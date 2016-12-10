У олимпийцев Сочи медали не отберут: мнение Дмитрия Пономаренко

Обозреватель «Советского спорта» напоминает, что факт вскрытия сосуда с допинг-пробой никак не уличает спортсмена в приеме запрещенных препаратов.

Я не понимаю, чего все вдруг так всполошились после того, как Макларен сообщил, что допинг-пробы 12 российских медалистов Олимпиады в Сочи были вскрыты. Прямо складывается мнение, что у наших вот-вот медали отнимать начнут. Но это вовсе нетак.

Допустим, что пробы действительно были вскрыты. Ну и что? Какое это отношение имеет к спортсмену и завоеванной им медали?

Он (она) на соревнованиях выступила? Да.

Победил по правилам? Да.

Длпинг-пробу сдал как положено? Да.

Все! Больше к спортсмену никаких вопросов. Окажется допинг-проба положительной, тогда давайте разбираться – чья там моча. Не подменили ли мне ее.

Но никакого допинга в допинг-пробах россиян не обнаружено.

А что обнаружено?

Царапины. Подозрение на вскрытие пробирок. Чужая (как утверждается) моча в пробирках. Но чистая.

Секретные материалы. 5 самых интересных фото из доклада Макларена

1. Царапины

Я честно не понимаю – что это за доказательство. Если я приду в магазин и на бутылке «Хеннесси» нацарапаю сверху «Самогон бабки Нюры», то что элитный коньяк мгновенно станет подделкой?

Кто эти царапины оставил? Где? Когда? Может их сам Макларен надфилем сидел и напиливал.

2. Вскрытие пробирок

Мне раньше много раз приходилось слышать, что вскрыть сосуд с допинг-пробой вообще невозможно. Теперь вдруг оказалось, что можно запросто. В массовых количествах. Так сделайте так, что вскрывать было нельзя! И все проблемы решаться.

Сейчас опять же – как это может ударить по спортсмену? Откуда мы и уважаемая комиссия знает - когда, где и зачем эти пробирки были вскрыты? Кто гарантирует, что они не были вскрыты самой «независимой» комиссией для фальсификации своих выводов? Давайте теперь создадим комиссию, которая проверит непредвзятость в работе комиссии Макларена.

И главное опять же – в чем тут вина спортсмена? Если он принимал допинг – докажите. Если не можете организовать надлежащим образом проверку допинг-проб – исправляйте ситуацию, работайте над собой. Улучшайте собственное хозяйство.

3. Чужая моча в пробирке

Это, если честно, вообще попахивает бредом и дешевой подставой. Если мочу генетически так легко определить, какой идиот будет ее менять? Да еще женскую на мужскую?

Вот сообщается, что у двух российских хоккеисток в пробах была мужская ДНК. Раздевайтесь, девчонки! Давайте посмотрим – кто вы на самом деле. Пусть Макларен лично вас пощупает, где надо.

А потом сам сдаст тест вместе со всеми членами своей независимой комиссии. Я лично хочу быть уверен, что в допинг-пробах наших девчонок - не его моча. Потому что он имел к ним доступ. И я его подозреваю – он мог ее к вашим пробам подмешать.

К слову о нашей женской сборной по хоккею. Наши девушки в Сочи заняли шестое место. Проиграв швейцаркам в четвертьфинале (0:2), а потом и финкам в матче за пятое место (0:4). Какой уж тут допинг…

Могло быть и хуже. Есть ли жизнь после доклада Макларена?

Вывод

Наши медалисты могут спать спокойно – никто у них медаль не отнимет. Служба допинг-контроля работает плохо – разбирайтесь с ней Бога ради. Но спортсмены тут совершенно не при чем.

Вместо эпилога

Мне понравилась одна фраза из обсуждения доклада Макларена. Ричарда спросили: «А как с подменами проб обстоят дела в других странах?»

И он неожиданно ответил честно. Он сказал:

- Я не знаю. Мы проверяли только Россию. У нас не было задачи проверять всех.

Этот ответ сам по себе много говорит о работе «независимой» комиссии. Красивое слово – «независимая». Честное такое. Но тут же понимаешь, что кто-то эту комиссию создал. Кто-то ее направил на Россию. Кто-то финансирует ее работу. Кто-то раскручивает результаты ее работы в СМИ…

И понимаешь, что независимой такая комиссия быть никак не может. Скорее она получила команду «фас». И будет терзать наших спортсменов до тех пор, пока ей не скажут «фу».

И я жду этой команды. От господина Трампа, после его инаугурации. И всем предлагаю спокойно подождать.

Макларен – гражданин соврамши? Колонка Николая Яременко