Разин вернулся! И уже обещает отомстить «Автомобилисту»
Известный
тренер Андрей Разин возглавил «Югру». И уже завтра выйдет на бой со своей
бывшей командой – «Автомобилистом».
Всех любителей веселого хоккея можно поздравить!
Андрей Разин возвращается в КХЛ. Так что ждем веселых конференций, розовых
пиджаков на тренировках и драк с наставниками других команд. У Разина – не
заржавеет.
В своем первом же интервью в статусе главного
тренера «Югры» Андрей уже отжег на сайте ханты-мансийского клуба, заявив, что
все матчи с «Автомобилистом» будут для него особенно принципиальными.
Ждать обещанного три года не придется – «Югра» уже в
воскресенье примет дома клуб из Екатеринбурга. И Разин лицом к лицу встретится
со своими бывшими подопечными, чьи сильные и слабые стороны он знает, пожалуй,
даже лучше, чем нынешний наставник «Автомобилиста» Владимир Крикунов.
- Над предложением «Югры» я думал пять минут, -
заявил Разин. – Я же сторонник динамичного хоккея. Хочется увидеть игру с
обилием комбинаций и много заброшенных шайб.
-
Вы смотрели матчи «Югры»?
- Наблюдал за командой, еще будучи тренером «Автомобилиста». Мы ведь играли и на предсезонке, и по ходу сезона…
-
Кстати, следующий матч с «Автомобилистом» уже завтра.
- Игры с этим соперником для меня будут принципиальными.
-
Болельщики «Югры» жалуются на слабую реализацию большинства…
- Это специфический вопрос. Тут многое зависит от исполнительского мастерства игроков. Но будем над этим работать. Постараемся наладить игру в неравных составах…
Судя по всему, Разин пришел в команду надолго.
«Югра» меняет тренера уже второй раз по ходу сезона. Осенью Павла Езовских
сменил его помощник Андрей Соколов. И результаты этой рокировки оказались
катастрофическими. Команда рухнула с шестого места в таблице на 14-е…
Собственно, именно за это Соколова в субботу и
отправили в отставку с формулировкой «неудовлетворительные результаты команды№.
Вряд ли от Разина будут
требовать немедленного возвращения в зону плей-офф. По целому ряду факторов это
в нынешнем сезоне уже навряд ли возможно.
Скорее, он уже сейчас начнет строить команду с
прицелом на сезон будущий. И вот такая долгосрочная программа может принести
плоды.
Ну а хоккейных болельщиков я приглашаю с интересом
понаблюдать – как Разин будет биться со своим бывшим клубом. Ведь пока он успел
поработать в КХЛ только с «Автомобилистом».