрий Жирков, который потерял где-то половину зуба. И тут же нарвался на отповедь от фанатов у себя в твиттере: «Далеко тебе до Овечкина, очень далеко! Саша – боец! А если ты по глупости своей себе зуб высадил…»

Дальше не буду цитировать, там обидное. Вообще Овечкин раз пять ломал нос, а однажды в таком состоянии забил четыре гола «Монреалю». Зуб же ему высадили в матче с «Атлантой», когда соперник взмахнул клюшкой. Да, это уже фирменная штучка Саши – дырка между зубов. Но вообще футболисты хорошую фишку придумали.

Игорь Акинфеев: Я – футбольный Бобровский!

Артем Дзюба: Я – футбольный Ковальчук!

Станислав Черчесов: Я – футбольный Знарок!

Если это им поможет выйти в полуфинал Кубка мира в 2018 году, все будут только рады.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* –Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 3 (0+3) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:1)

2** – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 32 сэйва в матче с «Детройтом» (4:1)

3*** –Дмитрий ОРЛОВ (Вашингтон)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Баффало» (4:1)

ТАБЛО

Баффало – Вашингтон – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Окпосо – Оши, Врана (КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), Карлсон, Юханссон (ОРЛОВ)

Б: Куликов (0+0; -2, 2, 0, 18.23)

В: Овечкин (0+0; 0, 0, 6, 16.45)

Кузнецов (0+1; 0, 2, 3, 15.17)

Орлов (0+2; 0, 0, 2, 16.52)

Чикаго – Рейнджерс – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Холден

Ч: Панарин (0+0; -1, 0, 3, 23.02)

Анисимов (0+0; 0, 0, 2, 24.12)

Нью-Джерси – Сент-Луис – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Паренто – Фаббри (ТАРАСЕНКО), Ривз, Шварц (ТАРАСЕНКО), Фаббри (ТАРАСЕНКО)

НД: Калинин (0+0; 0, 2, 1, 13.01)

СЛ: Тарасенко (0+3; +2, 2, 8, 16.00)

Детройт – Коламбус – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Ларкин – Аткинсон, Дубински, Седлак, Ганье

Д: Марченко (0+0; 0, 0, 0, 11.44)

К: в Бобровский (33-32; 97%, 60.00)

Миннесота – Эдмонтон – 3:2 бул. (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Думба, Цукер, Э.Стаал (п.бул.) – Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс

Анахайм – Сан-Хосе – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Ракелл, Верметт, Линдхольм – Бернс, Лабанк

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.