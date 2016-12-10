Невероятный гол Семина из-за ворот! Он просто Гудини нашего хоккея (видео)
Нападающий
магнитогорского «Металлурга» Александр Семин вновь порадовал публику
чудо-голом. И в этом ему помог вратарь «Куньлуня».
Александру Семину так и хочется присвоить звание главного
фокусника КХЛ. То, что он порой творит на льду просто невероятно.
Вот посмотрите, на его чудо-гол в субботнем поединке
«Магнитки» с «Куньлунем».
13-я минута матча. Уральцы разыгрывают большинство.
Счет 1:1. Семин на позиции за воротами. Вот он делает пас в центр на Осалу.
Передача не проходит, шайба отскакивает от конька защитника китайской команды и
вновь оказывается у Александра. Он прямо за воротами. И больше форвард на пасы
не разменивается…
Ни о каком так называемом остром или даже отрицательном
угле тут речь не идет. Шайба оттуда, где находится Семин, залететь в ворота просто не может. По законам
физики. Но это если ворота пустые. А в хоккее их большую часть матча защищает
голкипер. Как выяснилось – на пользу таким форвардам, как Семин.
И вот его то, в данном случае Тони Кархунена,
иллюзионист из «Магнитки» и берет в свои ассистенты.
Бросок в спину вратарю, немного выдвинувшемуся из «рамки», и шайба отскакивает в сетку, а игроки «Металлурга» победно вскидывают руки. И все по правилам! И по законам физики тоже – угол падения равен углу отражения. И невозможная шайба в воротах.
Я, когда увидел этот гол, сразу вспомнил мартовский
матч «Магнитки» с «Сибирью». Где Семин показал такой же фокус с использованием
вратаря.
Кстати, тогда Александр также участвовал в розыгрыше лишнего. И тоже владел шайбой за линией ворот. Но бросил – прицельно – в шлем голкипера Александра Салака с отрицательного угла. И шайба, отскочив от головы новосибирца, также срикошетила в ворота. Вот этот момент.
Семин какой-то Гудини нашего хоккея. После его голов
хочется только головой покачать. И смотреть их снова и снова. Пытаясь поверить,
что и так бывает. Но только, когда на льду Александр и «Магнитка»…
Уральцы в итоге выиграли матч 4:2. А Семин сделал дубль. И вот тут удивляться нечему – такие невероятные голы всегда не только меняют счет на табло. Но и разносят вдребезги уверенность голкиперов в себе.
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы:
Коллинс (Альшевский С., Беллемор), 9:31 (0:1). Платонов (Казионов Д., Казионов Д.), 11:16 (1:1). Сёмин 12:46 (2:1). Марцинко (Поникаровский), 21:53 (2:2). Сёмин (Филиппи), 44:33 (3:2). Зарипов (Мозякин, Коварж), 56:49 (4:2).
Место и дата
10 декабря 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция