«Ман Сити» отправит «Лестер» в зону вылета? Прогноз на 15-й тур АПЛ

Прогноз «Советского спорта» на матчи 15-го тура АПЛ.

10 ДЕКАБРЯ

15:30. «Уотфорд» – «Эвертон»

В предыдущем туре «Уотфорд» провел неплохой матч с «Вест Бромвичем» (седьмая команда АПЛ, между прочим), хоть и проиграл (1:3). «Эвертон» же в последних девяти играх лишь однажды забил больше одного мяча за игру. Думаю, вряд ли это случится в гостях. Поэтому ставим на хозяев с форой ноль – коэффициент на это аж два! Добротно. Фора ноль означает, что в случае ничьей, деньги вернут, а победа «Уотфорда» принесет выигрыш.

Прогноз: 2:1

18:00. «Суонси» – «Сандерленд»

«Суонси» в 14 турах лишь в четырех матчах пропустил меньше двух мячей. Необязательно ноль - меньше двух! В общем, с обороной беда. «Сандерленд», подъем которого мы предрекали в предыдущих видео, в последних четырех матчах выиграл трижды, проиграв лишь «Ливерпулю». У Мойеса что-то да стало получаться. Значит - ставим на победу команды шотландца. Коэффициент на это 3,5! С форой ноль – 2,5. Очень добротно.

Прогноз: 0:2

18:00. «Арсенал» – «Сток Сити»

Непростой матч для «Арсенала». Но в этом сезоне команда Венгера на удивление успешно выжимает победы в ситуациях, когда этого не всегда заслуживает. По крайней мере, чаще обычного. А победа над «Вест Хэмом» (5:1) в прошлом туре говорит о том, что они сейчас и физически в порядке. Победа «Арсенала»!

Прогноз: 2:0

18:00. «Бернли» – «Борнмут»

«Бернли» дома хорош – были обыграны «Ливерпуль», «Уофторд», «Эвертон», «Кристал Пэлас». Проиграли только «Манчестер Сити», «Арсенал» и… «Суонси» (правда, в первом туре – есть элемент случайности). В общем, я бы поставил на победу «Бернли», но обязательно с форой ноль. Либо не ставил бы вовсе, потому что «Борнмут» тоже неплох – победа над «Ливерпуле» в прошлом туре (пусть и потрепанным травмами).

Прогноз: 2:1

18:00. «Халл Сити» – «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» прервал серию из шести поражений подряд. И, возможно, начнет новую серию – теперь победную. Что-то подобное случалось с главным тренером «Кристал Пэлас» - Пардью – в «Ньюкасле». Тем более, что в предыдущем туре «Кристал Пэлас» абсолютно заслуженно обыграл крепкий «Саутгемптон» - 3:0.

Прогноз: 0:3

20:30. «Лестер Сити» – «Манчестер Сити»

«Сити» незаслуженно проиграл «Челси» (1:3) в прошлом туре. Большую часть матча команда Гвардиолы играла лучше. Она уверенно растаскивала трех центральных защитников «Челси», врываясь в образовавшиеся бреши. Особенно пострадал левый фланг обороны «синих», откуда было создано больше всего моментов. И этих моментов для команды уровня «Сити» должно было хватить минимум на два-три гола.

Единственное, что не учел Гвардиола, или учел, но сдержать не смог – это фактор Фабрегаса с его великолепным длинным пасом. Посмотрите первый гол «Челси», который вернул их в игру – до этого момента в ушах игроков «синих» стоял сбивающий с толку гул от удара Де Брюйне по перекладине.

«Лестер» же лихорадит. Там, где раньше была надежная спайка защиты и полузащиты, теперь простор и свобода. Чем, конечно, воспользуются игроки «Сити» и победят. А «Лестер», кстати, уже всего в двух очках от зоны вылета. И если не в этом туре, так в следующем в сказке действующего чемпиона Англии может начаться вторая часть. Та, что про карету и тыкву.

Прогноз: 1:3

11 ДЕКАБРЯ

15:00. «Челси» – «Вест Бромвич»

«Челси» однозначно сдал экзамен на то, чтобы считаться фаворитом сезона после столь важных побед над «Тоттенхэмом» и «Сити». Однако, в этом есть и свой риск. Знаете, как бывает, когда сделав основное дело, порой расслабляешься. А «Вест Бромвич» не та команда, с которой можно расслабляться. Есть соблазн поставить на ничью, но, наверное, припасем эту ставку на следующие матчи «синих». На «Стэфморд Бридж» будет победа «Челси».

Прогноз: 2:1

17:15. «Саутгемптон» – «Мидлсбро»

Последние четыре игры «Мидлсбро» в гостях завершились ничьей, будто намекая нам на нужную ставку. Плюс «Саутгемптон» слабенько смотрелся против «Кристал Пэлас» в предыдущем туре. Поэтому поставим на ничью.

17:15. «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

«МЮ» прибавляет. По всем основным игровым показателям он должен быть в четверке лучших АПЛ. Но его там нет. Поэтому мы вправе рассчитывать на прогресс результатов. Однако есть одно важное «но»! По-прежнему не покидает ощущение, что Моуринью не тот, что прежде. Отсюда и невезение команды португальца.

«Тоттенхэм» в последних двух матча уверенно расправился с «Суонси» (5:0) и ЦСКА (3:1). Думаю, команда Почеттино будет в ближайшие недели только набирать форму. А в плане стройности рядов «шпоры» и так впереди нынешнего «МЮ». В общем, та часть мозга, которая отвечает за непрерывную связь с реальностью, сообщает нам о победе «Тоттенхэма». Но сердце – за «МЮ».

Прогноз: 1:2

19:30. «Ливерпуль» – «Вест Хэм»

«Ливерпулю» в ближайшем месяце, скорее всего, не поможет Коутиньо – ключевой игрок группы атаки «красных». В матче с «Борнмутом» в предыдущем туре это очень чувствовалось. «Ливерпуль» хоть и отгрузил середняку АПЛ «трешку», но по голевым моментам ничем не превзошел соперника. Но есть и хорошие новости: вернулся Лаллана - тоже очень важный игрок для Клоппа. Добавьте к этому домашний стадион и желание реабилитироваться – и вот вам ставка. Победа «Ливерпуля».

Прогноз: 3:2