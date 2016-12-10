У олимпийцев Сочи медали не отберут: мнение Дмитрия Пономаренко
Обозреватель
«Советского спорта» напоминает, что факт вскрытия сосуда с допинг-пробой никак
не уличает спортсмена в приеме запрещенных препаратов.
Я не понимаю, чего все вдруг так всполошились после
того, как Макларен сообщил, что допинг-пробы 12 российских медалистов Олимпиады
в Сочи были вскрыты. Прямо складывается мнение, что у наших вот-вот медали
отнимать начнут. Но это вовсе нетак.
Допустим, что пробы действительно были вскрыты. Ну и
что? Какое это отношение имеет к спортсмену и завоеванной им медали?
Он (она) на соревнованиях выступила? Да.
Победил по правилам? Да.
Длпинг-пробу сдал как положено? Да.
Все! Больше к спортсмену никаких вопросов. Окажется
допинг-проба положительной, тогда давайте разбираться – чья там моча. Не
подменили ли мне ее.
Но никакого допинга в допинг-пробах россиян не
обнаружено.
А что обнаружено?
Царапины. Подозрение на вскрытие пробирок. Чужая (как утверждается) моча в пробирках. Но чистая.
Секретные материалы. 5 самых интересных фото из доклада Макларена
1. Царапины
Я честно не понимаю – что это за доказательство.
Если я приду в магазин и на бутылке «Хеннесси» нацарапаю сверху «Самогон бабки
Нюры», то что элитный коньяк мгновенно станет подделкой?
Кто эти царапины оставил? Где? Когда? Может их сам
Макларен надфилем сидел и напиливал.
2. Вскрытие пробирок
Мне раньше много раз приходилось слышать, что
вскрыть сосуд с допинг-пробой вообще невозможно. Теперь вдруг оказалось, что
можно запросто. В массовых количествах. Так сделайте так, что вскрывать было
нельзя! И все проблемы решаться.
Сейчас опять же – как это может ударить по
спортсмену? Откуда мы и уважаемая комиссия знает - когда, где и зачем эти
пробирки были вскрыты? Кто гарантирует, что они не были вскрыты самой
«независимой» комиссией для фальсификации своих выводов? Давайте теперь
создадим комиссию, которая проверит непредвзятость в работе комиссии Макларена.
И главное опять же – в чем тут вина спортсмена? Если
он принимал допинг – докажите. Если не можете организовать надлежащим образом
проверку допинг-проб – исправляйте ситуацию, работайте над собой. Улучшайте
собственное хозяйство.
3. Чужая моча в пробирке
Это, если честно, вообще попахивает бредом и дешевой
подставой. Если мочу генетически так легко определить, какой идиот будет ее
менять? Да еще женскую на мужскую?
Вот сообщается, что у двух российских хоккеисток в
пробах была мужская ДНК. Раздевайтесь, девчонки! Давайте посмотрим – кто вы на
самом деле. Пусть Макларен лично вас пощупает, где надо.
А потом сам сдаст тест вместе со всеми членами своей
независимой комиссии. Я лично хочу быть уверен, что в допинг-пробах наших
девчонок - не его моча. Потому что он имел к ним доступ. И я его подозреваю –
он мог ее к вашим пробам подмешать.
К слову о нашей женской сборной по хоккею. Наши девушки в Сочи заняли шестое место. Проиграв швейцаркам в четвертьфинале (0:2), а потом и финкам в матче за пятое место (0:4). Какой уж тут допинг…
Могло быть и хуже. Есть ли жизнь после доклада Макларена?
Вывод
Наши медалисты могут спать спокойно – никто у них
медаль не отнимет. Служба допинг-контроля работает плохо – разбирайтесь с ней
Бога ради. Но спортсмены тут совершенно не при чем.
Вместо эпилога
Мне понравилась одна фраза из обсуждения доклада
Макларена. Ричарда спросили: «А как с подменами проб обстоят дела в других
странах?»
И он неожиданно ответил честно. Он сказал:
- Я не знаю. Мы проверяли только Россию. У нас не
было задачи проверять всех.
Этот ответ сам по себе много говорит о работе
«независимой» комиссии. Красивое слово – «независимая». Честное такое. Но тут
же понимаешь, что кто-то эту комиссию создал. Кто-то ее направил на Россию. Кто-то финансирует ее работу. Кто-то раскручивает результаты
ее работы в СМИ…
И понимаешь, что независимой такая комиссия быть
никак не может. Скорее она получила команду «фас». И будет терзать наших
спортсменов до тех пор, пока ей не скажут «фу».
И я жду этой команды. От господина Трампа, после его инаугурации. И всем предлагаю спокойно подождать.