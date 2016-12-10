Невероятный гол Семина из-за ворот! Он просто Гудини нашего хоккея (видео)

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Александр Семин вновь порадовал публику чудо-голом. И в этом ему помог вратарь «Куньлуня».

Александру Семину так и хочется присвоить звание главного фокусника КХЛ. То, что он порой творит на льду просто невероятно.

Вот посмотрите, на его чудо-гол в субботнем поединке «Магнитки» с «Куньлунем».

13-я минута матча. Уральцы разыгрывают большинство. Счет 1:1. Семин на позиции за воротами. Вот он делает пас в центр на Осалу. Передача не проходит, шайба отскакивает от конька защитника китайской команды и вновь оказывается у Александра. Он прямо за воротами. И больше форвард на пасы не разменивается…

Ни о каком так называемом остром или даже отрицательном угле тут речь не идет. Шайба оттуда, где находится Семин, залететь в ворота просто не может. По законам физики. Но это если ворота пустые. А в хоккее их большую часть матча защищает голкипер. Как выяснилось – на пользу таким форвардам, как Семин.

И вот его то, в данном случае Тони Кархунена, иллюзионист из «Магнитки» и берет в свои ассистенты.

Бросок в спину вратарю, немного выдвинувшемуся из «рамки», и шайба отскакивает в сетку, а игроки «Металлурга» победно вскидывают руки. И все по правилам! И по законам физики тоже – угол падения равен углу отражения. И невозможная шайба в воротах.

Я, когда увидел этот гол, сразу вспомнил мартовский матч «Магнитки» с «Сибирью». Где Семин показал такой же фокус с использованием вратаря.

Кстати, тогда Александр также участвовал в розыгрыше лишнего. И тоже владел шайбой за линией ворот. Но бросил – прицельно – в шлем голкипера Александра Салака с отрицательного угла. И шайба, отскочив от головы новосибирца, также срикошетила в ворота. Вот этот момент.

&lt;span id=»XinhaEditingPostion»&gt;&lt;/span&gt;

Семин какой-то Гудини нашего хоккея. После его голов хочется только головой покачать. И смотреть их снова и снова. Пытаясь поверить, что и так бывает. Но только, когда на льду Александр и «Магнитка»…

Уральцы в итоге выиграли матч 4:2. А Семин сделал дубль. И вот тут удивляться нечему – такие невероятные голы всегда не только меняют счет на табло. Но и разносят вдребезги уверенность голкиперов в себе.