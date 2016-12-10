15 гонок без медалей. Российские биатлонистки продолжили антирекордную серию

Женская гонка преследования в Поклюке – в любопытных цифрах и фактах.

После гонки преследования безмедальная серия российских биатлонисток увеличилась до 15 гонок. Начиная с победы Екатерины Юрловой в итальянском Антхольце 23 января 2016 года, наши девушки ни разу не смогли попасть на пьедестал на этапах Кубка мира. Напомним, что Юрлова тогда победила в пасьюте, а весь этап в Антхольце стал одним из самых успешных за всю историю выступления сборной России на Кубке мира. На этом же этапе Ольга Подчуфарова выиграла золото в спринте, Юрлова в этой же гонке была третьей, кроме того наши девушки получили бронзу в эстафете.

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Всего шесть спортсменок из разных команд не сделали не единого промаха во время гонки преследования в Поклюке. Среди лучших снайперов этой гонки – две россиянки: Екатерина Глазырина (начала гонку 22-й, а завершила 12-й) и Татьяна Акимова (переместилась с 29-го места на старте на 20-е на финише).

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Всего четыре россиянки приняли участие в гонке преследования на 2-м этапе Кубка мира в Поклюке. Напомним, у нашей женской сборной нет квоты для заявки на гонки максимально возможного состава в шесть человек. По этой причине в спринте Россию представляли пять россиянок, однако одна из них Анастасия Загоруйко не получила права участвовать в пасьюте, так как финишировала 77-й

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Светлана Слепцова стала лучшей в сборной России по скорости. При этом ходом она отстала от самой быстрой спортсменки на трассе больше, чем на полторы минуты – 1.37. Самой медленной из россиянок на лыжне была Ольга Подчуфарова. За 10 километров ее отставание по времени прохождения дистанции перевалило за две минуты.

Поклюка (Словения)

Гонка преследования, 10 км

Лыжный ход

1. Селия Эмонье (Франция) – 25.30,8

2. Мари Лаукканен (Финляндия) +19,7

3. Кайса Макарайнен (Финляндия) +21,4

...36. Светлана Слепцова (Россия) +1.33,9

37. Татьяна Акимова (Россия) +1.37,7

38. Екатерина Глазырина (Россия) +1.38,9

...49. Ольга Подчуфарова (Россия) +2.14,2

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Победитель гонки преследования немка Лаура Дальмайер совершила два промаха на четырех рубежах и показала только 15-е время лыжным ходом. Это уже третья победа Лауры с начала Кубка мира-16/17. До этого она выиграла индивидуалку в Эстерсунде и спринт в Поклюке. Во время этих гонок она также совершала по два промаха. Всего Дальмайер взошла на пьедестал в четвертый раз в пяти личных гонках нового сезона. Трижды ей удалось победить, один раз она завоевала серебро. Еще в одной гонке немка финишировала четвертой

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Обладательница Большого хрустального глобуса чешка Габриэла Коукалова впервые за два последних года не попала в топ-20 в личных гонках на Кубке мира. В пасьюте она финишировала 26-й после того, как совершила пять промахов. Ее итоговое отставание от лидера составило 1 минуту 45 секунд. При этом впервые в карьере взошла на подиум другая чешка – Ева Пушкарчикова.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Второй этап

Женщины

Гонка преследования, 10 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) 30.43,1 (2)

2. Кайса Макарайнен (Финляндия) + 16,8 (2)

3. Ева Пушкарчикова (Чехия) + 18,7 (1)

4. Мари Дорен Абер (Франция) + 18,8 (1)

...12. Екатерина Глазырина (Россия) + 1.08,0 (0)

...20. Татьяна Акимова (Россия) + 1.28,4 (0)

...29. Ольга Подчуфарова (Россия) +1.53,0 (1)

...38. Светлана Слепцова (Россия) + 2.41,5 (1)