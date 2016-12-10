Макларен – гражданин соврамши?

Ричард Макларен Источник: Reuters

Давайте теперь, спустя сутки после доклада Макларена, разберемся с тем, что прозвучало и что осталось в сухом остатке. Стал ли доклад пшиком и пустым выхлопом, как его пытаются многие представить в российских СМИ? Стал ли новым этапом непримиримой борьбы с Россией, забывшей об идеалах чистого спорта и олимпийского движения, как это часто пытаются представить наши коллеги за рубежом?

Во-первых, признаем: доклада ждали с волнением (с обеих сторон), но он разочаровал. Разочаровал тем, что в нем нет конкретных имен (и как следствие – это коменсируется обилием воды) и очень много путаницы. Может быть дело в том, что Макларен – не мастер расследований. А может, в том, что всё, что можно было «вылить» - уже было вылито в первой части доклада, а подготовка второй части – была просто освоением финансов, выделенных на расследование?

Первая часть доклада страдала от отсутствия доказательств. Тогда это простили. Объяснение прощению было простым: канадский профессор права очень торопился озвучить выводы до Олимпиады. Горячий инфоповод – горячая тема – горячее всё. Фактов почти не было – были только выводы. Вторую часть доклада ждали именно для того, чтобы хоть что-то узнать о расширенной доказательной базе. Дали Макларену денег, сколько попросит, дали столько времени, сколько будет нужно.

Посчитаем, сколько это? Денег у меня вышло 1,8 млн долларов (полмиллиона от МОК, остальное – от WADA). Времени – сам себе назначил пять месяцев, дважды презентацию перенес. Мог бы их переносить и дальше – ни у кого вопросов это бы не вызвало.

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Но что озвучено накануне? И какой доказательной базой сопровождается? Давайте по пунктам. Если я где-то передёрнул или был не точен – обсудим в комментариях. Попутно замечу, что вряд ли кто-то меня может обвинить в безоговорочной клевете на оппонентов российских спортсменов и российских спортивных организаций. Поэтому честно скажу, что все мои последующие пункты сомнений – они именно выстраданные и хорошо обдуманные.

1. «Более тысячи российских спортсменов были вовлечены в систему манипуляций с допинг-пробами». И всё. Точка. Где виды спорта? Где имена? О каком периоде идёт речь? Ну, второй пункт немного приокрывает ответы…

2. «Система подмены допинг-проб существовала в России на протяжении многих лет». Прекрасная конкретика. Что такое «много лет». Это сколько? От Сочи? От Лондона? От Ванкувера? От возрождения истории современных Олимпиад?

3. «Определенные злоупотребления носили массовый характер». Про массовый характер частично сказано в пункте первом, но что такое «определенные злоупотребления». Я внимательно прочитал – не вижу подробностей вообще.

4. «Допинг-пробы одной российской серебряной медалистки Сочи и двух чемпионов, завоевавших в совокупности четыре золотых медали ОИ-2014, были подменены». Ок, тут хоть какая-то конкретика, правда, опять нет имен, но кое-кто из коллег посчитал, что речь о Воеводе и Зубкове. Но как этот пункт соотносится с первым, например, или с третьим? Это тысячи? Это массовый характер?

Я тут даже не хочу соотносить другую арифметику: как 15 призеров Чемпионата мира по лёгкой атлетике-2013 в Москве превращаются в 15 олимпийских медалистов Лондона? Потом 15 – в Сочи? Это просто число, так понравившееся Макларену?

5. «Проведен эксперимент, доказывающий, что банки с допинг-пробами можно вскрыть и заново закрыть таким образом, что следов вскрытия почти не останется». Тогда почему нет никаких деталей? Описания этого эксперимента? Кто, где, когда, при каких обстоятельствах его проводил? И вообще, как это соотносится со всеми многочисленными историями последнего полугода, когда нам раз за разом рассказывали о царапинах на допинг-пробах?

К тому же – «могли вскрыть» не равно «вскрывали». Это же тогда претензия не в адрес российской стороны, а в адрес производителя банок, который доказывал, что это невозможно просто по определению?

Та же история с подменой проб на Универсиаде в Казани-2013, но там вопросы как раз к допинг-офицерам WADA, которые приняли мочу вообще в той таре. И заметили это только сейчас? Спустя три с половиной года?

6. «Под подозрением шесть паралимпийцев, которые участвовали в Играх в Сочи-2014». Сколько было в первой части доклада? Около 20. Теперь шесть. И всё равно без упоминаний имен и без доказательной базы.

Что же радикально нового принёс это разочаровавший все стороны доклад? Наверное, только рецепт «коктейля от Родченкова». Напомним, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории уверял, что перед играми в Сочи давал россиянам смесь из трех запрещенных препаратов, которую те принимали вместе с алкоголем. Мужчины — с виски, женщины — с вермутом. Макларен нашел универсальный ингредиент — гранулы кофе «Nescafe». Уж простите меня на эту невольную рекламу. Но хоть какая-то свежая конкретика в докладе. Правда, она ровным счетом вообще ничего не меняла.

Да, всё, что я пишу выше, не доказывает, увы, того, что российский спорт от допинга чист. Просто не тому человеку поручили вести расследование. Доклад превратился в фейк.

И это не означает, что не стоит работать дальше по очищению спорта от всего этого негатива.

Но выстрелы Макларена оказались все в молоко. И это единственная конкретика.