День «Динамо». Как бело-голубые обыграли «Локомотив»

Свой праздник бело-голубые отметили эффектной волевой победой 6:3 над одним из фаворитов Запада «Локомотивом».

Субботу объявили днем «Динамо». По этому случаю в Музее хоккея собрались ветераны – Станислав Петухов, Александр Мальцев, Василий Первухин, братья Александр и Владимир Голиковы, Владимир Мышкин, Юрий Леонов, Александр Пашков, Владимир Зубрильчев, Андрей Пятанов, Михаил Титов, Игорь Тузик…

Слово дали не всем, а только олимпийским чемпионам – Петухову, Пашкову и Мышкину.

Пригласили юношей из динамовской школы 2002 года рождения

Для всех желающих открыли лучший в России каток на открытом воздухе, совершенно бесплатно, с 17.00 до 23.00. Правда, пришлось бы выбирать между хоккеем и катанием.

Болельщики валом валили в «ВТБ Ледовый дворец». На трибунах собралось без малого 10 тысяч.

Хозяева вышли без лидеров – нападающего Карсумса и защитника Хиетанена. Оба отсутствовали по медицинским причинам.

Железнодорожники приехали без сломавшего ногу Коршкова и отправившегося в молодежную сборную Полунина. Распалось молодежное звено, которое главный тренер национальной команды Олег Знарок планирует проверить в феврале на шведском этапе Евротура.

Первый период – безголевая разведка боем. А после перерыва две шайбы побывали в воротах Еременко. Картаев открыл счет после «первого армейского паса» через две линии, а Тальбо украл гол у Красковского, опередив партнера при добивании с метра.

Неужели железнодорожники испортят динамовцам праздник? Нет, еще до перерыва равновесие было восстановлено. Не забивавший больше месяца Карпов изящно подставил клюшку под наброс Федорова – 1:2, а за 18 секунд до сирены силу и точность щелчка продемонстрировал опытный защитник Никулин, реализовав численное преимущество.

Ярославская скамейка категорически не согласилась с судейским вердиктом – «нарушение численного состава».

Шайба в раздевалку деморализовала гостей. Через две минуты после перерыва они пропустили в большинстве, совершив цепочку мелких ошибок. А вскоре приятно удивили бессистемным розыгрышем козырного стандарта «5 на 3» в течение 105 секунд.

А после гола Кокарева сходящий с ума зал запустил волну.

Ветеран, который летом был близок к переезду в Ярославль, щедро пополнил личный бомбардирский счет – аж на 3 (1+2) очка, включая победную шайбу.

В этот вечер «Динамо» не могло не победить.