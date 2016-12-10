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Разин вернулся! И уже обещает отомстить «Автомобилисту»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Разин
Андрей РазинИсточник: ХК «Югра»

Известный тренер Андрей Разин возглавил «Югру». И уже завтра выйдет на бой со своей бывшей командой – «Автомобилистом».

Всех любителей веселого хоккея можно поздравить! Андрей Разин возвращается в КХЛ. Так что ждем веселых конференций, розовых пиджаков на тренировках и драк с наставниками других команд. У Разина – не заржавеет.

В своем первом же интервью в статусе главного тренера «Югры» Андрей уже отжег на сайте ханты-мансийского клуба, заявив, что все матчи с «Автомобилистом» будут для него особенно принципиальными.

Ждать обещанного три года не придется – «Югра» уже в воскресенье примет дома клуб из Екатеринбурга. И Разин лицом к лицу встретится со своими бывшими подопечными, чьи сильные и слабые стороны он знает, пожалуй, даже лучше, чем нынешний наставник «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

- Над предложением «Югры» я думал пять минут, - заявил Разин. – Я же сторонник динамичного хоккея. Хочется увидеть игру с обилием комбинаций и много заброшенных шайб.

- Вы смотрели матчи «Югры»?
- Наблюдал за командой, еще будучи тренером «Автомобилиста». Мы ведь играли и на предсезонке, и по ходу сезона…

- Кстати, следующий матч с «Автомобилистом» уже завтра.
- Игры с этим соперником для меня будут принципиальными.

- Болельщики «Югры» жалуются на слабую реализацию большинства…
- Это специфический вопрос. Тут многое зависит от исполнительского мастерства игроков. Но будем над этим работать. Постараемся наладить игру в неравных составах…

Судя по всему, Разин пришел в команду надолго. «Югра» меняет тренера уже второй раз по ходу сезона. Осенью Павла Езовских сменил его помощник Андрей Соколов. И результаты этой рокировки оказались катастрофическими. Команда рухнула с шестого места в таблице на 14-е…

Собственно, именно за это Соколова в субботу и отправили в отставку с формулировкой «неудовлетворительные результаты команды№.

Вряд ли от Разина будут требовать немедленного возвращения в зону плей-офф. По целому ряду факторов это в нынешнем сезоне уже навряд ли возможно.

Скорее, он уже сейчас начнет строить команду с прицелом на сезон будущий. И вот такая долгосрочная программа может принести плоды.

Ну а хоккейных болельщиков я приглашаю с интересом понаблюдать – как Разин будет биться со своим бывшим клубом. Ведь пока он успел поработать в КХЛ только с «Автомобилистом». 

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