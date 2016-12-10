«Это настоящий праздник для всех любителей футбола»

Грандиозный футбольный праздник состоялся сегодня в олимпийском комплексе «Лужники».

Который год подряд Москомспорт совестно с Федерацией футбола Москвы организовывают традиционный масштабный праздник любительского футбола.



В этот раз было задействовано около десятка футбольных полей олимпийского комплекса «Лужники», на которых, не смотря на не самую благоприятную футбольную погоду, помериться силами и продемонстрировать свое футбольное мастерство пришли в общей сложности около 3000 человек, представляющие порядка 400 команд, разбитые на три возрастные группы: до 16 лет, от 17 до 21 года и старше 21 года.

Событие можно было назвать настоящим футбольным марафоном. Первые матчи начались уже в 11 утра по московскому времени, а завешались около 6 вечера. Команды играли в несколько смен. Отыгравшие свои смены футболисты, а также большая армия их личных болельщиков, ожидая своих будущих соперников, скучать не успевали. Для них были организованы масса забавных развлечений, как например, футбол в биноклях, в костюмах сумо, конкурс штрафных ударов и многое другое. Разогревали публику российские диджеи и исполнители популярной музыки. Яркие развлекательные шоу и мастер классы увлекали публику с головой.

Мероприятие открыл сам волк Забивака – официальный талисман чемпионата мира 2018 года в России. Приветственное слово взяли главные организаторы праздника Глава Москомспорта, олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев, президент федерации футбола Москвы Сергей Анохин и бывшие российские футболисты Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин и Руслан Пименов, которые провели автограф сессию для всех желающих.

<span id=»XinhaEditingPostion»></span>

Зима футболу не помеха. В «Лужниках» прошел День московского футбола

Алексей Смертин в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о мероприятии:

- Что привело вас сегодня на этот большой футбольный праздник?

- Любовь к футболу, прежде всего. Организаторы пригласили поучаствовать, и я не отказался от такой возможности, тем более «Лужники» мне очень близки. Это своеобразная Мекка московского футбола.

- Удалось уже посетить игровые площадки?

- Да, я уже походил по полям. Это настоящий праздник для всех любителей футбола. Им представился прекрасный шанс посоперничать друг с другом. А это радость и эмоции, которые останутся в памяти на долго.

- Любой праздник не обходится без традиционных поздравлений и пожеланий. Что бы вы могли пожелать всем собравшимся здесь участникам?

- Учитывая снежную и морозную погоду, прежде всего хочется пожелать спортсменам не заболеть и не получить травм. Так уж вышло, что 10 декабря является международным днем футбола. В Европе, например, в это время снега практически нет. Зато для наших климатических условий это немного не обычно.

- Недавно вы презентовали свою собственную книгу. Насколько она стала популярной в стране?

- Очень приятно, что весь тираж уже разошелся. Даже себе не успел заказать. Книга очень правдивая и откровенная, на ее страницах уместилась практически вся моя жизнь.