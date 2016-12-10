Зима футболу не помеха. В «Лужниках» прошел День московского футбола

Ни мороз, ни снег не помешали любителям футбола с размахом отметить праздник в сердце спортивной жизни страны.

Люди начали подходить к «Лужникам» уже в 9 утра. Для морозной, зимней субботы – это за настоящий подвиг. Но настоящего любителя футбола ничто не остановит. Первыми пришли не просто болельщики, а футболисты, хоть и любительского уровня. На это время была назначена регистрация команд в трех возрастных категориях: до 16 лет включительно, от 17 до 20 лет, и от 21 года и старше. Они должны были разыграть три главных приза праздничного турнира, приуроченного ко Дню московского футбола.

«Здесь собрались настоящие любители футбола, несмотря а сегодняшнюю погоду. Мы рады приветствовать вас на главной спортивной арене страны. Думаю, что так же дружно, и также весело мы встретим настоящий праздник футбола, который придет в Москву в 2018 году, чемпионат мира. Сейчас в турнире принимают участие 450 любительских команд. Факты говорят сами за себя – Россия любит футбол!» - сказал Николай Гуляев, глава Москомспорта.

Все для веселья – по такому принципу был организован праздник футбола в «Лужниках». Девчонки танцевали под зажигательную электронную музыку, поклонники электронных игр рубились в футбольные симуляторы на огромных экранах, футболисты любители в перерыве между соревнованиями состязались друг с другом на различных аттракционах, посылая мяч в ворота на точность, пытаясь обвести стенку, обыграть крутящегося деревянного вратаря.

Одним из главных героев дня стал Забивака – милый волк в горнолыжных очках – символ предстоящего чемпионата мира по футболу в России. Он танцевал вместе с толпой, фотографировался и даже играл в футбол.

«Поздравляю всех с праздником. Уверен, что, несмотря на низкую температуру, на футбольных полях сегодня будет жарко. Сегодня будет много голов и, надеюсь, обойдется без травм», - сказал экс-капитан сборной России по футболы, бывший полузащитник лондонского «Челси» Алексей Смертин.

Диджеи на сцене сменяли друг друга. В перерывах разные команды по футбольному фристайлу демонстрировали зрителям свое мастерство, исполняя с мячами настоящие цирковые номера. Но одним из гвоздей программы стал многократный мировой рекордсмен, футбольных жонглер, чье имя вписано в «Книгу рекордов Гиннеса» Виктор Царев. Прямо на сцене в «Лужниках» он установил свой очередной, 135-й по счету рекорд.

« Погода? Так это же наша российская погода – все нормально. Сейчас две команды в первой тройке чемпионата России по итогам первой части сезона в РФПЛ представляют наш город. Это отличный показатель, который лучше любых слов доказывает, что Москва любит футбол. А кто же его не любит?» - уверен генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский.