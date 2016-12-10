Газзаев против Семака и еще пять конфликтов игроков и тренеров

Говорят, Самедов уходит из «Локомотива» в «Спартак» из-за конфликта с Семиным. Ну что ж, добавим жаришки в этот субботний день. Для вас подборка самых запоминающихся конфликтов между игроками и тренерами в российском футболе.

Глушаков vs Билич

Весной 2013 «Локомотив» финишировал девятым. А в начале лета того же года полузащитник красно-зеленых Денис Глушаков дебютировал в роли экспертам и объяснил, почему все так произошло.

– Почему в разгар сезона я отказался от капитанской повязки? Я принял это решение сам — никто меня к нему не подталкивал. Оказался в сложной ситуации: вроде бы тренер доверил мне роль капитана, но при этом никакой поддержки я от него не получал. Не понимаю, например, почему штрафы за опоздания собирать с игроков должен был я. Мне было неудобно перед ребятами, и такие вещи не способствуют нормальным отношениям в коллективе. Этим должны заниматься не футболисты. После матча с «Волгой» я сказал ребятам, что капитанскую повязку больше носить не буду, но тренерский штаб об этом не предупредил. А вскоре Билич заявил, что это он лишил меня должности капитана. Мои партнеры знают, что это неправда. Когда тренер не может наладить в команде дисциплину, начинается бардак. Билич – человек порядочный и адекватный, я желаю ему удачи, но как тренер это самый слабый специалист из тех, с кем мне приходилось работать, – сказал Глушаков Sportbox.ru.

Новый сезон «Локомотив» начал с другим тренером. Но история, в целом, закончилось хорошо. Глушаков спустя несколько лет открыл в себе талант сумасшедшими голами хоронить любого соперника. А Билич попал в АПЛ.

Дзюба vs Эмери

В ноябре 2012 года после 1:5 от «Динамо» Дзюба ввел в российский футбол понятие «тренеришка». Времена были давнишние – снимать видео в микст-зоне еще не вошло в моду. Но один герой все же нашелся. Наверное, после той фразы ни один журналист закупился камерой. Артема в итоге отшрафовали на половину месячной зарплаты. А Эмери, думается, впервые пожалел, что в должной мере не знает русского языка. Чем все закончилось для испанца в России? Чудом. И благодаря нему он теперь главный тренер ПСЖ.

Аленичев vs Старков

Самый громкий скандал между игроками и тренерами в России. После серебра в сезоне-2005 Старкову подоспело усиление в лице победителя Кубка УЕФА и Лиги чемпионов Дмитрия Аленичева. Но уже в апреле 2006 года все закончилось.

Знаменитой фразой о том, что Старков – тупик для «Спартака», Аленичев в край расшатал спартаковскую лодку: игроку и тренеру пришлось покинуть клуб. Аленичев и вовсе завершил карьеру, а тренер-Старков так высоко больше не забирался. История получила продолжение в конце 2015 года, когда уже тренер-Аленичев вынужден был выслушивать про тупик.

Семшов vs Силкин

3 мая 2012 года в начале второго тайма «Динамо» – «Спартак» (1:1) Силкин снял с игры Семшова. Тот, не пожав тренеру руку, сразу отправился в раздевалку. А потом выдал вот такое интервью.

– Впечатлений от матча нет никаких, – возбужденно говорит капитан бело-голубых. – Могу сказать, что мне стыдно за тот футбол, который «Динамо» проповедует сейчас. Не знаю, может, тренера устраивает, что мы играем непонятно во что. Но от прошлогоднего комбинационного стиля, приносящего победы, ничего не осталось.

– Что-то изменилось в стратегии Силкина?

– У нас такая установка: 20 человек обороняются. И, если кто-то бежит вперед, – его сразу меняют (видимо, Игорь намекает на свою замену. – Прим. ред.). Эта тактика не может вызывать удовольствие. Да, результат важен, но без хорошей игры его не добиться.

– Гол в дебюте матча повлиял на ход игры?

– Конечно, повлиял. Ведь и игроки на поле, и вся скамейка стали обороняться. Удивительно: все боятся принять мяч и бьют куда попало – лишь бы подальше от ворот.

– Может, «Динамо» не хватает Андрея Воронина?

– Не хватает прошлогоднего комбинационного футбола. Но очевидно, что люди, делавшие результат в первой стадии чемпионата, сегодня не в фаворе.

После Семшов извинился. Но это не помогло ни Семшову, карьера которого пошла на спад, ни Силкину, который после «Динамо» больше не тренировал.

Грустно.

Семак vs Газзаев

Многие обвиняют журналистов в том, что они провоцируют игроков и тренеров на громкие фразы. Но, поверьте, если человек что-то хочет сказать, он скажет это в любом случае. Например, вот таким образом полузащитник «Зенита» Сергей Семак в 2012 году ответил на вопрос ведущего с радио - опять же – «Зенит»: помнит ли он, каким игроком был Валерий Газзаев?

– Конечно, я видел, как он играл, конечно, я знаю, что был он симулянтом. Тем не менее, он был замечательным нападающим — посмотрите статистику его выступлений, здесь ему нужно отдать должное. Но, несмотря на то, что он был симулянтом, он, на мой взгляд, был еще и лентяем. На тренировках мог где-то спрятаться, не любил тренироваться, не любил играть, а особенно не любил бегать без мяча, - поделился Семак. – И более странно, что как раз-таки его основные тренерские методы заключались в очень большой работе без мяча. Мы бегали очень и очень много. На счет Газзаева как тренера я не согласен. Посмотрите на его послужной список, посмотрите, чего он добился с ЦСКА, и это только один момент. Второе — именно благодаря Газзаеву братья Березуцкие и многие другие футболисты выросли в тех футболистов, которые сейчас защищают цвета нашей сборной и ЦСКА. Можно говорить о любви или нелюбви с точки зрения человеческого аспекта, но с точки зрения того, чего добился Газзаев, не уважать его нельзя. Думаю, с этим согласятся все.

Естественно, Газзаев ответил.

– Видимо, Семак надышался газа, раз такое говорит. Его мнение меня не интересует, в первую очередь мне интересно мнение близких людей, которые переживают за меня. Когда я играл, Сережа еще пешком под стол ходил. Не понимаю, с какого бодуна он решил это сказать, но, тем не менее, каждый человек имеет право высказаться. Но нужно думать перед тем, как что-то говорить. Люди высказывают свое мнение, его можно воспринимать или нет. Моя спортивная жизнь была на виду у всех на протяжении тридцати с лишним лет. Я делал все возможное, чтобы прославлять честь клубов, в которых играл, прославлять честь России. Так что нужно посмотреть историю, и все сразу станет ясно. Поэтому я и не придаю значения словам Семака. Не понимаю, что двигало им, когда он это говорил. Я всегда думал, что он умнее, а оказывается ему еще надо много работать над собой», - сказал Газзаев в эфире «Радио Спорт».

А закончилось все в лучших традициях подобных конфликтов. Рамзан Ахматович бы одобрил.

– Да, Сергей звонил, тысячу раз просил прощения, говорил, что его слова вырвали из контекста и их неправильно поняли, - сказал Газзаев. – Я ответил: Сережа, все бывает. Но я думал, что ты умнее. А тебе, оказывается надо еще работать над собой.

Широков vs Спаллетти

В ноябре 2012 года Роман Широков просидел на лавке весь матч с ЦСКА. После игры Лучано Спаллетти объяснял, в чем дело:

– Для Широкова настал момент, когда ему нужно многое переосмыслить. Он не демонстрирует своего уровня. Если он думает, что ситуация на самом деле не такая, и я придираюсь… Что ж, тогда нам нужно будет искать другое решение.

Затем у итальянца и россиянина случился конфликт из-за пронесенной неким болельщиком петарды на «Арену-Химки». Той самой, которая угодила в Антона Шунина. Широков посчитал наказание техническим поражением и двумя матчами без зрителей для «Зенита» справедливым. Лучано это не понравилось:

– Я не хочу видеть в команде людей, которые считают, что наш матч без болельщиков и наказание техническим поражением — это справедливо. Люди должны знать, что есть время разговаривать, а есть время — играть в футбол. Если Широков на меня обижается и не видит другого выхода, то мы будем искать другой выход.

Потом был спор о том, присутствовал ли Спаллетти на празднестве дня рождения Кержакова. Итальянец утверждал, что да.

– Если Спаллетти и был у Кержакова, то только в шапке-невидимке! – парировал Широков.

Закончился спор амбициозных людей тем, что ЦСКА выиграл первое чемпионство при Слуцком.