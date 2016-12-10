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«В вагоне-ресторане уже посидели»

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
Екатерина Боброва и Дмитрий СоловьевИсточник: «Советский спорт»

Соревнования в танцах на льду в финале «Гран-при» не принесли сборной России медалей — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли четвертое место. Тем не менее, позитив в том, что отставание пятикратных чемпионов России от мировых лидеров сокращается.

Кстати, в своей карьере Боброва и Соловьев на финалах «Гран-при» не поднимались. Но повторение лучшего результата в данном случае оставило за собой шлейф из нереализованных возможностей. Российские танцоры незапланированно потеряли по уровню сложности в элементах короткого и произвольного танцев. Если бы не данная неприятность, могли бы оказаться в тройке.

- Сорвали сегодня, к сожалению, свой коронный элемент — вращательную поддержку, - рассказала Боброва после окончания турнира. - Вообще она наша любимая, и после небольшого срыва на первых соревнованиях сезона мы ее начали очень много тренировать. В последнее время вообще могли выйти из любого положения и сделать ее. Но сегодня не получилось, и это очень обидно — на ней обычно судьи ставят «плюс три». Впрочем, из хорошего — мы получили не очень низкие баллы без этой поддержки, значит, можно надеяться, что с ней оценки будут еще выше.

- Возвращение в элиту мировых танцев, тем не менее, состоялось?
- Четвертое место среди шести сильнейших пар мира - мне кажется, очень хорошо, - замечает партнерша.

- Год назад в Барселоне ваш тренер Александр Жулин, глядя на то, как упали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, воскликнул — о, мы уже не последние.
- Я тоже помню этот эпизод, - подхватывает Екатерина. - Представляете, насколько мы растем, что расстраиваемся этому четвертому месту? В прошлом году было хорошо что пятое. Посмотрим, что будет в следующем году.

- По крайней мере, по сравнению с прошлым сезоном мы чувствуем, что конкурентоспособны в борьбе за тройку, - вступает в разговор Дмитрий. - Но не получилось. Очень обидно, я всегда расстраиваюсь из-за любой мелочи. Надеюсь, через 27 минут меня, наверное, отпустит.

- Мэдисон Чок и Эван Бейтс, которые заняли здесь шестое место, на этапе «Гран-при» в Канаде обыграли в произвольном танце Тессу Вирчу и Скотта Мойра, которые тут бьют мировые рекорды. Значит ли это, что вы, обойдя в Марселе Чок и Бейтса, тоже при неких обстоятельствах способны побеждать Вирчу и Мойра?
- Это абсолютно разное катание и судейство, так говорить нельзя, - прерывает вопрос на полуслове Боброва. - Тесса и Скотт тогда откатались не очень хорошо, а американцы, наоборот, очень. Можно предположить, что и здесь если бы мы выступили очень хорошо, а остальные упали, мы бы тоже были выше. Но надеяться на то, что другие упадут, нельзя — нужно быть лучше в конкуренции чистых прокатов.

- Тогда объясните, пожалуйста, как вам быть лучше Вирчу и Мойра — и в чем вы от них отстаете?
- Если разбирать в деталях — у них почище элементы, - говорит Соловьев. - Имею в виду их выполнение. Мы где-то ткнулись зубчиком, поддернулись — вот и отставание. Нам надо все вычистить, и мы к этому уже близки. Мы поставили произвольную программу в нынешнем сезоне не с расчетом «лишь бы доехать», а сделали сложные переходы, включили сложные элементы. Чтобы к Олимпийским играм быть готовыми катать сложную программу. И катать ее чисто.

- В Москве вы сказали, что влетели в уходящий поезд и постепенно переходите из вагона в вагон. Где сейчас находитесь относительно локомотива — примерно посередине, на уровне вагона-ресторана?
- В вагоне-ресторане мы уже посидели, пока у Димы была травма, - смеется Екатерина. - Потом нас проверял кондуктор на мельдоний.

- Конечно, не стоим на месте, а движемся, - серьезно отвечает Дмитрий. - Плюс в копилочку есть, знаем, над чем конкретно надо работать перед чемпионатами России, Европы и мира. Посмотрим, за что снижают уровни сложности, отшлифуем поддержку. И постараемся на чемпионате России сделать максимально чистые прокаты, как на московском этапе «Гран-при». А к чемпионату Европы подойдем во всеоружии.

- История с мельдонием сейчас, когда вовсю мысли о чемпионатах — страшный сон?
- Мы так часто про него говорим, что надо уже брать деньги с изготовителей этого препарата. Потому что, если честно, что я принимал его, что не принимал — разницы никакой вообще. Может быть, у людей в возрасте, которым на второй этаж подняться трудно, есть разница. Сейчас, кроме анальгина, когда болит голова, ничего вообще не принимаю.

Финал «Гран-при»
Танцы на льду
Итоговое положение

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) — 197,22
2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 192,81
3. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 189,60
4. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) — 181,95

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