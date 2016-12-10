Мануэл Фернандеш: У меня все меньше надежд на вызов в сборную

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал в интервью A Bola о своем возрождении и надеждах на попадание в сборную Португалии.

«Всегда есть теории заговора»

В первой части интервью полузащитник рассказал, как вернулся на привычный уровень, после того, как практически год просидел на скамейке.

«В прошлом году я очень мало играл, но по причинам, которые ничего общего с футболом не имеют. Теперь ко мне вернулась уверенность. Как только дали возможность играть и помогать клубу, сумел воспользоваться ею по максимуму.

Предыдущее руководство не было заинтересовано в том, чтобы я играл… Не знаю, почему. Но со сменой руководства, включая приход нового тренера, все изменилось. С этих пор буду ли играть или нет, зависело только от моей работы на тренировках.

Почему не играл раньше? Не знаю. Всегда есть некие теории заговора, но я правда не знаю, в чем было дело. В то время ситуация тревожила. Но сейчас все в прошлом, не придаю случившемуся большого значения.

Комфортно ли мне на позиции десятого номера? Нужно забивать больше голов, отдавать больше передач, к этому не совсем привык. Пришлось немного подучиться, теперь дела идут неплохо», - сказал Фернандеш.

«Когда пришел Сантуш, подумал: «Вот он, мой шанс»

Футболист рассказал, есть ли у него возможность вернуться в сборную Португалии к Кубку Конфедераций или ЧМ-2018.

- С приближением Кубка Конфедераций и чемпионата мира в России что-то поменялось?

- Нет, не считая того, что возводят новые стадионы. Например, в последнем домашнем матче атмосфера была довольно сдержанной. Но это все из-за местной культуры, да и климат не помогает. Думаю, ничего пока не изменилось. На улицах нет никакой рекламы ЧМ или Кубка Конфедераций.

- Надежд на возвращение в сборную стало больше?

- В тот момент, когда сменился тренер, пришел Фернанду Сантуш, подумал: «Вот он, мой шанс». Но вызова не последовало, так как прошлый сезон сложился для меня непросто, играл очень мало. Но до этого убедил себя, что возможность вернуться в сборную обязательно представится.

- Есть ли эта надежда сейчас?

- Честно говоря, с каждым разом ее все меньше. Если меня вызовут, буду доволен. Поеду с большим удовольствием. Но главная цель сейчас – помочь «Локомотиву». Тем более если в клубе все сложится здорово, появится возможность попасть в сборную.

- Как португалец, живущий в России, отметил победу на Евро?

- Это было неожиданно. Кстати, я в то время находился в Португалии. Испытал гордость и радость. В 2004 и 2006 годах мы уже были близки к триумфу. Так что Португалия заслужила этот успех.