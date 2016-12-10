Собака и караван: кто есть кто. Дзичковский – о докладе Макларена

Обозреватель «Советского спорта» – о шансе, который дает российскому спорту очередной доклад Макларена.

СПРОС НА ПРАВДУ

В пятницу независимый эксперт Ричард Макларен опубликовал вторую часть своего доклада, посвященного допингу в российском спорте. У нас тут сразу слегка забурлило. Темы две: «верю — не верю» и «какие ваши доказательства».

На мой взгляд, главный вопрос — не в доверии. Макларен изначально не претендовал на прокурорскую роль: он обозначил болевые точки, которые, будьте уверены, расковыряют теперь настоящие спортивные прокуроры. И вот они-то выдвинут официальные обвинения.

Во-вторых, совершенно все равно, что именно двигало Маклареном: стремление к свету или месть за известный полуостров. Защищать уверенное в себе государство от шуршащего бумажками деда в очках — смех. У нас тоже такие есть, пусть нашуршат что-нибудь про Америку с Германией — сильно те почешутся?

А вот то, что по итогам докладов Макларена отнимают медали, — это серьезно.

Потому и главный вектор происходящего — не психологический портрет Григория Родченкова, не наезды Макларена и не гробокопательство WADA. Главный вектор — правда.

Нашим властям не приходило в голову, что на правду сейчас в стране огромный спрос, обусловленный огромной ее нехваткой? В любой сфере. А уж тем более, если отбирают медали у наших кровинушек на призовых джипах. Людям по большому счету все равно, кто и что говорит. Их интересует, как есть на самом деле.

Так почему бы не предоставить нам информацию, основанную на доказательствах? Текстовых, как у Макларена, или даже круче, прямо вот оперативно-следственных?

Еще раз: никто не отменял презумпцию невиновности. Собака лает — караван идет. Свобода лучше, чем несвобода. Эти золотые аксиомы, успешно декларируемые нами на всех уровнях по любому поводу, по-прежнему в силе, хоть и затасканы от частого употребления. Но есть народ, доверие которого пошатнулось. И есть власть - избранная, по идее, - в чьих силах провести показательный разбор полетов. С тем, чтобы либо внести Макларена в список величайших лжецов, либо... признать его правоту и включить функцию самоочистки.

Это в интересах спорта России. Населения России. Будущего России.

Могло быть и хуже. Есть ли жизнь после доклада Макларена?

ВАРИАНТ – НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Нас тряпками гонят с олимпийских пьедесталов. Мы говорим: «выфсеврёти», но при этом уходим и роняем в пыль связки медалей. Где логика? Где смысл? Где мозг? Либо они врут — либо не лапайте наши медали. Вместе это не живет, не бывает. А если бывает, значит, врем мы.

Фактически, сейчас в наш спорт вторгаются извне. На это, к счастью, нельзя ответить залпами «буков», а можно — аргументированной правдой. Либо ложью. Какой из вариантов, по-вашему, выбрали мы?

А вот, кстати, и наши «буки». Эксперт на ТВ и в газетах — резко нарастивший медийную активность экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев. Завоеванные в его эпоху легкоатлетические медали у нас сейчас отнимают по штуке в день. При этом мы до сих пор не имеем четкого разъяснения по упоминаниям ВФЛА в связи во взятками (марафонка Шобухова), коррупцией (экс-президент IAAF Ламин Диак), допингом (все, кому не лень). Речь уже не про таблетки — про большие деньги. Кто-нибудь из правоохранителей разбил по пунктам всю эту жуть? Подтвердил ее?

В программе «Время» в пятницу возник еще один решительный противник Макларена и допинга: врач Станислав Дмитриев. Он и его сын Андрей, работавший в биатлонной сборной, широко известны в циклических спортивных кругах. Видели Дмитриева-старшего рядом с биатлонной сборной и перед Сочи-2014. Кто-нибудь, кроме корреспондентов Первого канала, с ним на эту тему следственно говорил? Вызывал на допрос Александра Тихонова, назвавшего Дмитриева «Доктор-шприц»? За что назвали, Александр Иваныч? Чем докажете?

В переписке Родченкова с теневыми людьми из госорганизаций упомянуты конкретные эпизоды. Некий биатлонист выиграл с четырьмя промахами 18 секунд у спортсмена, не промазавшего ни разу. Речь, по-видимому, о сезоне-2013/14. Я прошерстил личные мужские гонки Кубка мира и Кубка IBU того сезона. Нашел лишь два случая, если говорить о наших: в спринте этапа Кубка IBU в шведском Идре Алексей Слепов выиграл 18,6 секунды у словака Душана Симочко. В Бейтостолене Александр Печенкин превзошел на 18,7 секунды болгарина Димитара Парталова. Все остальное — либо не 4 промаха, либо не 18 секунд. Либо я плохо искал.

Казалось бы, что удивительного? Болгарин и словак — те еще бегуны. Только ведь и речь не об этом. Кто еще помимо меня занимался сверкой данных? Это же лежащий на поверхности контраргумент! Либо признание, если факт подтвердится. То самое, которого от нас и добиваются WADA с МОК, чтобы уже отстать, наконец.

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ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

Похожая история с биатлонисткой. В переписке Родченкова слеплена целая история: попалась на «Ижевской винтовке», была отозвана по пути из Рупольдинга в Антерсельву, в сборную на Играх попала, но в сочинской эстафете не участвовала. Таких две: Подчуфарова и Глазырина. Это ли не нитка для следствия? Что еще нужно, власть, чтобы сказать собственному народу правду, какой бы кисло-сладкой она ни была?

С большой долей вероятности полагаю, что никто за это всерьез не брался и не возьмется. (А если бы вовремя взялись, может, давно выбили бы почву из под ног Макларена). Не будет громких брифингов следственного комитета, оправданий либо посадок допинговых генералов, опровержений или доказательств коррупции. А будет только вялое: «Проклятый Запад» - и очередной пук отнятых медалей.

Выглядит все это так, словно государство обороняет не российский спорт, а самое себя. Словно оно не хочет и не может ловить виновников, поскольку само им является.

И дело тут не в чьем-то больном сознании, а в том, что никто до сих пор внятно не убедил в обратном. Там — доклад Макларена, здесь — доктор Дмитриев с его «сам дурак» в телевизоре и пристальное изучение личности Родченкова. Будто человеку отказано в праве переосмыслить жизнь и поменять нравственные ценности. Ровно для этого, между прочим, придумана пенитенциарная система. Но вот в тюрьме — да, а в голове Родченкова — нет? Вором был — пусть им и остается?

Итоговая дилемма проста: правда — либо позор. Аргументированная позиция — либо международная изоляция. Так, как сейчас, дальше продолжаться не может. Мы совсем не крепчаем от того, что они с нами делают. Или от того, что мы сами с собой делаем.

Российский спорт обязан сказать, наконец, о себе что-то внятное. Иначе игры «Дружба-84» и Спартакиады народов РСФСР вскоре вернутся в жизнь страны, которая крутит остальным кукиши из-за железного занавеса.

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