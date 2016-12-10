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Шипулин остался с бронзой

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Шипулин
Антон ШипулинИсточник: Союз биатлонистов России (СБР)

 В словенской Поклюке, где проходит второй этап Кубка мира по биатлону, Антон Шипулин во второй гонке подряд завоевал бронзовую медаль.  

После половины гонки Шипулин – первый! Следом в двух секундах – Мартен Фуркад. А ведь начинал Антон этот пасьют в 15 секундах позади от Фуркада в компании с двумя норвежцами – Йоханнесом Бе и Эмилем Хегле Свендсеном. На дистанции француз добавил себе преимущества – почти до 20 секунд. Куда же оно делось?

Уже на первой стрельбе лежа Антон Шипулин провел значительно меньше времени на коврике, чем Фуркад и норвежцы. Ко второй лежке Фуркад и Шипулин подошли одновременно, и Антон, не оглядываясь на соперника, первым начал стрельбу, первым же ее закончил и возглавил гонку.

Третья стрельба – снова у обоих закрыты все мишени. Заметно вырастает скорострельность и у Фуркада: теперь он уже не позволяет себе целиться дольше, понимая, что Шипулин сейчас рядом с ним в первую очередь за счет малого времени нахождения на рубеже.

И вот последняя стрельба, которая должна все решить. Фуркад начал палить первым, а Шипулин промахнулся вторым. Француз таких вольностей себе сегодня не позволял. На предыдущей гонке преследования в Эстерсунде лидер общего зачета Кубка мира промахнулся четыре раза и уступил первую и вторую ступень пьедестала россиянам Антону Бабикову и Максиму Цветкову. Сегодня его стрельба чистая, как снег.  Он ушел к финишу лидером, а Шипулин ввязался в новую дуэль – с Эмилем-Хегле Свендсеном. У норвежца, как и у Фуркада, промахов на заключительной стойке не было. У Йоханнеса Бе – два. Потому именно Шипулин и Свендсен ушли со стадиона вдвоем.

Фуркад, который до этого сезона ни разу не выигрывал в Поклюке, взял здесь второе золото подряд за два дня, а Шипулину в Поклюке досталась вторая подряд бронза: на самом финише он все же уступил Свендсену.

-- Если говорить о борьбе со Свендсеном, то сегодня я ошибся тактически. Я рассчитывал выскочить из-за спины в последний момент, но финишная прямая здесь не такая длинная и у меня просто не хватило времени. Я поздравил его, он очень рад – отомстил мне за весь прошлый сезон.  Что касается борьбы с Фуркадом, то до последней стрельбы все складывалось идеально, промахиваться было нельзя. Но снова не получилось.

Еще один шаг вперед сделал Матвей Елисеев. Если во вчерашнем спринте он был десятым, то на этот раз финишировал седьмым, и теперь этот результат для него лучший в карьере на Кубке мира, притом что он провел здесь всего  11 гонок с учетом сегодняшней.  Несмотря на этот невеликий опыт, именно Матвей становится железным кандидатом в состав на завтрашнюю эстафету.   

Рядом с Елисеевым финишировал и Максим Цветков – скорее всего и ему место в эстафете гарантировано. В четверку почти наверняка будет включен и Антон Бабиков – все-таки он единственный биатлонист из нашей сборной, кому в этом сезоне удалось одержать победу. Плюс и скорость у него была сегодня лучшей из всей сборной. Но подвели пять промахов. В итоге у него – трехминтуное отставание на финише и 34-е место в итоговом протоколе.         

Поклюка (Словения)
Кубок мира
Второй этап
Мужчины
Гонка преследования, 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 30.27,4 (0)
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +6,0 (0)
3. Антон Шипулин (Россия) +6,2 (1)
4. Йоханнес Бе (Норвегия) +48,0 (2)
5. Симон Шемпп (Германия) +59,8 (1)
6. Михаэль Реш (Бельгия) +1.21,0 (0)
7. Матвей Елисеев (Россия) +1.27,5 (2)
8. Максим Цветков (Россия) +1.28,0 (2)
9. Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) +1.31,5 (4)
10. Михал Крчмарж (Чехия) +1.34,3 (2)
...26. Евгений Гараничев (Россия) +2.34,0 (2)
...34. Антон Бабиков (Россия) +2.54,9 (5).

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 26.24,1
2. Лукас Хофер (Италия) – отставание 9,1
3. Бабиков – +22,9
4. Эспен Бьентегор (Норвегия) – +24,1
5. Бенедикт Долль (Германия) – +25,2
...10. Шипулин – +32,1
...13. Цветков – +36,4
...27. Елисеев – +57,5
...30. Гараничев – +1.00,6

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