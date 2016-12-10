«Ман Сити» отправит «Лестер» в зону вылета? Прогноз на 15-й тур АПЛ
Прогноз
«Советского спорта» на матчи 15-го тура АПЛ.
10
ДЕКАБРЯ
15:30.
«Уотфорд» – «Эвертон»
В предыдущем туре
«Уотфорд» провел неплохой матч с «Вест Бромвичем» (седьмая команда АПЛ, между
прочим), хоть и проиграл (1:3). «Эвертон» же в последних девяти играх лишь
однажды забил больше одного мяча за игру. Думаю, вряд ли это случится в гостях.
Поэтому ставим на хозяев с форой ноль – коэффициент на это аж два! Добротно.
Фора ноль означает, что в случае ничьей, деньги вернут, а победа «Уотфорда»
принесет выигрыш.
Прогноз:
2:1
18:00.
«Суонси» – «Сандерленд»
«Суонси» в 14 турах
лишь в четырех матчах пропустил меньше двух мячей. Необязательно ноль - меньше двух! В общем, с обороной беда. «Сандерленд»,
подъем которого мы предрекали в предыдущих видео, в последних четырех матчах
выиграл трижды, проиграв лишь «Ливерпулю». У Мойеса что-то да стало получаться.
Значит - ставим на победу команды шотландца. Коэффициент на это 3,5! С форой ноль
– 2,5. Очень добротно.
Прогноз:
0:2
18:00.
«Арсенал» – «Сток Сити»
Непростой матч для
«Арсенала». Но в этом сезоне команда Венгера на удивление успешно выжимает
победы в ситуациях, когда этого не всегда заслуживает. По крайней мере, чаще
обычного. А победа над «Вест Хэмом» (5:1) в прошлом туре говорит о том, что они
сейчас и физически в порядке. Победа «Арсенала»!
Прогноз:
2:0
18:00.
«Бернли» – «Борнмут»
«Бернли» дома хорош –
были обыграны «Ливерпуль», «Уофторд», «Эвертон», «Кристал Пэлас». Проиграли
только «Манчестер Сити», «Арсенал» и… «Суонси» (правда, в первом туре – есть
элемент случайности). В общем, я бы поставил на победу «Бернли», но обязательно
с форой ноль. Либо не ставил бы вовсе, потому что «Борнмут» тоже неплох –
победа над «Ливерпуле» в прошлом туре (пусть и потрепанным травмами).
Прогноз:
2:1
18:00.
«Халл Сити» – «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» прервал
серию из шести поражений подряд. И, возможно, начнет новую серию – теперь
победную. Что-то подобное случалось с главным тренером «Кристал Пэлас» - Пардью
– в «Ньюкасле». Тем более, что в предыдущем туре «Кристал Пэлас» абсолютно
заслуженно обыграл крепкий «Саутгемптон» - 3:0.
Прогноз:
0:3
20:30.
«Лестер Сити» – «Манчестер Сити»
«Сити» незаслуженно
проиграл «Челси» (1:3) в прошлом туре. Большую часть матча команда Гвардиолы
играла лучше. Она уверенно растаскивала трех центральных защитников «Челси»,
врываясь в образовавшиеся бреши. Особенно пострадал левый фланг обороны «синих»,
откуда было создано больше всего моментов. И этих моментов для команды уровня «Сити»
должно было хватить минимум на два-три гола.
Единственное, что не
учел Гвардиола, или учел, но сдержать не смог – это фактор Фабрегаса с его
великолепным длинным пасом. Посмотрите первый гол «Челси», который вернул их в
игру – до этого момента в ушах игроков «синих» стоял сбивающий с толку гул от
удара Де Брюйне по перекладине.
«Лестер» же лихорадит. Там,
где раньше была надежная спайка защиты и полузащиты, теперь простор и свобода.
Чем, конечно, воспользуются игроки «Сити» и победят. А «Лестер», кстати, уже всего
в двух очках от зоны вылета. И если не в этом туре, так в следующем в сказке
действующего чемпиона Англии может начаться вторая часть. Та, что про карету и
тыкву.
Прогноз:
1:3
11 ДЕКАБРЯ
15:00.
«Челси» – «Вест Бромвич»
«Челси» однозначно сдал
экзамен на то, чтобы считаться фаворитом сезона после столь важных побед над «Тоттенхэмом»
и «Сити». Однако, в этом есть и свой риск. Знаете, как бывает, когда сделав
основное дело, порой расслабляешься. А «Вест Бромвич» не та команда, с которой
можно расслабляться. Есть соблазн поставить на ничью, но, наверное, припасем
эту ставку на следующие матчи «синих». На «Стэфморд Бридж» будет победа «Челси».
Прогноз:
2:1
17:15.
«Саутгемптон» – «Мидлсбро»
Последние четыре игры «Мидлсбро»
в гостях завершились ничьей, будто намекая нам на нужную ставку. Плюс «Саутгемптон»
слабенько смотрелся против «Кристал Пэлас» в предыдущем туре. Поэтому поставим
на ничью.
17:15.
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»
«МЮ» прибавляет. По
всем основным игровым показателям он должен быть в четверке лучших АПЛ. Но его
там нет. Поэтому мы вправе рассчитывать на прогресс результатов. Однако есть
одно важное «но»! По-прежнему не покидает ощущение, что Моуринью не тот, что
прежде. Отсюда и невезение команды португальца.
«Тоттенхэм» в последних
двух матча уверенно расправился с «Суонси» (5:0) и ЦСКА (3:1). Думаю, команда
Почеттино будет в ближайшие недели только набирать форму. А в плане стройности
рядов «шпоры» и так впереди нынешнего «МЮ». В общем, та часть мозга, которая
отвечает за непрерывную связь с реальностью, сообщает нам о победе «Тоттенхэма».
Но сердце – за «МЮ».
Прогноз: 1:2
19:30.
«Ливерпуль» – «Вест Хэм»
«Ливерпулю» в ближайшем
месяце, скорее всего, не поможет Коутиньо – ключевой игрок группы атаки «красных».
В матче с «Борнмутом» в предыдущем туре это очень чувствовалось. «Ливерпуль»
хоть и отгрузил середняку АПЛ «трешку», но по голевым моментам ничем не
превзошел соперника. Но есть и хорошие новости: вернулся Лаллана - тоже очень
важный игрок для Клоппа. Добавьте к этому домашний стадион и желание
реабилитироваться – и вот вам ставка. Победа «Ливерпуля».
Прогноз: 3:2